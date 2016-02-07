«Вы не только чемпионы, но и люди. Футбол - спорт, а не бизнес». Папа Римский учит футболистов добру

В ноябре генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин и директор благотворительного фонда Scholas y el Vaticano Энрике Пальмейро встретились с Папой Римским Франциском. Обстоятельно побеседовав, глава католической церкви и его гости пришли к выводу о необходимости продвижения идеи "Мир во всем мире" в массы. Для благих целей футбол – отличный инструмент. Одним из пунктов программы сотрудничества "Атлетико" со школой Ватикана было проведение матчей с ярлыком Clásicos por la Paz ("Класико за мир"). В рамках этой кампании матчи выбирались, в основном, "с градусом", чтобы показать на живом примере, что любой конфликт можно решить мирным путем. Понтифик лично встречался с президентами враждующих клубов, обедал с ними и говорил о высоком. Чего стоит хотя бы одно из самых крутых дерби на планете – "Бока Хуниорс" – "Ривер Плейт". Естественно, участие в акции принял и любимый клуб понтифика – "Сан-Лоренсо".

С недавних пор незаменимым атрибутом программы "Класико за мир" стала символическая церемония посадки оливкового дерева. Других вариантов тут и быть не могло: оливковая ветвь не первый год является символом мира и перемирия. По Библии, веточка оливы была принесена Ною голубем в знак того, что гнев бога на людей стих, и всемирный потоп прекратился. Там же сказано, что оливковое деревце выросло самым первым после потопа, и поэтому его ветвь стала вестью о мире между богом и человеком. Да и в геральдике этот символ используется очень широко, где имеет схожее значение.

В августе 2013-го состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Италии. Перед игрой Папа Римский (матч, к слову, был организован в его честь) изъявил желание встретиться с футболистами. С визитом к нему отправились капитаны – Лионель Месси и Джанлуиджи Буффон. Помимо мяча с автографами, они подарили Франциску и деревце оливы.

"Помните, что вы не только чемпионы, но, в первую очередь, люди. Директорам я обычно говорю, что футбол это спорт, а не бизнес. Буду молиться за вас и надеяться, что вы будете молиться за меня тоже", – напутствовал футболистов Папа.

Неделю назад понтифик почтил своим присутствием Мадрид, где вновь встретился с руководством "Атлетико". Также на мероприятии неслучайно присутствовал аргентинский нападающий "рохибланкос" Анхель Корреа, на родине выступавший за "Сан-Лоренсо". Молодой форвард подписал для Франциска свою футболку. Корреа отметил, что это – знак благодарности за возможность преодоления трудностей, с которыми он столкнулся при перенесенной операции на сердце и в процессе восстановления после травм.

Перед матчем 21-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Севильей" оба клуба условились об уже известном жесте. Капитанам Габи и Коке вручили по лопате, и они подбросили немного земли в специальную кадку, в которой находилось оливковое дерево. Не остались в стороне и президенты клубов: Энрике Сересо и Хосе Кастро полили саженец, после чего тот получил благословение Папы.

Через неделю святой отец посетил ещe более жаркий матч – Дерби делла Мадоннина. 216-е противостояние "Милана" и "Интера" в Серии А не подарило зрителям интриги, зато запомнилось забавным моментом. После игры фото капитана "россонери" Риккардо Монтоливо с лопатой моментально растащили по социальным сетям – ну как после 3:0 можно удержаться от шуток? Его коллега из "Интера" Жуан Жесус, у которого имя на футболке написано куда более доходчиво – JESUS, также не остался без внимания. Совпадение? Не думаю.