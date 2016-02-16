«Локомотив» проиграл «Фенербахче». Миланов перешел в «Грассхоппер». Дайджест событий дня

"Валенсия" готова продлить соглашение с Черышевым

Полузащитник сборной России Денис Черышев может провести следующий сезон в "Валенсии", в которую он перешел этой зимой на правах аренды. За короткий срок он смог проявить себя на новом месте и быстро адаптировался в команде. Руководство "Валенсии" уже планирует продлить аренду Черышева еще на один сезон.

Решающее слово в этом вопросе остается за "Реалом", которому принадлежат права на россиянина.

Пеллегрини сменит "Манчестер Сити" на "Валенсию"

Нынешний главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини по окончании сезона сменит прописку на испанскую лигу. Он является главным претендентом на пост наставника "Валенсии". Уже после завершения этого сезона чилийский специалист возглавит "летучих мышей".

Напомним, что летом Пеллегрини покинет свой пост в "Манчестер Сити" в связи с приходом Хосепа Гвардиолы.

В Аргентине футболист застрелил судью за красную карточку

В Аргентине один из матчей в Кордобе закончился настоящей трагедией. Футболист застрелил судью и ранил одного игрока из команды соперника после того, как был удален с поля.

Футболист получил красную карточку, но не смог смириться с этим, и через несколько минут вернулся на поле с пистолетом. Он выпустил три пули в 48-летнего арбитра Сезара Флореса. Они угодили в голову, грудь и шею. Также был ранен футболист Вальтер Сарате, но ему удалось выжить.

Удивительно, но стрелявший с места преступления скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.

Новый стадион "Краснодара" обойдется в 20 миллиардов

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о скором открытии своей собственной арены, которая обошлась в сумму более 20 миллиардов рублей.

"Мы хотим сделать арену, чтобы ей гордились. Понятно, что такие объекты не отбивают вложенные затраты. Открытие? В конце июля-начале августа планируем открытие. Пока вместительность будет 34 тысячи, но мы сможем нарастить ее до 40", - рассказал Галицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Известно, что коррекция сметы не будет превышать 10 процентов.

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Финал Кубка Испании будет сыгран не на "Сантьяго Бернабеу"

Финальный матч Кубка Испании, в котором сыграют "Барселона" и "Севилья", пройдет вне стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Как сообщил источник, в день финала (21 мая) на арене состоится концерт американского рок- и фолк-музыканта и автора песен Брюса Спрингстина.

Напомним, что с инициативой сыграть на домашней арене "Реала" выступила каталонская "Барселона".

Лига Европы. "Фенербахче" обыграл "Локомотив"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" отправил в ворота "Локомотива" два безответных мяча, автором которых стал Соуза.

Ответная встреча этих соперников состоится 25 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Фенербахче (Турция) – Локомотив (Россия) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Соуза, 18; 2:0 – Соуза, 72.

Фенербахче: Фабиано, Кьяер, Алвеш, Генюл, Топал, Соуза (Кадлец, 84), Туфан, Шен (Потук, 78), Эркин, ван Перси (Фернандао, 77), Нани.

Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Дюрица, Янбаев, Денисов, Касаев (Майкон, 62; Михалик, 75), Фернандеш, Самедов, Тарасов, Ндинга, Шкулетич (Миранчук, 80).

Предупреждения: Тарасов, 45+1; Михалик, 85; Кадлец, 90+1.

Судья: Мартин Стрембергсон

Видео матча

Календарь Лиги Европы

Испанская пресса: Симеоне летом возглавит "Челси"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне уведомил руководство "матрасников" о том, что летом он покинет клуб, сообщает Ok Diario. Следующим местом работы аргентинца источник называет "Челси".

В случае перехода в лондонский клуб, зарплата специалиста вырастет в два раза и будет составлять 12 миллионов евро в год.

По информации источника, 45-летний аргентинец хочет принять новый вызов после четырех сезонов у руля "Атлетико".

Кэйхилл покинул "Шанхай Шеньхуа"

Австралийский нападающий Тим Кэйхилл прекратил сотрудничество с китайским "Шанхай Шеньхуа".

"С сожалением сообщаю, что мы договорились с "Шанхай Шеньхуа" о расторжении контракта.

Мне сказали, что я не вхожу в планы нового тренера Грегорио Мансано, несмотря на то, что в ноябре я подписал новый контракт", – сообщил футболист в своем Instagram.

Кэйхилл играл в составе "Шанхай Шеньхуа" в сезоне-2015, в котором отметился 11-ю забитыми мячами.

Миланов перешел в "Грассхоппер"

Полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов подписал контракт со швейцарским клубом "Грассхоппер". В чемпионате Швейцарии болгарин будет играть на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне хавбек сыграл в составе ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами (одна в матче РФПЛ и одна в кубковом матче).

Marca: Испания может пропустить Евро-2016

Королевская испанская футбольная федерация намерена ходатайствовать об исключении своей национальной команды из списка участников предстоящего чемпионата Европы, который состоится во Франции летом текущего года.

Дело в том, что президент организации Анхель Мария Вильяр подозревается в причастности к проведению незаконных платежей на счета двух неназванных испанских клубов.

По информации источника, организация будет требовать дисквалификации сборной, если в отношении Вильяра откроют дело. На сегодняшний день два заместителя председателя федерации подписали письмо, в котором они обвиняют правительство Испании во вмешательство в дела ведомства, что запрещено по уставу ФИФА.

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