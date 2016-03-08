Рекорд Акинфеева, праздник в Грозном и скука в Краснодаре. Каким был 19-й тур РФПЛ

Матч тура. ЦСКА – «Спартак»

Очередной рекорд российского футбола пал! В матче со «Спартаком» Игорь Акинфеев провел в чемпионате России 329 матчей – на один больше, чем у Вячеслава Малафеева. «Я все ему прощу! Только для этого Акинфееву надо сняться в третьей части моей документальной картины «Жизнь в перчатках», – заявил голкипер «Зенита». После матча Акинфеев не выглядел сверхдовольным. Голкипер ЦСКА не плясал перед собственными фанатами, а болельщики не устраивали ему особенного приема. Вероятно, половина из них и вовсе не знала о надвигающемся рекорде Акинфеева, да и добыт он был как-то буднично.

От «Спартака» ожидали гораздо большего, но он вновь откровенно разочаровал. Красно-белые не проснулись даже после гола Ахмеда Мусы. Полузащитник ЦСКА Роман Еременко вывел нигерийца к воротам «Спартака», тот отпасовал на Тошича, а серб, находясь перед пустыми воротами, автором гола не стал: то ли кочкообразное поле в Химках помешало, то ли нога поехала. У Тошича были все шансы сотворить самый удивительный промах сезона, но, к счастью для армейцев, мяч отлетел точно к Мусе, который затолкал его в ворота – 1:0!

За весь матч красно-белые создали один момент, издалека похожий на опасный. Да и тот стал элементом случая, но никак не плодом фирменной спартаковской комбинации. Трехмесячный перерыв, похоже, не пошел «Спартаку» на пользу. Ближайшие матчи с «Амкаром», «Анжи» и «Ростовом» должны показать, насколько глубок кризис в «Спартаке», и есть ли он вообще.

Герой тура. Сослан Джанаев, «Ростов»

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Поговорка как никогда актуальна для не обделенного талантом голкипера «Ростова». В его жизни было все: неожиданный взлет в «Спартаке» и последующее падение; бесполезное пребывание в «Тереке» и ссылка в «Аланию»-2. «Ростов» стал одним из последних шансов. Здесь Джанаеву предстояло сменить на посту основного стража ворот Плетикосу. И Сослан не подвел.

Магия Бердыева поистине невероятна. Только под его началом раскрываются бомбардирские качества Бухарова. И только при нем Джанаев обрел душевное спокойствие и отлично отыграл в матче с «Крыльями Советов» – отразил пенальти в исполнении Йоана Молло и еще дважды тащил почти неберущиеся мячи. В итоге Джанаев и «Ростов» продолжают лихую погоню за золотом.

Персона тура. Андрей Пилявский («Рубин»), Евгений Селезнев («Кубань»)

Рядовой матч «Рубин» – «Кубань» проходил под знаком желто-синего дерби. Численность украинцев в РФПЛ за последнее время заметно увеличилась еще и благодаря приходу Пилявского и Селезнева. Оба вызываются в сборную Украину и прекрасно знают друг друга еще по выступлениям за «Зарю» и «Днепр». Накануне матча Андрей что-то задорно рассказывал своему коллеге, с их лица не сходила улыбка. Но как только прозвучал стартовый свисток, хохот сменился боевым настроем.

В этой дуэли победу одержал луганчанин Пилявский. Хотя добыта она была не без труда. По ходу матча Селезнев продавил своего оппонента, вышел один на один с Рыжиковым и спокойно закатил мяч в ворота. Но гол не был засчитан: судья зафиксировал у украинца фол. Экс-днепрянин имел еще один замечательный момент, но вновь потерпел неудачу – на сей раз чудеса реакции продемонстрировал все тот же Рыжиков. Казанцы же свой шанс не упустили, а победу им принес точный удар перешедшего из «Зенита» Дениса Ткачука. 1:0 – «Рубин» успешно стартует, а «Кубань» возвращается к борьбе за выживание.

