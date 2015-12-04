«Бенитес, загляни в Twitter». Как «Реал Мадрид» исключили из Кубка Короля

"Королевский клуб" из-за Дениса Черышева без всяких сожалений выкинули из розыгрыша кубка, который вроде бы должен принадлежать ему по праву. "Бомбардир" разбирается, как и почему это произошло.

Мадридцы выиграли у сильно уступающего им в классе соперника первый матч двухраундового противостояния в рамках 1/16 финала турнира со счетом 3:1, однако первый гол "сливочных" забил российский полузащитник Денис Черышев, который не мог находиться на поле из-за дисквалификации.

"Кадис", выступающий в Сегунде Б, практически сразу после матча пообещал, что жалоба в федерацию футбола Испании клубом будет подана. Как и ожидалось, это закончилось исключением "Реала" из Кубка.

24-летний вингер из России прошлый сезон провел на правах аренды в "Вильярреале" и получил три предупреждения, выступая в Кубке Короля. Они превращаются в автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Вместо этого все выступление "Реала" в Кубке превратилось в тыкву.

Черышев не только вышел на поле, но и забил первый мяч команды. После перерыва дубль Иско подвел черту под счетом матча (3:1), но это уже никого особенно не волновало – болельщики хозяев вовсю отмечали беспечность высоких гостей.

Федерация футбола Испании не имела бы права ничего предпринять, если бы "Кадис" не подал официальную жалобу. Но тем же вечером президент клуба Мануэль Вискаино подтвердил, что потерпевшие подадут заявление.

"Собрание совета управляющих клубом решило, что мы должны подать жалобу на участие Черышева в матче. Я понимаю, что "Реал" не был в курсе событий, но мы не можем идти против правил турнира таким образом. "Реал" – самый важный клуб в истории футбола. Это непростое решение. Но помимо всех прочих причин здесь играет ключевую роль то, что наши болельщики хотят, чтобы мы поступили именно таким образом", – сказал он.

Апелляция "Реала" (клуб уже заявил, что будет оспаривать решение федерации) будет, скорее всего строиться на том, что клуб не оповестили о дисквалификации российского футболиста. "Вильярреал" подтвердил, что в прошлом году они получали официальную бумагу в отношении Черышева, но только потому, что запросили ее.

Федерация футбола Испании ранее заявила, что они не обязаны высылать клубам информацию по дисквалификациям, что еще больше ослабило и без того хрупкие позиции Мадрида.

Однако Эмилио Бутрагеньо высказался в поддержку клуба, заявив следующее: "41 параграф дисциплинарного устава гласит, что возможное наказание не должно быть приведено в действие, в том случае, если нарушившая устав сторона не уведомлена дополнительно".

Фанаты "Кадиса" весь первый тайм веселились, распевая "Бенитес, загляни в Twitter" и "Мы выиграем этот матч, потому что Черышев не может играть". Главный тренер "королевского клуба" попытался исправить ошибку, заменив Дениса в перерыве, но было уже поздно. Даже Жерар Пике посмеялся над незадачливыми соперниками.

Наиболее неприятный прецедент для "Реала" – исключение "Осасуны" за аналогичное нарушение, причем состоявшееся в этом сезоне. В матче Кубка Короля клуб из Сегунды выставил на поле Унаи Гарсию, который не мог принимать участия в матче. Помимо исключения из турнира, клуб из Наварры получил небольшой денежный штраф.

Вылет из Кубка страны таким образом может стать фатальным ударом для Рафаэля Бенитеса, который и так испытывает проблемы с завоеванием трофеев, не говоря уже о том, что и в Примере дела у "Реала" идут хуже, чем хотелось бы боссам клуба.

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Что самое интересное – история повторяет сама себя. В 2001 году "Валенсия" была исключена из кубка за то, что выпустила на короткое время больше двух игроков без паспорта Европейского Союза. Тогда командой руководил…Рафаэль Бенитес!

Но даже учитывая все вышесказанное, "Реал" остается одним из немногих клубов, которые в состоянии выпутаться из подобной истории.

По материалам mirror.co.uk

