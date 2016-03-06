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Тест: за какой клуб тебе надо болеть
Тест: за какой клуб тебе надо болеть
Бомбардир.ру
6 марта 2016, 16:30
108
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
[cr]
Россия. Премьер-лига
Динамо
Спартак
ЦСКА
Зенит
Комментарии (108)
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АртурZaСМ
1457255656
Тест ни о чем... делайте тесты поинтереснее, а не так лишь бы для галочки...
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3
Chernyi Lis
1457256460
что в конкурсе мошенники что тесты дебильные..
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2
Zenit & MU
1457261090
Спартак)) нет уж, за него никогда не буду болеть. Только Зенит!!!
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3
grafff
1457273707
не вижу логики!!!!!!!!!!!!!!! тест дерьмо!!!!!!!!!!!!! то зенит то локомотив
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3
headdevil
1457275567
Пфф ахах, это нужно было 1 апреля выпускать!
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3
ганга
1457280450
удивительно)) я с детства болел за спартак, и что вы думаете? тест мне показал что я должен болеть за спартак, это судьба!!! спартак чемпион!!!
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2
Essence
1457283288
Ты должен болеть за "Спартак"! Вот спартак то я ждал меньше остальных)))
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3
Rus_Football Na_DNE
1457293599
Мне выпал Локомотив, хотя ждал Ювентус
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2
vest01
1457344851
Болею за ЦСКА.в тесте Динамо показывает
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3
Eighty
1457349703
шляпа какая-то... Господи прости, тест говорит, что надо Лохо болеть... очень неприятно удивлён
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