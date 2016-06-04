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  • Кто выиграет Кубок Америки? Главные претенденты на золото

Кто выиграет Кубок Америки? Главные претенденты на золото

США

У хозяев турнира немолодая сборная. Ключевым игрокам команды от 28 до 33 лет. Но главная надежда сборной – Кристиан Пулишич. Американскому полузащитнику хорватского происхождения еще нет восемнадцати, а он уже успел забить гол за дортмундскую «Боруссию». Пока о Кристиане робко говорят, что он раскроется на этом турнире. В США боятся сглазить и потерять сильнейшего игрока.

Но одного Пулишича американцам может не хватить. Сборная США попала в самую сильную группу. С Колумбией, Коста-Рикой и Парагваем. Здесь придется бороться в каждой игре, а поражение от колумбийцев сделало задачу еще сложнее. Ведь даже Парагвай, от которого не ждут больших результатов, в прошлом году обыграл в четвертьфинале сборную Бразилии.

У США есть стимул. Команда провалила прошлогодний кубок КОНКАКАФ, и неудача в этот раз приведет к отставке тренера и серьезным изменениям в составе. Пока этого не случилось, американцы на домашнем турнире будут бороться за призовые места.

Ключевые игроки: Клинт Демпси, Кристиан Пулишич.

Колумбия

В Чили колумбийцы не оправдали ожиданий болельщиков и журналистов. Их считали одной из сильнейших команд турнира, но в итоге – выход из группы лишь с третьего места и поражение уже в четвертьфинале.

Тем не менее, у Колумбии – сильнейший состав в группе. По крайней мере, по именам. Но громкие фамилии не предполагают сыгранность и нужный результат. Колумбийские лидеры вроде Хамеса, Оспины или Фалькао провели не лучшие сезоны в своих клубах. Кубок Америки – хороший шанс напомнить о себе.

Ключевые игроки: Хамес Родригес, Карлос Бакка.

Бразилия

За Бразилию не сыграет Неймар. На последних турнирах именно он был лидером сборной и регулировал игру бразильского нападения. Зато у команды скоро появится новая звезда – 19-летний Габриэл Барбоса. Габигол, как его называют южноамериканские комментаторы, провел уже более 50 матчей за «Сантос». За Барбосу уже борются клубы типа ПСЖ и «Реала».

Бразильцы попали в легкую группу. Эквадор, Гаити и Перу вряд ли составят им конкуренцию. Но вот что будет в плей-офф – неизвестно.

Ключевые игроки: Даниэл Алвес, Габриэл Барбоса.

Мексика

В прошлом году мексиканцы выиграли континентальный турнир, Золотой кубок КОНКАКАФ, и формально являются сильнейшей сборной Северной Америки. Если в финале Мексика встретится с Чили – будет символично и круто. Сражение между двумя континентами запомнится надолго.

Кстати, недавно мексиканцы и чилийцы играли друг с другом в товарищеском матче. Игра была равной и вялой. Мексика открыла счет лишь за три минуты до конца встречи и выиграла 1:0.

Сборная каждый раз, начиная с 1993 года, участвует в Кубке Америки, поэтому хорошо знает своих соперников. Да что уж говорить, мексиканцы и сами играют в южноамериканский футбол, разговаривают с соперником на одном языке. В этом плане им будет легче, чем, например, сборной США.

Ключевые игроки: Хавьер Эрнандес, Гильермо Очоа.

Уругвай

Главный соперник Мексики в группе С – сборная Уругвая. «Небесно-голубые» 15 раз выигрывали Кубок Америки, больше остальных сборных. Но лишь один раз этом веке. В прошлом году Уругвай вышел из группы с первого места и до последнего боролся с чилийцами. Если бы не мерзкий поступок Гонсало Хары и удаление Кавани – хозяева турнира могли бы и не стать чемпионами.

Тогда сборная Уругвая играла без отбывшего дисквалификацию Луиса Суареса. Сейчас Суарсес в строю, да к тому же забил в этом сезоне больше всех в мире. Вместе с Кавани они могут стать самой опасной атакующей связкой турнира.

Ключевые игроки: Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Аргентина

Букмекеры считают эту сборную фаворитом кубка. Ей отдавали должное и в прошлом году. И она играла на уровне чемпиона. Но не повезло. В этом году Аргентине опять нужна победа. На двух последних турнирах (ЧМ-14 и КА-15) команда останавливалась в шаге от чемпионства, довольствуясь серебром.

Сборная все еще сохраняет свою форму и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Но если не выиграть сейчас – потом сил может уже не хватить.

Ключевые игроки: Лионель Месси, Гонсало Игуаин.

Чили

На этот раз у чилийцев не будет поддержки домашнего стадиона, а арбитры не ощутят давления трибун, которое могло бы привести к неоднозначным решениям в пользу хозяев. Чили начинает турнир в статусе обладателя трофея, что приковывает к сборной еще большее внимание.

У команды есть шанс доказать, что она – действительно топовая сборная, достойная всемирного авторитета, а домашняя победа в прошлом году – не случайное стечение обстоятельств.

Ключевые игроки: Алексис Санчес, Артуро Видаль.

Битва двух континентов. Главное, что нужно знать о Копа Америка-2016

Как США и Колумбия открыли Кубок Америки (ФОТО)

Весь мир Чили Аргентина Уругвай Мексика США Колумбия Бразилия Очоа Гильермо Игуаин Гонсало Месси Лионель Демпси Клинт Видаль Артуро Суарес Луис Кавани Эдинсон Алвес Дани Санчес Алексис Чичарито Родригес Хамес Бакка Карлос Пулишич Кристиан
Комментарии (10)
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AR!$tOCRAt
1465025134
После травмы Хамеса Родригеса, думаю, кубок возьмут или Уругвай или Чили!
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kachan63
1465026038
Уругвай или Колумбия!
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CSKA №1
1465032934
Аргентина!!!
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pik54
1465033165
А может быть хозяева США.
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алекс88
1465038974
Ставлю на Колумбию
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ppv666
1465054295
мексика или чили
Ответить
TUMS
1465065500
Бразилия
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Котокрол
1465069432
Аргентина
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gunduzaqayev
1465140912
))))))
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vasiok74
1465149657
думаю Колумбия должна заявить о себе.
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