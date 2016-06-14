Левандовски, Златан и другие звезды Евро-2016, которые пока не зажглись

Поль Погба (Франция)

Что не получилось. Стартовый матч, в соперниках команда, которая пропустила меньше всех в квалификации, но в центре поля у румын, как оказалось, играют страшный Хобан и несокрушимый Пинтилий. Впрочем, оба румынских полузащитника тоже особо ничем не отметились, но лидер французской сборной Поль Погба, за которого мадридский «Реал» собирается отвалить сотню миллионов евро, смотрелся инертно даже на их фоне. Пасовал он хуже обычного, в атаке ничего не сделал, а обороне не помог вообще – всего один перехват и ноль отборов. Дидье Дешаму даже пришлось снимать его с игры, что представить было крайне сложно еще до матча.

Прогноз – благоприятный. Прямо уж слишком легко французам с Албанией не будет, но класс Погба выше всей игроков этой команды вместе взятых, вот и отличный шанс исправиться. А дальше – швейцарцы с Джакой и Бехрами в этой зоне, здесь будет непросто, но наверняка француз уже разыграется. Любопытно посмотреть. Хотя если во время Евро Погба будет отвлекаться на согласование контракта с клубом, как уже неоднократно говорили, то сборная просто потеряет одну боевую и весьма значимую единицу.

Рахим Стерлинг (Англия)

Что не получилось. После грустного для англичан исхода матча с Россией их фанаты кляли на чем свет стоит, прежде всего, Ходжсона, а из игроков изрядно досталось Лаллане и Рахиму Стерлингу. Но первого не покупали в «Сити» за 62 миллиона с таким шумом год назад (хотя и тоже отвалили дикие 30 миллионов), а вот на Стерлинга надежды были велики. Смольникову на его фланге было чрезвычайно тяжело, но, обыгрывая нашего защитника, у английского вингера будто бы тут же заканчивалась программа действия – далее следовало либо утыкание в Игнашевича, либо подача с замыслом кого-нибудь ей убить, либо просто потеря. Притом, что в единоборствах Стерлинга мяч терял редко, но вот по воротам так ни разу и не ударил, а в большинстве случаев действовал откровенно бестолково.

Прогноз – сомнительный. Безусловно, Стерлинг – мастер, к тому же он пока еще очень молод. У словаков на его фланге небезгрешный Пекарик, а валлийцы вообще как огня боятся быстрых атак. Но как бы ни заматывал игрок сборной Англии нашу оборону, она не гнулась, не уставала давать отпор, а игроки регулярно страховали друг друга. Как поступать в этих случаях – Стерлинг пока не научился.

Роберт Левандовски (Польша)

Что не получилось. Симпатичная польская сборная, как и ожидалось, мощно и агрессивно провела матч с ужасными североирландцами, но не сумела затолкать больше гола. Впрочем, насколько бы невзрачно ни смотрелись гости с острова, Роберта Левандовски они сумели закрыть настолько, что тот даже ни разу не ударил по их воротам. Ни разу! Давид Трезеге перед турниром сказала, что Евро-2016 станет чемпионатом Левандовски, но в первом туре грозный форвард мюнхенской «Баварии» излишне скромничал на поле. На его счету три обостряющих паса (больше, чем у кого-либо из партнеров), но всего лишь одна выигранная верховая дуэль. И раздражающая цифра «7» в графе «отбор мяча соперником без силового контакта» – это уж как-то неприлично много. Неудивительно, что по рейтингу Whoscored Лева и вовсе оказался худшим в команде.

Прогноз – благоприятный. Левандовски – уверенный в себе форвард, а поляки вполне претендуют на то, чтобы стать сенсацией чемпионата. Впереди небезгрешная Германия, да украинцы, которые в защите хоть и не пожарят, но против топ-форвардов обычно не уберегаются. А в плей-офф, куда Польша с большей долей вероятности попадет, Левандовски может стать ключевой фигурой.

Томас Мюллер (Германия)

Что не получилось. По статистике у Томаса Мюллера в матче с Украиной сплошные пугающие единицы – один удар, один в створ, один обостряющий пас, одна обводка, один заработанный фол. И тут же цифра «4» в графе «потери при обработке». Визуально лидер немецкой сборной вообще смотрелся весьма бледно, в чем, конечно же, заслуга и украинской команды, но мы редко видим Мюллера именно таким. И дуэль у 37-летнего Вячеслава Шевчука он как минимум не выиграл.

