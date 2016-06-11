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  • Продавец Пайе, библиотека Игнашевича и другие неизвестные истории Евро-2016

Продавец Пайе, библиотека Игнашевича и другие неизвестные истории Евро-2016

Надежда Франции – бывший продавец рубашек

Если вы смотрели французский чемпионат в прошлом сезоне, то наверняка были без ума от полузащитника «Марселя» Димитри Пайе, когда он раздал аж 22 голевых паса. Именно за это его и забрал в АПЛ «Вест Хэм», где этот парень продолжил снабжать партнеров великолепными передачами и забивать сам. А вот 11 лет назад, Пайе не слишком-то был доволен своей зарплатой в «Нанте» и подрабатывал продавцом в магазине одежды. В начале следующего года он уже забил свой первый гол за «Нант», а затем перебрался в «Сент-Этьен», познал вкус еврокубков и надел футболку сборной своей страны. Знали б эти бабушки, что этот мальчик в 2016-м станет одной из главных надежд всей Франции на домашнем Евро.

Скрытый вратарь в заявке сборной Румынии

Лига чемпионов воспевала немало крутых героев, но событие, произошедшее в конце лета 2014 года, случается раз в жизни. Румынский защитник Космин Моци навсегда попал в историю, выступая за болгарский «Лудогорец», которому для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно было превзойти румынский «Стяуа». У болгар удалили вратаря, а дело катилось к овертайму, и тогда в ворота встал Моци. «Лудогорец» кое-как дотянул до серии пенальти, чтобы подарить Европе грандиозное шоу: Моци сначала забил сам, а потом еще и отразил два пенальти, после чего болгары, конечно, выиграли и вышли дальше.

Так румынский защитник встал в ворота и не пустил румынский клуб в ЛЧ. Любопытно, что Моци семь лет играл за бухарестское «Динамо» – принципиального соперника «Стяуа». Говорят, что на тренировках румын больше дурачился, когда надевал перчатки, однако ж подвиг совершил, и в его честь хотели даже назвать трибуну стадиона «Лудогорца». Ну а Моци едет на Евро-2016, значит, с выбором кипера у румын проблем не будет – там и так три крепких парня, а тут еще и такой классный подстраховщик.

Самый дорогой игрок сборной Швейцарии чуть не умер при рождении

«Возможно, он выживет, если перенесет первую ночь», – говорили врачи. Это сейчас Рикардо Родригеса хочет заполучить «Реал», а на Евро-2016 он поедет в качестве самого дорогостоящего швейцарского игрока. Однако в конце лета 1992 года он находился на грани жизни и смерти, едва появившись на свет. «Когда я была беременна на восьмом месяце, врачи сказали, что у Рикардо диафрагмальная грыжа, – вспоминает мама футболиста. – Если бы они это не обнаружили, он бы точно умер». В комнату даже посылали священника, которого выгнал дед будущего футболиста: «Мой внук выживет, ему хватит сил!». Рикардо выжил, но никто и подумать не мог, что ему удастся стать профессиональным спортсменом – Родригесу в первые годы жизни опасно было даже просто простужаться. А теперь он без преувеличения – один из сильнейших левых защитников Европы.

Звезда сборной Албании попала в футбол благодаря отцу-строителю

Правый защитник Эльсеид Хисай попал в шорт-лист нескольких европейских топ-клубов после отличного сезона в составе «Наполи», и не зря Маурицио Сарри взял его с собой из «Эмполи». В 90-е годы отец Хисая уехал из Шкодера в Италию, где стал каменщиком, а восемь лет назад строил дом футбольному агенту Марко Пиччьоли, с которым договорился о просмотре сына в нескольких клубах. Эльсеид пробовался даже в «Фиорентине», но в итоге попал в «Эмполи». В 18 лет Хисай уже стал твердым игроком основы этой команды, где провел три полновесных сезона перед тем как перебраться в «Наполи».

«Мой отец прибыл в Италию на резиновой лодке, причем делал так трижды, и два раза возвращался, потому что очень скучал по семье, – рассказывал Эльсеид. – Я становлюсь сильнее, вспоминая, сколько раз он сражался со смертью, пересекая Адриатическое море, на резиновой лодке с десятью местами и тридцатью сдавленными друг другом отчаянными людьми. После этого – я уже ничего не боюсь».

Читайте, даже если устали от Джейми Варди

Второй бомбардир чемпионата Англии нынешнего сезона встречал свое совершеннолетие на пороге абсолютно бесперспективной жизни – к этому времени он уже знал, что такое арест и электронные наручники, отличался жутким характером, но уцепился за шанс поиграть за команду восьмого (!) английского дивизиона в том возрасте, когда Уэйн Руни уже стал чемпионом страны. Речь, конечно же, о Джейми Варди, про которого обязательно снимут голливудский фильм. Отказ «Шеффилда» для 16-летнего парня был трагедией, однако после возвращения в футбол Варди перебрался из восьмой лиги аж в пятую, но там наколотил больше тридцати и махнул прямиком в Чемпионшип. В тот клуб, который навел столько шороху в нынешнем сезоне АПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Над этим твитом можно было только посмеяться, зная, как Варди начал свою карьеру в «Лестере», и Найджелу Пирсону еле-еле удалось уговорить форварда не бросать футбол, хотя в первый сезон у него не клеилось абсолютно ничего. Тренер был прав: все наладится, все получится. Во второй сезон Варди забил 16 голов, а «Лестер» вышел в АПЛ. Дальше вы все знаете сами. Гениальная история о том, как нужно верить в свое дело, не бросать пахать, а упрямо идти к своей цели.

