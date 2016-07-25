Смена позиций. Кого переделает Гвардиола в «Ман Сити»

«Горожане» и рады бы покупать активнее, но главная их проблема в том, что для того чтобы купить кого-то условно нужного, нужно продать кого-то ненужного. А с продажами на «Истлэндс» уже давно большие проблемы – игроки с баснословными суммами в контрактах просто не хотят идти на понижение зарплат, а платить такие деньги им вряд ли кто-то захочет.

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Яркий пример – Яя Туре. Очевидно, что он не подходит Гвардиоле, но тот же «Интер» прощупывая возможности для приобретения ветерана, просто выпадает в осадок от его запросов. Впрочем, иногда и сами «горожане» оказываются шокированы зарплатой других игроков в других клубах – интерес к Тони Кроосу угас сразу же после того как оказалось, что в «Реале» он зарабатывает 240 тысяч фунтов в неделю. Менеджмент «Сити» думал, что в два раза меньше и как раз такую сумму хотел предложить немцу.

Исходя из этого, можем предположить, что больших закупок у «Сити» не будет – к уже приобретенным Нолито, Гюндогану и Зинченко прибавятся, с большой вероятностью, Стоунз и Сане, может быть придет кто-то еще один и на этом трансферная лавочка «горожан» закроется. Дальнейшие закупки будут плевком в сторону УЕФА и хоть там уже нет Платини, его заветы по финансовой справедливой игре живы и поныне.

Почему «Манчестер Сити» купил Зинченко

С учетом описанных выше причин нежелания большинства игроков «Сити» уходить куда-то, у Гвардиолы образуется слишком раздутый ростер и переизбыток исполнителей на некоторых позициях. Тут-то любитель экспериментов с амплуа игроков Пеп и развернется во всю – уже сейчас говорят о том, что Фабиан Делф и Фернандо могут стать защитниками, так как у клуба есть явный избыток опорников. Вполне может что-то придумать Гвардиола и с кем-то из атакующих полузащитников, которых в клубе все больше и больше.

Свой Маскерано в обороне «Сити» у Пепа уже есть – Николас Отаменди играет в схожем стиле и его проблемы в первом английском сезоне были вызваны скорее адаптацией и частой сменой партнеров по центру обороны, чем низким уровне квалификации самого аргентинца. Кого мы увидим в паре с ним? Похоже, что будущего новичка Джона Стоунза, который впечатлил всех своими перспективами, но пока что очень далек от идеала и нуждается в огранке. Венсан Компани слишком травматичен, чтобы рассчитывать на него, Мангала разочаровывал все больше и больше и, видимо, просто оказался переоцененным игроком.

На флангах у «Сити» в последнее время работала ротация защитников, и сложно было сказать, кто лучше – Сабалета или Санья справа, Коларов или Клиши – слева. Совсем не исключен вариант, что у Пепа и там и там вообще появится кто-то новый – переквалифицированный крайний полузащитник, игрок из академии, новичок, так как всем названым игрокам – за 30. Не стоит забывать и о навыках игры справа у Стоунза, но покупать за 60 миллионов фунтов крайнего защитника – это роскошь даже для «Сити».

Без сомнений важным исполнителем у Гвардиолы будет Фернандиньо – Пеп любит таких игроков, способных подержать мяч, отдать точный пас, обладающих приличной техникой и выносливостью. Ферна умеет на поле все и потому его позиция в опорной зоне не вызывает сомнений, а в паре с ним, видимо, будет играть Илкай Гюндоган, с одной оговоркой – если будет здоров. Именно нестабильное состояние здоровья и травматизм немецкого турка заставляют Гвардиолу оставить в команде Фернандо, но для большей полезности бразильца Гвардиола вполне может сделать его подстраховщиком не только в центре поля, но и в защите. Ростом он, конечно, не гренадер (183 см), но головой играет отлично.

Фабиан Делф – безусловно, никакой не центральный защитник, потому если его и будут наигрывать в обороне, то, скорее всего – на левом фланге, где он иногда поигрывал в полузащите. Мера это, конечно, вынужденная – продать его сейчас достаточно сложно, а использовать как-то необходимо. Перспективы Делфа в центре поля с Фернандиньо, Гюндоганом, Фенандо да еще и Туре сомнительны, потому он – первый кандидат на смену квалификации.

Вспоминая об интересе к Тони Кроосу можно отметить, что Гвардиола не видит в нынешнем «Сити» настоящего плеймейкера. Покупка Зинченко – это дальняя перспектива, а вот попытки заполучить Крооса – работа, которая получит продолжение, если зарплата немца все же испугает «горожан». В минувшем сезоне «Сити» действительно часто не хватало футболиста, который управлял бы игрой – Туре сдал, Давид Силва много пропускает и играет нестабильно, Кевин Де Брюйне пока что не стал в команде столь авторитетным игроком, чтобы быть первой скрипкой. Бельгиец, тем более, может быть полезен на фланге и игра в центре – не его конек.

С другой стороны, покупка Сане, если его все же «добьет» менеджмент «Сити», намекает на переизбыток фланговых полузащитников (Стерлинг, Насри, Хесус Навас, Давид Силва), и Де Брюйне Гвардиола видит именно в центре. А ведь есть еще Нолито, который привык играть с креном на фланг – богатство выбора у Гвардиолы среди атакующих полузащитников будет зашкаливать, но для гармонии в коллективе кого-то все же придется продать или отпустить в аренду. Насри – первый кандидат, но его зарплата уже давно не соответствует уровню игры (потому его никто в здравом уме не купит), а амбиции никогда не простирались дальше стабильного получения зарплаты. Иначе уже давно бы покинул скамейку «Сити».

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В нападении мало что изменится – от Бони как раз избавиться можно путем его обмена в «Эвертон» на Стоунза, Нолито будет новым «Санчо Пансой» для аргентинского «Дон Кихота» Агуэро, а Келечи Ихеаначо, как и в прошлом сезоне – джокером.

Изменится ли принципиально состав «Сити» уже в этом сезоне? Как видим, с учетом трудностей при расставании с игроками – вряд ли. А вот что точно изменится так это стиль игры «горожан» – владения мячом будет еще больше, мелкий пас станет визитной карточкой команды, и мы увидим еще одну версию «Барселоны» – манкунианскую. Будет ли она столь же эффективной как испанский оригинал – увидим, но стоит отдать должное Гвардиоле – барселонизация европейского футбола в его исполнении не останавливается никогда.

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