Скандал тура. Задержание болельщиков на дерби

Роль полиции в дерби ЦСКА – «Спартак» неизменно велика, не стал исключением и воскресный матч. 33 болельщика были задержаны полицией, многих из них – прямо во время игры. Не исключено, что поводом для вмешательства стала дымовая завеса, из-за которой было отложено на несколько минут начало второго тайма.

Цифра тура. «Терек» обыграл «Локомотив» впервые за 6 лет

В октябре 2012-го Грозный отпраздновал домашнюю победу над красно-зелеными, но матч был кубковым, а в чемпионате России «Терек» аж с 2009-го не выигрывал у «Локо», да еще и несколько раз уступал крупно. В минувшем туре затяжная серия наконец-то прервалась, а грозненцев никак не смутил ранний пропущенный гол – еще в первом тайме «Терек» забил дважды, причем оба раза отличился выступавший на левом краю обороны Мацей Рыбус. Поляк сначала реализовал пенальти, а потом использовал ошибку Гилерме. 2:1, и проклятие снято. Между тем в таблице чемпионата «Терек» и «Локомотив» разделяет всего одно очко.

Разочарование тура. Матч «Краснодар» – «Зенит»

«Краснодар» вновь тяжело вкатывается в сезон. Из-за проблем на старте подопечные Олега Кононова так и не вступили в обещанную борьбу за чемпионство. Теперь под большой угрозой находится их участие в еврокубках. «Краснодару» удалось не уступить «Зениту», но ощущение «суховатости» и весеннего футбола не покидало на протяжении всех 90 минут игры. В этом году «быки» проводят уже третий матч на своем поле. И пока ни разу болельщик не ушел со стадиона по-настоящему довольным.

Туговато с шансами на чемпионство и у питерцев, отстающих от ЦСКА уже на девять очков. Как и «Краснодар», «Зенит» на старте сезона смотрится натужно. Впрочем, мыслями команда наверняка сейчас не в РФПЛ, ведь уже завтра ей предстоит провести один из самых главных матчей в клубной истории.

Открытие тура. Станислав Драгун, «Динамо»

Руководство «Динамо» как может стесняет команду в средствах. Но наставник бело-голубых Андрей Кобелев за свою тренерскую карьеру научился выходить из самых тяжелых ситуаций. Зимние новички «Динамо» пока радуют своей игрой, а Станислав Драгун и вовсе является MVP марта в рядах москвичей. В кубковом матче с «Амкаром» белорус продемонстрировал свои голевые способности после подачи с углового. В игре с «Уралом» Драгун не отличился, но именно его уверенная игра помогла «Динамо» большую часть матча контролировать середину поля. К примеру, белорусу удалось выиграть сразу шесть верховых единоборств и ни разу не ошибиться в отборе мяча. Так что связка Драгун-Зобнин может сыграть более заметную роль в РФПЛ, если Игорь Денисов так и останется сидеть на скамье.

Результативность тура. 11 голов

Все без исключения команды тяжело вкатываются в сезон. Однако даже это не может служить оправданием ужасной результативности. В половине матчей складывалось ощущение, будто команды «наелись» и совсем не соскучились по футболу. На фоне матчей европейских топ-чемпионатов, 19-й тур РФПЛ потерпел поражение по всем статьям.

Сборная тура

Все результаты 19-го тура РФПЛ:

«Крылья Советов» – «Ростов» – 0:1

«Рубин» – «Кубань» – 1:0

«Краснодар» – «Зенит» – 0:0

«Уфа» – «Мордовия» – 1:1

«Терек» – «Локомотив» – 2:1

ЦСКА – «Спартак» – 1:0

«Урал» – «Динамо» – 1:1

«Анжи» – «Амкар» – 0:1

Расписание 20-го тура:

11 марта (пятница): «Кубань» – «Крылья Советов»

12 марта (суббота): «Урал» – «Анжи», «Спартак» – «Амкар», «Ростов» – ЦСКА

13 марта (воскресенье): «Мордовия» – «Краснодар», «Локомотив» – «Уфа», «Зенит» – «Рубин»

14 марта (понедельник): «Динамо» – «Терек»

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