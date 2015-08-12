Спецпроект CompuStats. Как изменилась игра «Зенита»

<p><em>Чемпион прошлого сезона не перестает изменяться и в сезоне нынешнем. Организация высокого командного прессинга и вливание в коллектив сразу двух новичков – нелегкие задачи. Но Виллаш-Боаш пока справляется с обеими. Как именно? Об этом вы узнаете из нашего спецпроекта, который подготовлен совместно с аналитической командой <a href="http://www.statszone.ru" target="_blank">Statszone.ru</a>.</em></p> <p>Некоторые тренеры утверждают, что неважно, насколько хорош ты в атаке, главное – сколько ты даешь сопернику времени на принятия решений! Мы, же в свою очередь, не будем опровергать данный постулат, а попробуем его понять.</p> <p>Выделялся "Зенит" в первом туре, прежде всего, спокойной и уверенной игрой в обороне, несмотря на то, что пропустил первым. "Зенит" был агрессивен в оборонительной фазе, как никогда. Халк, Дзюба и Шатов старались прессинговать защитников "Динамо" в самом зачатке, не давая команде гостей за счет короткого паса выходить в атаку. Мало того, что находясь под жестким прессингом защитники "Динамо" вынуждены были быстро расставаться с мячом, так им еще приходилось чаще прибегать к длинным передачам.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439364904_1.1.png" style="width:705px" /></p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439365572_1.2.png" style="height:193px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439365599_1.3.png" style="height:191px" /></p> <hr /> <p>На примере первого эпизода мы видим, как атакующая группа "Зенита" состоящая из трех игроков прессингует центральных и крайних защитников гостей вблизи собственной штрафной! Здесь необходимо важное уточнение: опорники "Зенита" в это время должны опекать игроков "Динамо" в центральном круге, чтобы сузить варианты развития атаки гостей настолько, что защитникам не останется другого выбора, как играть на инсайдов с нападающим. Еще один плюс прессинга соперника вблизи собственной штрафной - это увеличивающийся разрыв между обороной и атакой соперника.</p> <p>Обратите внимание, как Кришито, понимая, что после прессинга партнеров последует низом длинная передача динамовца на инсайда, занимает позицию в свободной зоне (разрыв между Сосниным и Ионовым) и перехватывает мяч.</p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439365719_2.2.png" style="height:192px; width:350px" /></p> <hr /> <p>Разумеется, в каждой философии, в каждой тактике можно выискать свои недостатки. Если посмотреть внимательней на второй эпизод, то можно заметить, что за спиной Смольникова (он как и Кришито в первом эпизоде выдвинулся на перехват), занявшего позицию чуть выше трех своих партнеров, образовалось свободная зона, куда может последовать передача.</p> <p>И поэтому главная задача первой группы игроков (Халк, Шатов, Дзюба) лишить защитников динамовцев времени, которое позволило бы им зряче сделать передачу на тот или иной участок поля.</p> <p>В общем, выражаясь простым языком, нужно заставить их пнуть мяч кое-куда подальше, не подымая головы. И получалось это у подопечных Боаша, надо сказать, прекрасно.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439366549_3.1.png" style="height:422px" /></p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439366571_3.2.png" style="height:192px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439366584_3.3.png" style="height:191px" /></p> <hr /> <p>Все эти нюансы были учтены уже во втором туре Виктором Гончаренко. Урал на протяжении всего матча старался активно грузить мяч за спину фулбэкам зенитовцев, куда были готовы врываться либо сверхскоростной Чисамба Лунгу, либо Александр Ерохин, отметившийся в матче голом. В таких условиях действия защитников во всех теоретически возможных нештатных ситуациях должны быть натренированы до автоматизма.</p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439366764_3.4.png" style="height:192px; width:350px" /></p> <hr /> <p>"Зенит", например, справлялся с поставленной задачей следующим образом: левый центральный защитник страховал зону в тех случаях, когда туда смещался Лунгу. Нету (которому на удивление нашей редакции была отведена роль опорника в схеме 4-1-4-1) же страховал в отрезках игры, когда в зону уже бежал Ерохин.