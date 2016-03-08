Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Рекорд Акинфеева, праздник в Грозном и скука в Краснодаре. Каким был 19-й тур РФПЛ

Рекорд Акинфеева, праздник в Грозном и скука в Краснодаре. Каким был 19-й тур РФПЛ

Матч тура. ЦСКА – «Спартак»

Очередной рекорд российского футбола пал! В матче со «Спартаком» Игорь Акинфеев провел в чемпионате России 329 матчей – на один больше, чем у Вячеслава Малафеева. «Я все ему прощу! Только для этого Акинфееву надо сняться в третьей части моей документальной картины «Жизнь в перчатках»,  заявил голкипер «Зенита». После матча Акинфеев не выглядел сверхдовольным. Голкипер ЦСКА не плясал перед собственными фанатами, а болельщики не устраивали ему особенного приема. Вероятно, половина из них и вовсе не знала о надвигающемся рекорде Акинфеева, да и добыт он был как-то буднично.

От «Спартака» ожидали гораздо большего, но он вновь откровенно разочаровал. Красно-белые не проснулись даже после гола Ахмеда Мусы. Полузащитник ЦСКА Роман Еременко вывел нигерийца к воротам «Спартака», тот отпасовал на Тошича, а серб, находясь перед пустыми воротами, автором гола не стал: то ли кочкообразное поле в Химках помешало, то ли нога поехала. У Тошича были все шансы сотворить самый удивительный промах сезона, но, к счастью для армейцев, мяч отлетел точно к Мусе, который затолкал его в ворота – 1:0!

За весь матч красно-белые создали один момент, издалека похожий на опасный. Да и тот стал элементом случая, но никак не плодом фирменной спартаковской комбинации. Трехмесячный перерыв, похоже, не пошел «Спартаку» на пользу. Ближайшие матчи с «Амкаром», «Анжи» и «Ростовом» должны показать, насколько глубок кризис в «Спартаке», и есть ли он вообще.

Герой тура. Сослан Джанаев, «Ростов»

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Поговорка как никогда актуальна для не обделенного талантом голкипера «Ростова». В его жизни было все: неожиданный взлет в «Спартаке» и последующее падение; бесполезное пребывание в «Тереке» и ссылка в «Аланию»-2. «Ростов» стал одним из последних шансов. Здесь Джанаеву предстояло сменить на посту основного стража ворот Плетикосу. И Сослан не подвел.

Магия Бердыева поистине невероятна. Только под его началом раскрываются бомбардирские качества Бухарова. И только при нем Джанаев обрел душевное спокойствие и отлично отыграл в матче с «Крыльями Советов»  отразил пенальти в исполнении Йоана Молло и еще дважды тащил почти неберущиеся мячи. В итоге Джанаев и «Ростов» продолжают лихую погоню за золотом.

Персона тура. Андрей Пилявский («Рубин»), Евгений Селезнев («Кубань»)

Рядовой матч «Рубин» «Кубань» проходил под знаком желто-синего дерби. Численность украинцев в РФПЛ за последнее время заметно увеличилась еще и благодаря приходу Пилявского и Селезнева. Оба вызываются в сборную Украину и прекрасно знают друг друга еще по выступлениям за «Зарю» и «Днепр». Накануне матча Андрей что-то задорно рассказывал своему коллеге, с их лица не сходила улыбка. Но как только прозвучал стартовый свисток, хохот сменился боевым настроем.

В этой дуэли победу одержал луганчанин Пилявский. Хотя добыта она была не без труда. По ходу матча Селезнев продавил своего оппонента, вышел один на один с Рыжиковым и спокойно закатил мяч в ворота. Но гол не был засчитан: судья зафиксировал у украинца фол. Экс-днепрянин имел еще один замечательный момент, но вновь потерпел неудачу – на сей раз чудеса реакции продемонстрировал все тот же Рыжиков. Казанцы же свой шанс не упустили, а победу им принес точный удар перешедшего из «Зенита» Дениса Ткачука. 1:0 «Рубин» успешно стартует, а «Кубань» возвращается к борьбе за выживание.

Скандал тура. Задержание болельщиков на дерби

Роль полиции в дерби ЦСКА – «Спартак» неизменно велика, не стал исключением и воскресный матч. 33 болельщика были задержаны полицией, многих из них прямо во время игры. Не исключено, что поводом для вмешательства стала дымовая завеса, из-за которой было отложено на несколько минут начало второго тайма.

