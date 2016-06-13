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Чех, Ибрагимович и другие «суперстарики» Евро-2016

Петр Чех, Чехия (34 года)

В мае Петр Чех в четвертый раз выиграл «Золотую перчатку» в АПЛ, стал рекордсменам по играм за сборную Чехии (119 матчей) и объявил о том, что завершает карьеру в сборной после Евро-2016.

Неприличное множество выдающихся игроков за всю историю футбола никогда ничего не выигрывало на уровне сборных, но за вратарей всегда обидно чуть больше: какими бы качествами ты не обладал, ни при каких обстоятельствах ты не можешь выйти и в одиночку решить исход большого турнира.

Как ни странно, сборная Чехии после ухода из сборной Недведа и компании – как раз тот случай: все надежды на маломальский успех команды Павела Врбы связаны с этим мужчиной в шлеме на голове.

Роман Широков, Россия (34 года)

Один из лучших российских футболистов XXI века на клубном уровне выиграл практически все, что возможно, а вот серьезными успехами в сборной похвастаться не может. Чемпионат мира в Бразилии Роман пропустил из-за обидной травмы, а на Евро-2008, несмотря на блистательный успех россиян, он стал главным (по версии Виктора Гусева) виновником поражения от испанцев в стартовом туре и больше на том турнире ничем не запомнился.

Карьера Широкова уже пошла на спад, но Леонид Слуцкий безоговорочно верит в капитана. Тем не менее, совершенно очевидно, что чемпионат Европы во Франции – последний шанс Широкова войти в историю сборной России. Порох в пороховницах еще есть.

Златан Ибрагимович, Швеция (34 года)

Самый эпатажный, медийный, харизматичный, титулованный, да и просто лучший из форвардов современности едет на чемпионат Европы под аккомпанемент слухов о своем будущем. Бессмысленно что-то в очередной раз говорить о человеке, о котором сняли полнометражный фильм и который написал самую обсуждаемую автобиографию среди футболистов.

Давайте просто пожелаем, чтобы после турнира в любимой Златаном Франции у него был повод добавить в свою книгу новую главу.

Анатолий Тимощук, Украина (37 лет)

О карьере Анатолия говорят только его многочисленные титулы, достижения и факты. И в «Шахтере», и в «Зените», и в «Баварии» Тимощука всегда вспоминают с улыбкой и восхищением. Тренеры подчеркивают его работоспособность, партнеры – человеческие качества, а болельщики – преданность команде и игре. Нет сомнений, что и в «Кайрате» легенда оставит свой след в памяти.

Где бы этот цепкий опорник не бороздил зеленые газоны и что бы ни выигрывал, в сборную Украины он вызывался всегда и всеми тренерами, начиная аж с 2000 года (122 матча, больше всех в истории сборной). Четвертьфиналист Мундиаля-2006, он едет во Францию уверенным в себе и своей команде: «Перед сборной Украины стоит задача выхода в плей-офф Евро».

Томаш Росицки, Чехия (35 лет)

Легендарный чешский полузащитник, наконец, покинул «Арсенал». За 10 лет в составе «канониров» он так и не смог реализовать свой поистине феноменальный талант: виной тому травмы, невезение и, как следствие, отсутствие игровой практики последний год.

Тем не менее, при живом и здоровом Росицки его место в составе сборной Чехии сомнению не подвергается. 12 лет назад в Португалии подвигу чехов, ведомых Павлом Недведом, помешала только сборная Греции. Теперь в ранге лидера и главной звезды команды в поле (не забываем про Петра Чеха) вперед партнеров вести именно Томашу Росицки. Получится ли у плеймекера склонить чашу весов в битве противоречий на свою сторону?

Рэзван Рац, Румыния (34 года)

Девятикратный победитель национальных чемпионатов, шестикратный обладатель Кубков, пятикратный триумфатор Суперкубков и победитель последнего в истории Кубка УЕФА за 10 лет в «Шахтере» стал одним из самых титулованных футболистов в истории Румынии. В активе латераля – 109 матчей за сборную.

Румынская оборона стала безоговорочно лучшей в отборочном цикле – всего два пропущенных мяча в 10 матчах. Поэтому на последнем большом турнире защитник «Райо Вальекано» вполне может поставить жирный восклицательный знак своим выступлениям за сборную.

Кто выиграет Евро-2016? Рейтинг читателей «Бомбардира»

Чемпионат Европы Европа Чехия Россия Швеция Украина Португалия Румыния Тимощук Анатолий Рац Рэзван Росицки Томаш Чех Петр Ибрагимович Златан Широков Роман
Комментарии (6)
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ГераХэвиЛОКО
1465801698
Нужно было еще о Гудьенсене вспомнить
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dezmond_87
1465804296
А где Буффон?
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tilvan
1465806194
Игнашевича забыли
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Eric Zenitson
1465817586
Разве Тьягу поехал в составе сборной Португалии?
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alexzima
1465843205
чех молодец
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