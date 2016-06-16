Ничья Германии и Польши выбила Украину из Евро. Англия выиграла у Уэльса. Ключевые моменты дня

В Сен-Дени интересный матч выдали Германия и Польша. Но болельщики на «Стад де Франс» так голов и не дождались. Первая нулевая ничья на Евро, которая выкинула с турнира Украину досрочно.

Онлайн матча Германия – Польша – 0:0

Видеогалерея матча

Ух, как Озил пальнул! Но Фабьянски здорово сыграл. Так ничего команды и не забили.

Интересный розыгрыш штрафного придумали поляки.

Обменялись команды на первой же минуте второго тайма опаснейшими моментами. Но круче был шанс у Польши. Как же Милик не попал?

У Крооса был хороший момент, но пока единственный за весь первый тайм. Пока 0:0, и если так останется (или даже Польша выиграет), то Украина вылетит досрочно, потеряя шансы даже на третье место.

Польский немец в отличном настроении.

Великолепная атмосфера на стадионе:

Начинается второй тур в группе С, и в Лионе грянула сенсация: сборная Украины проиграла Северной Ирландии! Чуть позже Германия сыграет с Польшей.

Онлайн матча Украина – Северная Ирландия – 0:2

Видеогалерея матча

0:2! Вот это да! Макгинн забил на шестой добавленной минуте. Удивительный исход матча, но украинцы сегодня вряд ли заслужили большего.

Хороший момент был у Коваленко, чуть мимо пробил.

Жуткий град на матче, командам даже пришлось покинуть поле на несколько минут.

И тут же Украина едва не сравняла. Селезнев! Но счет прежний, 0:1.

А вот и гол североирландцев, вот это да! Со стандарта Маколи забил.

Удар Кэткарта был чрезвычайно опасен, а больше в первом тайме ничего интересного не происходило.

Составы на игру:

Украинские и североирландские болельщики готовятся к игре.

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Второй матч группы В, в которой выступает и сборная России, состоялся в Лансе: Англия против Уэльса! «Никто б из англичан не попал в состав сборной Уэльса», – поддел соседей Гарет Бэйл. Валлийцы все же проиграли, а все подробности сообщил наш крутой текстовый онлайн:

Онлайн матча Англия – Уэльс – 2:1

Видеогалерея матча

Англия играла средне, но на второй добавленной минуте дожала Уэльс, Старридж провел решающий гол! Англичане стали первыми на этом Евро, кто добился волевой победы.

Англичане сравняли счет после ошибки капитана Уэльса – Эшли Уильямса. Варди вышел на замену и забил!

Бэйл!! 1:0 повел Уэльс после удара Гарета Бэйла со штрафного метров с 30! Фан-тас-ти-ка!

Ох, какой момент у Стерлинга! Чуть было не забила Англия в самом начале.

Составы команд уже известны. У англичан нет никаких изменений по сравнению с игрой против России. Валлийцы сделали три замены: Хеннесси, Ледли и Робсон-Кану выйдут с первых минут у Уэльса.

Англичане в благодушном настроении.

Гарет серьезен и задумчив.

Но приветлив.

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