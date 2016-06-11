Продавец Пайе, библиотека Игнашевича и другие неизвестные истории Евро-2016

Надежда Франции – бывший продавец рубашек

Если вы смотрели французский чемпионат в прошлом сезоне, то наверняка были без ума от полузащитника «Марселя» Димитри Пайе, когда он раздал аж 22 голевых паса. Именно за это его и забрал в АПЛ «Вест Хэм», где этот парень продолжил снабжать партнеров великолепными передачами и забивать сам. А вот 11 лет назад, Пайе не слишком-то был доволен своей зарплатой в «Нанте» и подрабатывал продавцом в магазине одежды. В начале следующего года он уже забил свой первый гол за «Нант», а затем перебрался в «Сент-Этьен», познал вкус еврокубков и надел футболку сборной своей страны. Знали б эти бабушки, что этот мальчик в 2016-м станет одной из главных надежд всей Франции на домашнем Евро.

Скрытый вратарь в заявке сборной Румынии

Лига чемпионов воспевала немало крутых героев, но событие, произошедшее в конце лета 2014 года, случается раз в жизни. Румынский защитник Космин Моци навсегда попал в историю, выступая за болгарский «Лудогорец», которому для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно было превзойти румынский «Стяуа». У болгар удалили вратаря, а дело катилось к овертайму, и тогда в ворота встал Моци. «Лудогорец» кое-как дотянул до серии пенальти, чтобы подарить Европе грандиозное шоу: Моци сначала забил сам, а потом еще и отразил два пенальти, после чего болгары, конечно, выиграли и вышли дальше.

Так румынский защитник встал в ворота и не пустил румынский клуб в ЛЧ. Любопытно, что Моци семь лет играл за бухарестское «Динамо» – принципиального соперника «Стяуа». Говорят, что на тренировках румын больше дурачился, когда надевал перчатки, однако ж подвиг совершил, и в его честь хотели даже назвать трибуну стадиона «Лудогорца». Ну а Моци едет на Евро-2016, значит, с выбором кипера у румын проблем не будет – там и так три крепких парня, а тут еще и такой классный подстраховщик.

Самый дорогой игрок сборной Швейцарии чуть не умер при рождении

«Возможно, он выживет, если перенесет первую ночь», – говорили врачи. Это сейчас Рикардо Родригеса хочет заполучить «Реал», а на Евро-2016 он поедет в качестве самого дорогостоящего швейцарского игрока. Однако в конце лета 1992 года он находился на грани жизни и смерти, едва появившись на свет. «Когда я была беременна на восьмом месяце, врачи сказали, что у Рикардо диафрагмальная грыжа, – вспоминает мама футболиста. – Если бы они это не обнаружили, он бы точно умер». В комнату даже посылали священника, которого выгнал дед будущего футболиста: «Мой внук выживет, ему хватит сил!». Рикардо выжил, но никто и подумать не мог, что ему удастся стать профессиональным спортсменом – Родригесу в первые годы жизни опасно было даже просто простужаться. А теперь он без преувеличения – один из сильнейших левых защитников Европы.

Звезда сборной Албании попала в футбол благодаря отцу-строителю

Правый защитник Эльсеид Хисай попал в шорт-лист нескольких европейских топ-клубов после отличного сезона в составе «Наполи», и не зря Маурицио Сарри взял его с собой из «Эмполи». В 90-е годы отец Хисая уехал из Шкодера в Италию, где стал каменщиком, а восемь лет назад строил дом футбольному агенту Марко Пиччьоли, с которым договорился о просмотре сына в нескольких клубах. Эльсеид пробовался даже в «Фиорентине», но в итоге попал в «Эмполи». В 18 лет Хисай уже стал твердым игроком основы этой команды, где провел три полновесных сезона перед тем как перебраться в «Наполи».

«Мой отец прибыл в Италию на резиновой лодке, причем делал так трижды, и два раза возвращался, потому что очень скучал по семье, – рассказывал Эльсеид. – Я становлюсь сильнее, вспоминая, сколько раз он сражался со смертью, пересекая Адриатическое море, на резиновой лодке с десятью местами и тридцатью сдавленными друг другом отчаянными людьми. После этого – я уже ничего не боюсь».

Читайте, даже если устали от Джейми Варди

Второй бомбардир чемпионата Англии нынешнего сезона встречал свое совершеннолетие на пороге абсолютно бесперспективной жизни – к этому времени он уже знал, что такое арест и электронные наручники, отличался жутким характером, но уцепился за шанс поиграть за команду восьмого (!) английского дивизиона в том возрасте, когда Уэйн Руни уже стал чемпионом страны. Речь, конечно же, о Джейми Варди, про которого обязательно снимут голливудский фильм. Отказ «Шеффилда» для 16-летнего парня был трагедией, однако после возвращения в футбол Варди перебрался из восьмой лиги аж в пятую, но там наколотил больше тридцати и махнул прямиком в Чемпионшип. В тот клуб, который навел столько шороху в нынешнем сезоне АПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Над этим твитом можно было только посмеяться, зная, как Варди начал свою карьеру в «Лестере», и Найджелу Пирсону еле-еле удалось уговорить форварда не бросать футбол, хотя в первый сезон у него не клеилось абсолютно ничего. Тренер был прав: все наладится, все получится. Во второй сезон Варди забил 16 голов, а «Лестер» вышел в АПЛ. Дальше вы все знаете сами. Гениальная история о том, как нужно верить в свое дело, не бросать пахать, а упрямо идти к своей цели.

