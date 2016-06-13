Дзагоев, Манджукич, Балотелли и другие супергерои Евро-2012

Алан Дзагоев – сборная России

Возраст – 21 год

После отличного выступления на Евро-2008 от России ждали как минимум выхода из группы. Тем более, что соперниками команды Дика Адвоката были Чехия, Греция и Польша – вполне проходимые сборные. Однако россияне, несмотря на уверенную победу в первой встрече над чехами – главными претендентами на выход в плей-офф, проиграли грекам и выдали ничью с хозяевами соревнования поляками. Как итог – четыре очка и третье место, не позволяющее пройти дальше.

Светлым пятном по окончанию чемпионата с легкостью можно было назвать молодого полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Для него Евро-2012 был первым турниром в составе главной национальной команды в качестве игрока основного состава. Талантливый армеец в трех матчах забил три мяча, став лучшим бомбардиром России и одним из лучших на турнире. Более того, оформив два гола во встрече с Чехией, Алан до сих пор является вторым самым молодым автором дубля в истории Евро после английского нападающего Уэйна Руни.

В сезоне-2012/13 Дзагоев продолжил показывать хороший футбол, которым радует болельщиков красно-синих по сей день, оставаясь преданным московскому клубу. В СМИ в разные годы появлялась информация о заинтересованности в полузащитнике со стороны таких клубов, как «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», но, как мы видим, Алан сосредоточен на играх за ЦСКА. Очень жаль, что лидер нашей сборной пропускает чемпионат Европы-2016 из-за травмы.

Марио Манджукич – сборная Хорватии

Возраст – 26 лет

Хорваты снова достойно выступили на Евро, а невыход из такой группы даже нельзя назвать неудачей. «Шашечные» уверенно расправились с аутсайдером Ирландией, сыграли вничью с финалистом турнира Италией и проиграли с минимальным счетом, пропустив на 88-й минуте от будущих чемпионов – испанцев. Команду не в чем было упрекнуть, сражались до последнего. В общем, сборная возвращалась домой с чистой совестью, отдав все силы на играх групповой стадии.

Только не все игроки уехали на родину. Лучший бомбардир Хорватии того турнира (три мяча) 27 июня во время полуфинальной игры между Португалией и Испанией уже подписывал контракт с мюнхенской «Баварией». Именно игра нападающего на Евро стала ключевым фактором состоявшегося трансфера в немецкий клуб. За два сезона в составе «Вольфсбурга» Марио не показал сверхрезультативной игры (восемь мячей в 24 матчах в первый год и 12 в 32 – во второй).

Зато как изменилась судьба Манджукича потом. Он сходу стал игроком основного состава и в дебютном сезоне выиграл с командой чемпионат Германии, Кубок, Суперкубок и Лигу чемпионов – феноменальный результат. После двух лет в Мюнхене Марио перешел в «Атлетико» и завоевал Суперкубок Испании, а еще через год совершил трансфер в «Ювентус», с которым также собрал все внутренние кубки. Везде высокорослый хорват был полезен на острие атаки, за счет чего в 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом своей страны.

Фабиу Коэнтрау – сборная Португалии

Возраст – 24 года

На самом деле, Фабиу уже заявил о себе в 2010 году, когда принял участие в финальном турнире чемпионата мира в ЮАР, где провел все четыре матча сборной. Спустя год он перешел в «Реал», и о нем уже знали абсолютно все футбольные болельщики. Но именно на Евро-2012 Коэнтрау сыграл свои лучшие матчи за национальную команду.

Португальцы вышли со второго места из достаточно сложной группы. Соперниками Криштиану Роналду и Ко стали Германия, Нидерланды и Дания (проиграли только немцам). В плей-офф в упорной борьбе Португалия одолела сборную Чехии, а затем последовало поражение в серии послематчевых пенальти от Испании. Кстати, только португальцы по ходу турнира не пропустили ни одного мяча от будущих триумфаторов и действующих тогда чемпионов мира.

24-летний левый защитник королевского клуба сумел отдать одну голевую передачу и за счет надежной игры в обороне был включен в символическую сборную турнира. А уже после завершения игр в Польше и Украине многие специалисты высоко оценили его вклад в итоговую бронзу Португалии. Возможно, Фабиу был воодушевлен победой в чемпионате Испании, произошедшей незадолго до начала Евро.

На данный момент карьера Коэнтрау пошла на спад. Он не смог оттеснить Марсело с родной позиции, поэтому отправился в аренду в «Монако». Но и там не заиграл на уровне своих возможностей, проведя всего 15 матчей в Лиге 1. Тем не менее, контракт португальца действует до 2019 года, поэтому будем ждать перерождения его игры.

Марио Балотелли – сборная Италии

Возраст – 21 год

Итальянцы дошли до финала Евро, но на протяжении всего пути касательно их игры возникала масса вопросов. Команду нельзя было назвать слабой, но и в явных фаворитах они не числились. Тем не менее, в основном за счет характера и индивидуальных действий некоторых игроков Италия может занести себе в зачет Евро-2012.

«Скуадра Адзурра» с трудом вышла из группы, обыграв только слабую Ирландию, а в четвертьфинале лишь в серии послематчевых пенальти одолела англичан. В полуфинале сборная показала более уверенный футбол против немцев (2:1), однако решающий матч проиграла со счетом 0:4. По сути, итальянцы не одержали на турнире ни одной уверенной победы.

Но все же обошлось не без сюрпризов. Темнокожий форвард команды Чезаре Пранделли впервые был включен в заявку на участие в финальном турнире чемпионата Европы. Назвать игру Марио удачной – не сказать ничего. Балотелли забил три мяча (также реализовал пенальти в серии с Англией), вошел в символическую сборную по версии УЕФА, а еще стал рекордсменом сборной Италии по количеству голов на чемпионатах Европы. Все-таки неплохо за один год выиграть АПЛ и дойти до финала Евро.

Сейчас же «супер Марио» 25 лет и, невзирая на огромный талант, он все еще пытается найти свою игру, сменив с 2012 года три команды.

Жорди Альба – сборная Испании

Возраст – 23 года

Испанцы снова победили на очередном большом турнире. И по логике вещей стоило бы выделить футболиста атакующей линии или же, в крайнем случае, полузащитника. Но нет. Левый защитник «Барселоны», которая объявила о трансфере тогда еще игрока «Валенсии» в день полуфинала Евро, отметился безупречной игрой на протяжении всего соревнования.

Испания пропустила лишь однажды, в первом матче групповой стадии от Италии. Это немаловажная заслуга именно обороны «Красной фурии». Неотъемлемым элементом той защиты был Жорди Альба, впервые принимавший участие в континентальном первенстве, но сразу застолбивший за собой место в основном составе. Быстрый и техничный игрок с хорошим чувством паса, как и прошлые участники данной подборки, вошел в состав символической сборной турнира, но и получил звание «Игрок-открытие».

С начала карьеры Жорди в каталонском клубе прошло четыре года, за которые он завоевал множество трофеев, являясь неизменным первым выбором на позицию левого защитника, как, собственно говоря, и в сборной. Альба стабилен и еще не один сезон будет радовать нас своей изящной игрой на бровке.

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