Прогноз – благоприятный. Кажется, что Германия уже размышляет о плей-офф и просто приберегает силы, чтобы раскатиться уже на финальных стадиях. Играет она с запасом, возможно, как и Мюллер. Может быть, чудес от него в группе особо ждать не стоит, но дальше от немецкого супербомбардира будет зависеть многое, и он сам это прекрасно понимает.

Альваро Мората (Испания)

Что не получилось. После вчерашнего «перформанса» Мораты испанские болельщики имели полное право заскучать хоть по Торресу, хоть по Косте, хоть даже по старику Урсаису. Отсутствие мощного забивного центрфорварда, как тренд Евро-2016, может больно ударить и по Испании, поскольку все, что вчера сделал Мората – это пара запоротых моментов, потери мяча и три офсайда. Что тут говорить, если даже мяч он получал реже чем Де Хеа (!), а цепляться толком не выходило. За свой час на поле Мората выглядел уж очень тускло, но вышедший на замену Адурис вообще треть всех мячей, что к нему летели, не смог даже принять. В общем, эти парни друг друга стоят, хоть там и разница в 12 лет.

Прогноз – очень сомнительный. Дальше в группе у Испании – турки и хорваты. Фатих Терим умеет выстраивать хорошую оборону, у него сыгранная и довольно крепкая защита, хорваты тоже пока смотрелись монолитно. Есть ли шансы погеройствовать или же вновь надежда только на Иньесту? Дождемся двух следующих туров.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Что не получилось. Ясно, что Ибра был главной звездой вчерашнего матча даже при том, что сыграл не на своем уровне. У Ирландии суперзвезд не было сроду, а у шведов поколение, которое на родине называют худшим в истории, невзирая даже на Златана. В конечном итоге, Ибрагимович хоть и сделал «голевую передачу» сотворившему автогол Кларку, но с этим забитым мячом Швеции больше повезло. Бил по чужим воротам Ибра чаще всех, в остальном – тихий ужас: 62% точных передач, четыре офсайда, четыре потери мяча, еще три неудачных приема – это явный перебор для игрока такого уровня. Хуже смотрелся только его напарник по атаке – Берг – у него нет такой удручающей статистики, поскольку мяч он не получал вообще. Но с игрока ПАО и спрос другой.

Прогноз – неоптимистичный. Ирландцы при О’Ниле показывают чудеса организации в обороне, которая трещала вчера лишь иногда, но уж если проигрывать все подряд Кларку и О’Ши, то как быть с ювентийской тройкой, которая вчера не дрогнула под натиском бельгийских суперзвезд? Да и в самой Бельгии защитники очень серьезные. Так что, если Златан уедет с Евро без рекорда, то есть, ни разу не забьет, это вряд ли кого-то удивит.

Кевин Де Брюйне (Бельгия)

Что не получилось. Вообще, главным неудачником вчерашнего суперматча Бельгия – Италия однозначно был Лукаку, проигравший буквально все, что только можно было проиграть. Но акцентировать внимание стоит именно на Кевине Де Брюйне – на него надежды было куда больше. И вчера вроде бы все делал футболист правильно, и бил по воротам, и фолы собирал, и обводил, и даже перехватывал, но какого-то нестандартного действия, чем Де Брюйне всегда славился, вчера жутко не хватало всей Бельгии и ему особенно, а по обостряющим передачам его превзошел Феллаини. Что серьезно подпортило впечатление от игры звездного бельгийца – это его игра в пас – лишь треть кроссов дошла до адресата, лишь две трети пасов были точны. Для игрока такого уровня – показатель из ряда вон.

Прогноз – благоприятный. Италия славится своей замечательной тактической работой, так что забуксовать против них – совсем не позорно. Ирландцы сейчас тоже могут похвастаться некоторыми тактическими изысками, благо, тренер очень умный, но игроки там куда слабее итальянских. Швеция же самому Де Брюйне вполне по силам. Словом, себя настоящего бельгиец еще наверняка покажет.