«Читал Ремарка до пяти утра, потом не мог заснуть». Футболисты в России все еще читают

Можно сколько угодно ныть о том, что наших футболистов интересуют только деньги, но многим из них это не мешает, а наоборот, помогает окультуриваться. Впрочем, даже если бы Сергей Игнашевич и не заработал столько за свою славную спортивную карьеру, вряд ли бы книги интересовали его гораздо меньше. Зная привязанность своего мужа к чтению, жена Наталья ко дню его рождения попросила знакомых назвать их любимую книжку, собрала список, заказала все книги в интернете и вручила целую коробку. Причем с особенными поздравлениями. Интересно, что бы выбрал сам Игнашевич для подарка?

«Наверное, «Три товарища» Ремарка. В 24 года этот роман так захватил, что дочитал и до пяти утра не мог заснуть! Сейчас, конечно, отнесся бы проще», – рассказывал Сергей. Поведал он и о том, как дается молодому поколению классика: «Спрашиваю одного из игроков сборной: «Ты сейчас что читаешь?». Он вздыхает: «Да вот начал, Маргарита какая-то...» «Мастер и Маргарита? Ну и как тебе?» – «Да сразу не пошло. Отрезанная голова, иностранцы какие-то... Ничего не понял». Единственный молодой сейчас в сборной – Александр Головин, только он тут не при чем, поскольку эту историю Игнашевич рассказал «Спорт-Экспрессу» пару лет назад.

Словацкий план: как обматерить тренера в Twitter и не вылететь из клуба

Полузащитник «Нюрнберга» Роберт Мак все время бился в своем клубе за место в стартовом составе, не имея возможности регулярно выходить в старте. Все это так достало словацкого футболиста, что после замены в перерыве в игре с «Фрайбургом» в октябре 2012-го он от души приложился по обидчику… в соцсетях. «Футбол – это чертова политика! Ненавижу его. Гребаный тренер!», – написал в Twitter Мак, снабдив запись множеством восклицательных знаков. На словацком эти фразы звучали очень жестко.

Остыв, игрок тут же удалил твит, но куда там – естественно, все успели понаделать скриншотов, так что Маку пришлось тем же вечером сообщить: «Прошу прощения, погорячился. Буду продолжать биться». Ну а дальше начался цирк: словак заверил, что его аккаунт хакнули, и ничего подобного он и не думал писать. Затем и сам аккаунт был удален, но сколько бы Мак ни ломал комедию – все прекрасно поняли – грубый твит отправил он, и отвечать тоже придется ему.

Тренер же отреагировал спокойно: «Молодые парни совершают ошибки, это бывает. Он уже извинился. Слушайте, у меня пятеро детей, я уж знаю, как это происходит». Тренера, кстати, звали Дитером Хеккингом. Через пару месяцев после этого инцидента он возглавил «Вольфсбург», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Германии, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Ну а повзрослевший Мак вместе со сборной Словакии отправился на Евро-2016. Говорят, что у парня отличные отношения с партнерами и тренером, так что Ян Козак может не переживать. Да и аккаунта уже нет.

Капитан Уэльса – бывший официант, прошедший путь от пятого дивизиона Англии

Сердце каждого валлийца-фаната в эти дни буквально замирает от ожиданий: уже в субботу их команда проведет первый в истории матч чемпионата Европы – на ЧМ Уэльс как-то ездил, а вот на Евро – никогда. На историческую игру команду выведет ее капитан Эшли Уиллиамс. Сейчас 31-летний центрдеф комфортно чувствует себя в «Суонси», в котором играет с 2008 года, а в начале прошлого десятилетия «Вест Бромвич» не стал подписывать с ним контракт, и 16-летнему парню оставалось лишь принять предложение полулюбительского «Хеднесфорда», где толком не платили.

Где только ни работал Уиллиамс – и на заправках, и на выставках, и в боулинг-клубе, и даже официантом в ресторане. Последнюю работу футболист вспоминает со смехом: «Господи, я был просто худшим в этом деле. Посетители могли минут по пять ждать, пока я им что-нибудь налью». Из этой трясины валлиец выбрался в «Стокпорт», где стал капитаном, а потом перешел в «Суонси», с которым преодолел два дивизиона, выйдя в АПЛ. Играет там Эшли и по сей день, а сейчас ждет матча со Словакией – 60-го в своей карьере в футболке сборной Уэльса.

Продолжение следует.