«Читал Ремарка до пяти утра, потом не мог заснуть». Футболисты в России все еще читают

Можно сколько угодно ныть о том, что наших футболистов интересуют только деньги, но многим из них это не мешает, а наоборот, помогает окультуриваться. Впрочем, даже если бы Сергей Игнашевич и не заработал столько за свою славную спортивную карьеру, вряд ли бы книги интересовали его гораздо меньше. Зная привязанность своего мужа к чтению, жена Наталья ко дню его рождения попросила знакомых назвать их любимую книжку, собрала список, заказала все книги в интернете и вручила целую коробку. Причем с особенными поздравлениями. Интересно, что бы выбрал сам Игнашевич для подарка?

«Наверное, «Три товарища» Ремарка. В 24 года этот роман так захватил, что дочитал и до пяти утра не мог заснуть! Сейчас, конечно, отнесся бы проще», – рассказывал Сергей. Поведал он и о том, как дается молодому поколению классика: «Спрашиваю одного из игроков сборной: «Ты сейчас что читаешь?». Он вздыхает: «Да вот начал, Маргарита какая-то...» «Мастер и Маргарита? Ну и как тебе?» – «Да сразу не пошло. Отрезанная голова, иностранцы какие-то... Ничего не понял». Единственный молодой сейчас в сборной – Александр Головин, только он тут не при чем, поскольку эту историю Игнашевич рассказал «Спорт-Экспрессу» пару лет назад.

Словацкий план: как обматерить тренера в Twitter и не вылететь из клуба

Полузащитник «Нюрнберга» Роберт Мак все время бился в своем клубе за место в стартовом составе, не имея возможности регулярно выходить в старте. Все это так достало словацкого футболиста, что после замены в перерыве в игре с «Фрайбургом» в октябре 2012-го он от души приложился по обидчику… в соцсетях. «Футбол – это чертова политика! Ненавижу его. Гребаный тренер!», – написал в Twitter Мак, снабдив запись множеством восклицательных знаков. На словацком эти фразы звучали очень жестко.

Остыв, игрок тут же удалил твит, но куда там – естественно, все успели понаделать скриншотов, так что Маку пришлось тем же вечером сообщить: «Прошу прощения, погорячился. Буду продолжать биться». Ну а дальше начался цирк: словак заверил, что его аккаунт хакнули, и ничего подобного он и не думал писать. Затем и сам аккаунт был удален, но сколько бы Мак ни ломал комедию – все прекрасно поняли – грубый твит отправил он, и отвечать тоже придется ему.

Тренер же отреагировал спокойно: «Молодые парни совершают ошибки, это бывает. Он уже извинился. Слушайте, у меня пятеро детей, я уж знаю, как это происходит». Тренера, кстати, звали Дитером Хеккингом. Через пару месяцев после этого инцидента он возглавил «Вольфсбург», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Ну а повзрослевший Мак вместе со сборной Словакии отправился на Евро-2016. Говорят, что у парня отличные отношения с партнерами и тренером, так что Ян Козак может не переживать. Да и аккаунта уже нет.

Капитан Уэльса – бывший официант, прошедший путь от пятого дивизиона Англии

Сердце каждого валлийца-фаната в эти дни буквально замирает от ожиданий: уже в субботу их команда проведет первый в истории матч чемпионата Европы – на ЧМ Уэльс как-то ездил, а вот на Евро – никогда. На историческую игру команду выведет ее капитан Эшли Уиллиамс. Сейчас 31-летний центрдеф комфортно чувствует себя в «Суонси», в котором играет с 2008 года, а в начале прошлого десятилетия «Вест Бромвич» не стал подписывать с ним контракт, и 16-летнему парню оставалось лишь принять предложение полулюбительского «Хеднесфорда», где толком не платили.

Где только ни работал Уиллиамс – и на заправках, и на выставках, и в боулинг-клубе, и даже официантом в ресторане. Последнюю работу футболист вспоминает со смехом: «Господи, я был просто худшим в этом деле. Посетители могли минут по пять ждать, пока я им что-нибудь налью». Из этой трясины валлиец выбрался в «Стокпорт», где стал капитаном, а потом перешел в «Суонси», с которым преодолел два дивизиона, выйдя в АПЛ. Играет там Эшли и по сей день, а сейчас ждет матча со Словакией – 60-го в своей карьере в футболке сборной Уэльса.

Продолжение следует.

Чемпионат Европы Весь мир Франция Румыния Албания Швейцария Россия Англия Уэльс Словакия Игнашевич Сергей Моци Козмин Уилльямс Эшли Пайет Димитри Родригес Рикардо Мак Роберт Хюсай Эльсеид Варди Джейми
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