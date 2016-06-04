Кто выиграет Кубок Америки? Главные претенденты на золото

США

У хозяев турнира немолодая сборная. Ключевым игрокам команды от 28 до 33 лет. Но главная надежда сборной – Кристиан Пулишич. Американскому полузащитнику хорватского происхождения еще нет восемнадцати, а он уже успел забить гол за дортмундскую «Боруссию». Пока о Кристиане робко говорят, что он раскроется на этом турнире. В США боятся сглазить и потерять сильнейшего игрока.

Но одного Пулишича американцам может не хватить. Сборная США попала в самую сильную группу. С Колумбией, Коста-Рикой и Парагваем. Здесь придется бороться в каждой игре, а поражение от колумбийцев сделало задачу еще сложнее. Ведь даже Парагвай, от которого не ждут больших результатов, в прошлом году обыграл в четвертьфинале сборную Бразилии.

У США есть стимул. Команда провалила прошлогодний кубок КОНКАКАФ, и неудача в этот раз приведет к отставке тренера и серьезным изменениям в составе. Пока этого не случилось, американцы на домашнем турнире будут бороться за призовые места.

Ключевые игроки: Клинт Демпси, Кристиан Пулишич.

Колумбия

В Чили колумбийцы не оправдали ожиданий болельщиков и журналистов. Их считали одной из сильнейших команд турнира, но в итоге – выход из группы лишь с третьего места и поражение уже в четвертьфинале.

Тем не менее, у Колумбии – сильнейший состав в группе. По крайней мере, по именам. Но громкие фамилии не предполагают сыгранность и нужный результат. Колумбийские лидеры вроде Хамеса, Оспины или Фалькао провели не лучшие сезоны в своих клубах. Кубок Америки – хороший шанс напомнить о себе.

Ключевые игроки: Хамес Родригес, Карлос Бакка.

Бразилия

За Бразилию не сыграет Неймар. На последних турнирах именно он был лидером сборной и регулировал игру бразильского нападения. Зато у команды скоро появится новая звезда – 19-летний Габриэл Барбоса. Габигол, как его называют южноамериканские комментаторы, провел уже более 50 матчей за «Сантос». За Барбосу уже борются клубы типа ПСЖ и «Реала».

Бразильцы попали в легкую группу. Эквадор, Гаити и Перу вряд ли составят им конкуренцию. Но вот что будет в плей-офф – неизвестно.

Ключевые игроки: Даниэл Алвес, Габриэл Барбоса.

Мексика

В прошлом году мексиканцы выиграли континентальный турнир, Золотой кубок КОНКАКАФ, и формально являются сильнейшей сборной Северной Америки. Если в финале Мексика встретится с Чили – будет символично и круто. Сражение между двумя континентами запомнится надолго.

Кстати, недавно мексиканцы и чилийцы играли друг с другом в товарищеском матче. Игра была равной и вялой. Мексика открыла счет лишь за три минуты до конца встречи и выиграла 1:0.

Сборная каждый раз, начиная с 1993 года, участвует в Кубке Америки, поэтому хорошо знает своих соперников. Да что уж говорить, мексиканцы и сами играют в южноамериканский футбол, разговаривают с соперником на одном языке. В этом плане им будет легче, чем, например, сборной США.

Ключевые игроки: Хавьер Эрнандес, Гильермо Очоа.

Уругвай

Главный соперник Мексики в группе С – сборная Уругвая. «Небесно-голубые» 15 раз выигрывали Кубок Америки, больше остальных сборных. Но лишь один раз этом веке. В прошлом году Уругвай вышел из группы с первого места и до последнего боролся с чилийцами. Если бы не мерзкий поступок Гонсало Хары и удаление Кавани – хозяева турнира могли бы и не стать чемпионами.

Тогда сборная Уругвая играла без отбывшего дисквалификацию Луиса Суареса. Сейчас Суарсес в строю, да к тому же забил в этом сезоне больше всех в мире. Вместе с Кавани они могут стать самой опасной атакующей связкой турнира.

Ключевые игроки: Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Аргентина

Букмекеры считают эту сборную фаворитом кубка. Ей отдавали должное и в прошлом году. И она играла на уровне чемпиона. Но не повезло. В этом году Аргентине опять нужна победа. На двух последних турнирах (ЧМ-14 и КА-15) команда останавливалась в шаге от чемпионства, довольствуясь серебром.

Сборная все еще сохраняет свою форму и занимает первое место в рейтинге ФИФА. Но если не выиграть сейчас – потом сил может уже не хватить.

Ключевые игроки: Лионель Месси, Гонсало Игуаин.

Чили

На этот раз у чилийцев не будет поддержки домашнего стадиона, а арбитры не ощутят давления трибун, которое могло бы привести к неоднозначным решениям в пользу хозяев. Чили начинает турнир в статусе обладателя трофея, что приковывает к сборной еще большее внимание.

У команды есть шанс доказать, что она – действительно топовая сборная, достойная всемирного авторитета, а домашняя победа в прошлом году – не случайное стечение обстоятельств.

Ключевые игроки: Алексис Санчес, Артуро Видаль.

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