Черчесов троллит журналистов. Кержаков и Черышев забивают. Как русские выступают в Европе

Миранчук – лидер европейской команды. Голкипер Макаров больше не спасает «Фиорентину». Болгарская «Славия» определилась с российскими новичками. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты провели европейские футбольные выходные.

«Легия» Черчесова показывает класс

Стоило возобновиться чемпионату Польши, как внимание болельщиков захватила «Легия». Сначала отличился Станислав Черчесов, предложивший журналисту ответить на его же собственный вопрос: «Ты же знаешь ответ на этот вопрос. Иногда ты знаешь больше, чем главный тренер. Поэтому, думаю, ты его зря задал. Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Молодец». Станислав Саламович в своем стиле.

В матче же 22-го тура «Легия» разгромила «Ягеллонию» - 4:0, приблизившись к первому месту на расстояние трех очков. При этом наш тренер принял «Легию» в октябре на четвертой позиции в таблице. Помог «Легии» лидирующий «Пяст», не сумевший забить в ворота «Гурника». Черчесов, кстати, пообещал научиться танцевать, празднуя забитые мячи.

Кержаков получил собственную коллекцию одежды

Матч против «Люцерна» не предвещал для «Цюриха» ничего хорошего. Команда застряла на последней строчке таблицы, а Кержаков сам признался, что пока не вписывается в стиль игры «Цюриха». В матче с «Люцерном» за нападающего сыграл класс и опыт. Кержаков не только был одним из лучших на поле, но и забил победный мяч. Гол Александр посвятил своему отцу.

На радостях «Цюрих» запустил целый сайт, где будет продавать футболки с фамилией Кержакова. Клуб особенно надеется на покупателей из России, которые смогут себе позволить потратить на майку от 2800 до 10 тысяч рублей. Ну-ну.

Матч «Сьона» и «Санкт-Галлена» перенесли на неопределенный срок, поэтому Антона Митрюшкина мы в деле снова не увидели. Зато российского голкипера заявили на Лигу Европы, и он может сыграть уже в первом матче с «Брагой».

Черышев спасает Невилла

Когда в начале второго тайма матча с «Валенсией» защитник «Эспаньола» открыл счет, было слышно, как щелкнули замочки на чемодане Гари Невилла. Далее события развивались будто в боевике 90-х, когда крутой русский герой спасает мир. Не хватало комментария Леонида Володарского. Сначала, правда, счет сравнял Альваро Негредо, а через пять минут в штрафную «Эспаньола» ломанулся Денис Черышев. Первый гол за «Валенсию» он забил головой, а Невилл одержал первую победу в Примере.

«Валенсия» уже задумалась о том, чтобы продлить аренду Черышева на следующий сезон. Вопрос в том, упрется ли снова Флорентино Перес.

Привет из Германии

По-разному сложились выходные в Германии для российских игроков «Шальке». Роман Нойштедтер отыграл домашний матч против «Майнца», но испытал разочарование. «Карнавальные» не пустили «Шальке» в Лигу чемпионов. Зато официально стало известно, что Нойштедтер подал документы на получение гражданства РФ.

Порадовали наши молодые звезды. Гасилин наконец-то восстановился от травмы и вышел на замену в игре за вторую команду «Шальке». Ждем появления в основном составе уже на следующую игру.

Свой 11-й гол в чемпионате забил форвард «Шальке U19» Максимилиан Проничев. Его команда поборола «Фортуну» - 3:2.

Макаров не удержал «Ювентус»

Молодежка «Фиорентины» не смогла выйти в финал Кубка Примавер. В ответной полуфинальной игре против «Ювентуса» «фиалки» потерпели обидное поражение - 1:3. Голкипер Артем Макаров провел на поле весь матч. Первый гол россиянин пропустил с пенальти, второй – с выхода один на один, а в третьем мяче уступил в ближнем бою форварду «Юве». Но винить Артема за пропущенные мячи нельзя. Если бы не его несколько важных спасений, счет мог бы быть крупнее.

Неудача постигла молодежную команду «Фиорентины» и в национальном чемпионате. Макаров снова провел целый матч, пропустив три мяча от «Сампдории». Его команда уступила со счетом 2:3.

Как там в Португалии

Защитник Виталий Лысцов отыграл два полных матча за «Бенфику Б». Сначала его команда проиграла «Порту Б» в четвертьфинальном матче Кубка - 0:1, а затем уже в игре Сегунды сыграла вничью с «Академико Визеу» - 2:2.

«Лейрия» тоже не смогла обыграть «Прайенсе» - 2:2. Российский защитник хозяев Кирилл Костин начал игру в старте, но был заменен на 69-й минуте. Остальные российские легионеры «Лейрии» не попали в заявку на матч.

Арендованный «Спортингом» Томас Рукас наконец-то дебютировал за вторую команду. Пока это так, формальности: Рукас вышел на замену на 90-й минуте матча с «Ориенталем», когда все было ясно - 3:0.

Веселая Чехия

Возобновился чемпионат Чехии. Дмитрий Ефремов отыграл за «Слован» 45 минут в матче с «Дуклой», но его команда уступила - 0:2. Куда успешнее «Яблонец» Вячеслава Караваева. Принадлежащий ЦСКА защитник провел весь матч, отметившись желтой карточкой. «Яблонец» победил - 2:0 и приблизился к зоне еврокубков. Нужно шесть лишних очков.

Тарханов и его друзья

Тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов выступил с заявлением, что клуб подпишет двух футболистов из России – нападающего Сердера Сердерова и защитника Никиту Сергеева. Последний год Сердеров провел в «Крыльях Советов», где сыграл лишь два матча, а Сергеев – в тверской «Волге». Оба игрока находились на просмотре и принимали участие в контрольных играх. Домыслы о других возможных трансферах россиян Тарханов опроверг, но рассказал, что весь нынешний сезон он потратит на создание команды. После 18 туров «Славия» занимает четвертое место (всего в таблице девять клубов).

Коротко

Полузащитник «Вильярреала Б» Антон Швец отыграл весь кубковый матч против второй команды «Атлетика» из Бильбао. «Желтая подлодка» проиграла - 0:1.

Антон Миранчук провел за «Левадию» контрольный матч с командой «Парну» и сделал дубль. Хавбек очень смело начал играть в новой команде.

Защитник «Зальцбурга» Дмитрий Скопинцев принял участие в игре юношеской Лиги чемпионов против «Ромы». Встреча завер:илась со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба. Сочувствуем Дмитрию.

Новости и слухи

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов ушел в аренду в чешский клуб «Млада Болеслав». Соглашение между клубами уже достигнуто. «Млада Болеслав» – крепкая команда, пока идущая на третьем месте в чемпионате Чехии.

«Давыдов – талантливый игрок, к которому проявляли интерес ведущие российские команды. Этот трансфер – начало долгосрочного сотрудничества между нашим клубом и «Спартаком», – сказал президент чешского клуба Йозеф Дуфек. Причем Давыдову дали престижный №10.

Андрей Аршавин, ведущий переговоры по расторжению контракта с «Кубанью», может оказаться в алмаатинском «Кайрате». Туда же рискует переехать и Владимир Быстров. Команду, кстати, возглавляет российский специалист Александр Бородюк.

Как живут русские футболисты в Европе

Русские и тут. «Бомбардир» открывает раздел о российских футболистах за рубежом

Фото: fkjablonec.cz, globallookpress.com