</p> <p>Третьим кадром мы наглядно показываем, как устроена система передвижения игроков "Зенита", на тот случай, если атака соперника пошла по флангу и имеет все шансы завершиться навесом мяча в штрафную площадь. </p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439367554_4.1.png" style="height:420px" /></p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439367617_4.2.png" style="height:193px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439367628_4.3.png" style="height:192px; width:350px" /></p> <hr /> <p>Каждый тренер стремится достичь идеала, но не в том понимании этого слова, которое болельщик вкладывает. Он не мечтает об идеале, а просто старается его отыскать. В любом деле, за которое тренер берется, он стремится достичь идеала. И порой ему это почти удается. Мы говорим – «почти», так как идеал – это совершенство, а совершенство, в принципе, недостижимо. Однако, приблизиться к нему вплотную можно. Этого и пытается достичь в своих матчах Виллаш-Боаш.</p> <p>Высокий прессинг, присущий его командам хорош еще и тем, что он помогает завладеть мячом в фазе перехода соперника из обороны в атаку. На третьем примере тройка игроков хозяев, как и прежде, занимается тем, что прессингует центральных и крайних защитников соперника. Кришито находится на половине поля соперника, пытаясь оказаться «первым на мяче». В результате верхового единоборства "Зенит" полностью забирает подбор, так как на коротком участке оказывается сразу аж шесть игроков команды. И даже если бы подбор не был бы за "Зенитом", все динамовцы оказались бы под плотным прессингом соперника, лишившись тем самым возможности трезво оценить ситуацию на поле.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439367751_5.1.png" style="height:423px; width:705px" /></p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439367767_5.2.png" style="height:183px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439367777_5.3.png" style="height:192px; width:350px" /></p> <hr /> <p>Говоря о "Зените" Боаша, конечно, нельзя не сказать о тактических перестроениях по ходу матча. Для получения полноценного результата необходим вариативный подход. То есть целесообразно, чтобы разные фазы игры – атака и оборона – дополняли друг друга и выжимали максимум из состава. Вот почему важно умение перестраиваться в течение матча.</p> <p>Большинство болельщиков привыкло считать, что Витсель играет прямо под нападающим, но бельгийца если и можно расположить на данной позиции, то только в атакующей фазе игры. При обороне игроки "Зенита" перестраиваются: так, например, Юсупов занимает позицию Халка, дабы образовать более мощный оборонительный кулак со Смольниковым на фланге (тут, мы думаем, никто спорить не будет, что пара Смольников-Юсупов в отборе значительно предпочтительней пары Халк-Смольников). Бразилец же в это время занимает позицию Витселя (который опустился ниже) и прессингом вынуждает игрока с мячом направиться в «нужную зону», в зону Хави и Акселя.</p> <p>Важное примечание: расположение Халка с Дзюбой весьма условное. И кто из них окажется чуть выше или ниже зависит от ситуации. Позиции их чередуются. Тоже самое можно сказать и о схеме. Она часто плавает между 4-2-3-1 и 4-3-3.</p> <p style="text-align:center">***</p> <p>К Виллаш-Боашу и в самом деле можно относиться по разному (порой многим просто хочется, чтобы он взял и заткнулся), но он остается одним из самых разносторонних тренеров РФПЛ, так или иначе. Он и тактик, и аналитик, и вдумчивый стратег, пускай и похож на рыжомордого студента с угрюмой физиономией.</p> <p>Его невозможно до конца просчитать, его невозможно предугадать. Его матчи надо смотреть и вникать в них снова и снова. Мы это пишем к тому, чтобы вы не воспринимали данный материал как окончательный портрет "Зенита", потому что он всегда будет незаконченным. На примере двух матчей мы стали свидетелями того, насколько команда может быть разной (чего стоит только Нету в роли опорника или систематические смены позиций между Юсуповым и Халком). Именно по этой причине мы будем продолжать писать о "Зените".</p> <p>А пока давайте перейдем к атаке.</p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LxFGhhKPd_I" width="560"></iframe></p> <p>Ни для кого не секрет, что "Зенит" прекрасен при игре на контратаках. Питерцы предпочитают их проводить, опираясь на индивидуальные характеристики Халка или посредством фланговой игры. В первом случае цепочка, как правило, выстраивается следующим образом: Витсель первым пасом находит Халка, который за счет дриблинга, скорости и умения жестко поставить плечо тащит мяч к штрафной площади соперника. За то время, что Халк с Витселем минуют дистанцию от своих ворот до чужих, Шатов с Дзюбой должны наиболее выгодным образом открыться в свободных зонах, чтобы завершить контратаку ударом по воротам.