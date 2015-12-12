Сборная России узнала соперников по Евро-2016. Дайджест событий дня

У Краснодара есть шанс получить матчи чемпионата мира. Черышев может вернуться в "Вильярреал". Родригес интересен "Челси". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Сборная России узнала соперников по Евро-2016

Сегодня в Париже состоялась жеребьвка группового этапа Евро-2016. Соперниками сборной России по группе В стали команды Англии, Уэльса и Словакии.

Календарь матчей команды таков:

1-й тур. Англия – Россия. Марсель. 11 июня, 22:00 мск

2-й тур. Россия – Словакия. Лилль. 15 июня, 16:00 мск

3-й тур. Россия – Уэльс. Тулуза. 20 июня, 22:00 мск

Полностью состав групп на чемпионате Европы выглядит следующим образом:

группа A: Франция, Швейцария, Румыния, Албания.

группа B: Англия, РОССИЯ, Словакия, Уэльс.

группа C: Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия.

группа D: Испания, Хорватия, Чехия, Турция.

группа E: Бельгия, Италия, Швеция, Ирландия.

группа F: Португалия, Австрия, Венгрия, Исландия.

Жеребьевка Евро-2016. Россия сыграет с Англией, Уэльсом и Словакией

Краснодар может заменить Калининград в качестве города ЧМ-2018

Администрация Краснодара сообщила о готовности предоставить свои стадионы и инфраструктуру для проведения матчей ЧМ-2018, если в Калининграде не успеют в срок достроить стадион на острове Октябрьский.

В пресс-службе администрации города сообщили:

"Инфраструктура муниципального образования город Краснодар приспособлена ко всем требованиям, предъявляемым ФИФА, а также не исключает возможность стать ”резервным городом”, принимающим матчи чемпионата мира по футболу 2018 года”.

8 декабря Президент России Владимир Путин признал серьезные проблемы со строящимся стадионом в Калининграде. Глава российского государства заявил, что допущенные в Калининградской области отставания от графика строительства спортивной арены должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. Об этом Путин сообщил на заседании Совета по развитию физической культуры и наблюдательного совета организационного комитета “Россия-2018”.

Черышев может вернуться в "Вильярреал"

Российский полузащитник "Реала" Денис Черышев в зимнее трансферное окно может вернуться в "Вильярреал", в составе которого провел прошлый сезон.

Руководство "желтой субмарины" желает арендовать Черышева до конца сезона. Сам же футболист готов отправиться в аренду в другой клуб, чтобы получать регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне Черышев провел за "сливочных" всего два матча и отметился голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Бэйл: "Мы попытаемся выиграть чемпионат Европы"

Полузащитник "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился своим мнением о перспективах национальной команды на чемпионате Европы 2016 года.

"Я верю, что если нам немного повезет, а также мы покажем свой лучший футбол, то у нас будет серьезный шанс на победу. Почему бы и нет? Мы не собираемся просто участвовать в турнире. Мы намерены хорошо потрудиться и выиграть его", – заявил лидер валлийцев. Напомним, Уэльс выступит на Евро-2016 в одной группе с Россией.

Родригес может продолжить карьеру в "Челси"

Колумбийский легионер мадридского "Реала" Хамес Родригес в зимнее трансферное окно может пополнить ряды лондонского "Челси". Действующий чемпион английской Премьер-лиги внимательно наблюдает за ситуацией, которая сложилось с футболистом в Мадриде.



В текущем сезоне полузащитник провел всего шесть матчей и забил три мяча в чемпионате Испании. Наставник "сливочных" Рафаэль Бенитес утверждает, что футболист не восстановился до конца после травмы, хотя сам Родригес убеждает журналистов в обратном. По словам игрока, если в ближайшее время ситуация не изменится, то он покинет клуб.

Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от "Бомбардира"

"Динамо" предлагает Габулову новый контракт

"Динамо" предлагает своему основному голкиперу Владимиру Габулову новый контракт.

Сообщается, что футболисту предложен договор сроком на два года, согласно которому вратарь будет зарабатывать около 1,8 миллиона евро в год. Габулов должен принять решение до 15 декабря.

Действующее соглашение игрока заканчивается летом.

Нигматуллин начнет карьеру на телевидении

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин проведет матч 16-го тура Серии А между "Миланом" и "Вероной" в качестве комментатора. Об этом он написал в своем Twitter.

"Завтра, 13 декабря, дебютирую в роли телекомментатора на матче "Милан" – "Верона", сообщил спортсмен.

Лучшие повара среди футболистов

Негредо отказал "Барселоне"

Нападающий "Валенсии" Альваро Негредо отклонил предложение "Барселоны" о переходе в стан клуба. Каталонцы планировали арендовать 30-летнего форварда сроком на шесть месяцев.

Негредо считает, что с приходом в "Валенсию" нового главного тренера Гари Невилла у него будет шанс проявить себя, чтобы пробиться в состав сборной на Евро-2016. Он также объяснил свой отказ тем, что будет трудно пробиться в основу "Барселоны", к тому же Негредо уже заигран за "летучих мышей" в Лиге чемпионов.

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