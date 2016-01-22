ЦСКА включился в борьбу за Эль-Шаарави. Дайджест событий дня

Главой селекционного отдела "Зенита" будет назначен экс-спортивный директор ЦСКА

По информации "Российской газеты", селекционный отдел "Зенита" возглавит экс-спортивный директор ЦСКА Антон Евменов, покинувший армейцев в начале 2014-го года. Ранее сообщалось, что основной причиной расставания с Евменовым послужило приобретение Витиньо по его рекомендации. Напомним, что бразилец так и не сумел закрепиться в составе красно-синих и был отдан в аренду "Интернасьоналу". Покупка нападающего у "Ботафого" обошлась ЦСКА в 10 миллионов евро. Изначально Евменов отвечал в армейском клубе за селекцию.

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Агент Торреса: "Фернандо получил невероятное предложение"

Агент форварда мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса Хосе Антонио Мартин объявил о том, что в ближайшее время его клиент попрощается с "матрасниками".

"Торрес и Симеоне должны сесть и обсудить происходящее. Фанаты "Атлетико" не желают ухода Фернандо. У нас есть предложение, которое сделает Торреса самым богатым игроком в мире. Но есть детали. Все зависит от желания "Атлетико". Симеоне должен чeтко сказать, что рассчитывает на Фернандо. Болельщики хотят, чтобы контракт с ним был продлен, и не должно быть никаких сомнений, что это будет сделано", — сказал Мартин.

В текущем сезоне Примеры Торрес сыграл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

ЦСКА проявляет интерес к Эль-Шаарави

Московский ЦСКА заинтересовался возможностью приобретения нападающего "Милана" Стефана Эль-Шаарави. Помимо армейцев в услугах итальянца заинтересованы "Рома", "Вольфсбург", дортмундская "Боруссия", ряд китайских клубов, а также бывший клуб футболиста "Дженоа". Как сообщает источник, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 23-летнего форварда видится Рим, где он должен будет стать заменой полузащитнику Жервиньо, который собирается покидать стан "волков". К тому же сам игрок хочет продолжить свои выступления на родине.

Первую половину сезона Эль-Шаарави провел в аренде в "Монако". Нападающий принял участие в 24 матчах, забил три гола и отметился одной результативной передачей. После чего французский клуб заявил о том, что не будет больше предоставлять игровую практику футболисту, чтобы не активировать опцию обязательного выкупа, которая прописана в арендном соглашении.

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"Реал" запретил Роналду навещать друга в Марокко

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду должен прекратить регулярные визиты в Марокко к своему другу. С таким заявлением выступило руководство "сливочных", которое недовольно действиями португальца.

Источник сообщает, что таким образом "Реал" планирует повысить дисциплину в команде.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду ведет достаточно разгульный образ жизни, когда прилетает в Марокко.

Федун повесил "ценник" на Промеса

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что его клуб не торопится продавать полузащитника Квинси Промеса. По его словам, игрок сможет покинуть команду лишь в том случае, если за него будет предложено 40-50 миллионов евро. В то же время Федун дал понять, что предложения по покупке 24-летнего голландца поступают регулярно.

"Удержать Промеса летом будет вполне реально. Сейчас по нему есть предложения, но не такие, чтобы я сказал: "Ах!". А для меня это 40-50 миллионов. В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги. Во всяком случае, сейчас не собираемся. Я вижу, сколько "Манчестер Юнайтед" заплатил за Мемфиса Депая, а Промес, я считаю, не хуже", – сказал он.

"Шальке-04" включается в гонку за Таски

Защитник "Спартака" Сердар Таски интересен немецкому "Шальке-04". Сообщается, что клуб из Гельзенкирхена готов предложить за 28-летнего немецкого футболиста 5 миллионов евро.

Ранее в СМИ говорили об интересе к защитнику со стороны турецких "Бешикташа" и "Трабзонспора", но Таски заявил, что его все устраивает в "Спартаке".

В текущем сезоне РФПЛ Таски сыграл 16 матчей, забив в них один гол.

Иванович подписал новый контракт с "Челси"

"Челси" продлил контракт с защитником команды Браниславом Ивановичем. Новое соглашение футболиста с лондонским клубом рассчитано еще на один год.

"Очень счастлив, что останусь в "Челси" еще на один сезон. За восемь лет эта команда стала мне родным домом, и нет такого места, где бы я охотнее играл в футбол, чем здесь", - сказал Иванович.

Напомним, что ранее в прессе была информация о возможном переходе серба в петербургский "Зенит".

"Матч ТВ" проведет оптимизацию штата сотрудников

Руководство телеканала "Матч ТВ" приняло решение об оптимизации численного состава персонала. Под это решение также попадет ряд ведущих и комментаторов. Таким образом, планируется вывести часть сотрудников канала за штат.

"Матч ТВ планирует оптимизацию численности персонала. Сегодня вечером часть сотрудников уже получила уведомления. Им будет предложено заключить договоры, предполагающие выплаты только за фактически выполненную работу: комментирование матчей и ведение программ в прямом эфире. Одновременно у комментаторов появится возможность без согласования с администрацией канала работать в других СМИ. Оптимизация затронет не менее половины комментаторского состава канала", - проинформировал источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что фамилии тех, кто попадет под оптимизацию персонала, источник назвать отказался.

На Евро-2016 и в следующем сезоне ЛЧ будет использована технология автофиксации гола

УЕФА одобрил использование технологии автоматической фиксации гола на чемпионате Европы 2016 года, а также на стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2016/17. Такое решение принято на сегодняшнем заседании исполкома организации.

Сообщается, что система фиксации гола будет работать вместе с дополнительными судьями за воротами, которые будут следить за действиями игроков в штрафной площади и около нее.

Компания-поставщик системы определения взятия ворот будет объявлена позже в установленном УЕФА порядке.

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