</p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439368276_6.png" style="height:218px; width:350px" /></p> <hr /> <p>Для начала взгляните на эти цифры: в них отображена статистика передач на Халка, из которой следует, что в матче с "Динамо" 50% передач были выполнены Смольниковым и Витселем. И, само собой разумеется, эти показатели были учтены уже во втором туре главным тренером уральской команды, поэтому мы можем наблюдать, как процент передач начинает падать. В Екатеринбурге их количество удалось сократить почти что вдвое - 26%. Теперь давайте посмотрим, за счет чего удалось этого добиться. </p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439368364_7.1.png" style="height:427px; width:705px" /></p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439368375_7.2.png" style="height:196px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439368384_7.3.png" style="height:196px; width:350px" /></p> <hr /> <p>В случае контратак по флангу, наиболее эффективным методом борьбы является прессинг первых двух игроков на приеме мяча. Из примера видно, что под плотный прессинг уральцев попадают Смольников (его загоняют к самой бровке, откуда будет тяжелее всего сделать точную передачу в центр) и игрок, наиболее близко расположившийся к Смольникову (в данном случае Витсель), который должен стать вторым игроком на приеме мяча, дабы завершить плавный переход его команды из обороны в атаку.</p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439368406_7.4.png" style="height:193px; width:350px" /></p> <hr /> <p>В конечном счете командные взаимодействия "Урала" оставляют Игоря Смольникова с одним единственным вариантом – играть через линию. Но пока ты сделаешь длинный заброс мяча, пока форвард за него поборется и пока он обработает мяч, время пройдет, отсчитав столь драгоценные секунды для проведения успешной и эффективной контратаки.</p> <p style="text-align:center">***</p> <p>И в заключении поговорим о позиционных наработках "Зенита". Вернее, наработке. Насколько индивидуально сильна не была команда против десяти организованных солдат, плотно севших в собственной штрафной, шансов у них примерно одинаково. Там их ждет отнюдь не теплая и мягкая кровать, что ни раз и ни два всем доказывал бердыевский "Рубин". Будет просто отлично, если хотя бы пару раз вам удастся протиснуться к воротам такой команды.</p> <p>Вся история футбола – поиски способов решения той или иной головоломки. Много лет, Флорентино Перес, скупая лучших игроков, пытается создать команду, способную побеждать из года в год. Но как быть, если одних индивидуальных характеристик игроков мало? Что делать, если простая скупка просто не желает давать плодов? Ответ очевиден – работать на тренировках!</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439368665_8.1.png" style="height:412px; width:705px" /></p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439375547_3.png" style="height:179px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439375574_4.png" style="height:179px; width:350px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439375641_5.png" style="height:179px; width:350px" /></p> <hr /> <p>Иногда нечто важное проистекает буквально из ничего, маленькой заготовки.</p> <p>Мы специально взяли эпизоды из разных матчей, дабы вы смогли разглядеть системность в действиях команды Боаша. Никакой случайности, никакого везения. Обратите внимание на работу форварда – в обоих эпизодах он пытается увести центральных защитников за собой в противоположную сторону (красные тепловые зоны показывают, куда двигаются защитники), оставляя коридор позади себя. И оба раза в этот коридор врывался Кришито.</p> <hr /> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/images/upload/1439375504_1.png" style="height:178px; width:350px" /> <img alt="" src="/images/upload/1439375517_2.png" style="height:180px; width:350px" /></p> <hr /> <p>И еще одна немаловажная деталь – передачи Халка. Они должны следовать именно в тот момент, когда линия защиты соперника поднимается, идет на него (примечание: желтые круги показывают, насколько линия уральцев поднялась по сравнению с предыдущим разом), что позволяло Кришито получать преимущество над защитниками соперника, которые в момент передач вынуждены были двигаться ОТ ворот, в то время как сам итальянец двигался НА ворота. <br /> </p> <p><em><strong>Этот и другие аналитические материалы читайте на <a href="http://www.statszone.ru/#!compustats-zenit/ch99" target="_blank">Statszone.ru</a></strong></em></p>