Цифра тура. «Терек» обыграл «Локомотив» впервые за 6 лет

В октябре 2012-го Грозный отпраздновал домашнюю победу над красно-зелеными, но матч был кубковым, а в чемпионате России «Терек» аж с 2009-го не выигрывал у «Локо», да еще и несколько раз уступал крупно. В минувшем туре затяжная серия наконец-то прервалась, а грозненцев никак не смутил ранний пропущенный гол – еще в первом тайме «Терек» забил дважды, причем оба раза отличился выступавший на левом краю обороны Мацей Рыбус. Поляк сначала реализовал пенальти, а потом использовал ошибку Гилерме. 2:1, и проклятие снято. Между тем в таблице чемпионата «Терек» и «Локомотив» разделяет всего одно очко.

Разочарование тура. Матч «Краснодар» «Зенит»

«Краснодар» вновь тяжело вкатывается в сезон. Из-за проблем на старте подопечные Олега Кононова так и не вступили в обещанную борьбу за чемпионство. Теперь под большой угрозой находится их участие в еврокубках. «Краснодару» удалось не уступить «Зениту», но ощущение «суховатости» и весеннего футбола не покидало на протяжении всех 90 минут игры. В этом году «быки» проводят уже третий матч на своем поле. И пока ни разу болельщик не ушел со стадиона по-настоящему довольным.

Туговато с шансами на чемпионство и у питерцев, отстающих от ЦСКА уже на девять очков. Как и «Краснодар», «Зенит» на старте сезона смотрится натужно. Впрочем, мыслями команда наверняка сейчас не в РФПЛ, ведь уже завтра ей предстоит провести один из самых главных матчей в клубной истории. 

Открытие тура. Станислав Драгун, «Динамо»

Руководство «Динамо» как может стесняет команду в средствах. Но наставник бело-голубых Андрей Кобелев за свою тренерскую карьеру научился выходить из самых тяжелых ситуаций. Зимние новички «Динамо» пока радуют своей игрой, а Станислав Драгун и вовсе является MVP марта в рядах москвичей. В кубковом матче с «Амкаром» белорус продемонстрировал свои голевые способности после подачи с углового. В игре с «Уралом» Драгун не отличился, но именно его уверенная игра помогла «Динамо» большую часть матча контролировать середину поля. К примеру, белорусу удалось выиграть сразу шесть верховых единоборств и ни разу не ошибиться в отборе мяча. Так что связка Драгун-Зобнин может сыграть более заметную роль в РФПЛ, если Игорь Денисов так и останется сидеть на скамье.

Результативность тура. 11 голов

Все без исключения команды тяжело вкатываются в сезон. Однако даже это не может служить оправданием ужасной результативности. В половине матчей складывалось ощущение, будто команды «наелись» и совсем не соскучились по футболу. На фоне матчей европейских топ-чемпионатов, 19-й тур РФПЛ потерпел поражение по всем статьям.

Сборная тура

Все результаты 19-го тура РФПЛ:

«Крылья Советов» «Ростов» 0:1

«Рубин» – «Кубань» – 1:0

«Краснодар» «Зенит» 0:0

«Уфа» «Мордовия» 1:1

«Терек» «Локомотив» 2:1

ЦСКА «Спартак» 1:0

«Урал» «Динамо» 1:1

«Анжи» «Амкар» 0:1

Расписание 20-го тура:

11 марта (пятница): «Кубань» «Крылья Советов»

12 марта (суббота): «Урал» «Анжи», «Спартак» «Амкар», «Ростов» ЦСКА

13 марта (воскресенье): «Мордовия» «Краснодар», «Локомотив» «Уфа», «Зенит» «Рубин»

14 марта (понедельник): «Динамо» «Терек»

[cr]

Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Краснодар Зенит Ростов Крылья Советов Рубин Кубань (ЛФЛ) Динамо Урал Ахмат Локомотив Акинфеев Игорь Селезнев Евгений Джанаев Сослан Рыбус Мацей Драгун Станислав Пилявский Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Майор Дзагоев
1457430571
А почему РыбусЬ?
Ответить
c0ff33
1457431848
Про Джанаева... его, всё таки, Виталий Кафанов реанимировал. Судя по его(Кафанова) интервью, Бердыев не особо вмешивается в работу с киперами. В остальном - да. То что делается сейчас с Ростовом, кроме как 'магией' Бердыева и не назвать. Молодцы. Надеюсь медали возьмут в этом году.
Ответить
castromen
1457433905
Автору зачет. Почему не нашлось место О.Иванову? По моему, Олег как и Асеведо,Молло- гланые креативы тура.
Ответить
LIO1987
1457448679
Я хоть и болельщик ЦСКА и соответственно восторгаюсь Слуцким, но тренировать сборную поставил бы Бердыева-этот человек реально делает из"говна" конфетку. А вот после его ухода клуб умирает-удачи и всего самого наилучшего Курбану!!!
Ответить
Igorello97
1457456260
Да, игра с Зенитом скука.
Ответить
Главные новости
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+