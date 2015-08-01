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    Сборная России может сыграть товарищеский матч с Германией. Дайджест событий дня


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    01.08.2015 23:05
    Станислав Черчесов может возглавить «Терек», Артем Дзюба получил перелом носа, «Вольфсбург» и «ПСЖ» выиграли Суперкубки своих стран. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях дня в одном материале.
    Станислав Черчесов может возглавить «Терек», Артем Дзюба получил перелом носа, «Вольфсбург» и «ПСЖ» выиграли Суперкубки своих стран. «Бомбардир» рассказывает о главных событиях дня в одном материале.

    Гасилин: «Давно хотел попробовать себя в Европе и понимал, что нужно цепляться за каждый шанс»
    Чемпион Европы среди игроков до 17 лет и серебряный призер юношеского Euro U-19 Алексей Гасилин отметил, что, узнав о возможной аренде в "Шальке", сразу дал согласие.
    "Даже не раздумывал, когда получил предложение от "Шальке", – подчеркнул Гасилин. – Давно хотел попробовать себя в Европе и понимал, что нужно цепляться за каждый шанс. Впервые об интересе клуба я узнал еще перед чемпионатом Европы. Хотя никакой конкретики не было, меня лишь заверили: мол, будем пристально следить за тобой. Забил два гола, добрался до финала, вернулся в Питер и получил ответ: "Ты нам понравился, приезжай в Гельзенкирхен". Визу мне сделали за сутки! Тренеры "Шальке" засыпали почту "Зенита" просьбами а-ля "Ну когда же Алексей приедет?!"
    Вариант с арендой устроил всех: и меня, и оба клуба. У "Зенита" и "Шальке" один титульный спонсор, так что вопросов и неувязок не возникало".

    «Краснодар» провел переговоры с Гильерме
    Вратарь "Локомотива" Гильерме на этой неделе прилетал в Краснодар на переговоры с клубом Сергея Галицкого по поводу своего контракта, который, вполне возможно, будет подписан в ближайшее время.
    Напомним, что 29-летний бразилец, выступающий в России с 2007 года, в ближайшее время должен получить российское гражданство. В текущем сезоне Гильерме провел в премьер-лиге два матча, пропустил один мяч. Также на его счету встреча за Суперкубок России и один пропущенный мяч.

    «Манчестер Юнайтед» оштрафовал Ди Марию за отсутствие аргентинца на сборах
    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Ди Мария не приехал на сборы команды в США, за что был оштрафован на 360 тысяч фунтов стерлингов, информирует Mirror.
    К тому же манкунианцы могут дополнительно наказать футболиста, который находится в шаге от перехода в "ПСЖ". "МЮ" хочет повысить сумму трансфера до 45 миллионов фунтов вместо "запланированных" 43,7 миллиона, а разницу вычесть из последующей зарплаты Ди Марии в парижском клубе. Руководство "Манчестера" уверено, что "ПСЖ" согласится на такие условия.
    Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет договор на четыре года и будет получать 11 миллионов евро за сезон.

    Задача со звездочкой. Как изменится "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне

    «Манчестер Сити» готов платить Гвардиоле 100 миллионов фунтов
    "Манчестер Сити" не оставляет попыток подписать контракт с испанским рулевым мюнхенской "Баварии" Хосепом Гвардиолой. Как стало известно, англичане готовы платить 20 миллионов фунтов в год за 5-летний контракт со специалистом.
    Напомним, что в настоящее время главным тренером "Манчестер Сити" является чилиец Мануэль Пеллегрини, вместе с которым команда завоевала титул чемпионов Англии в сезоне 2013/14.



    Черчесов может возглавить «Терек»
    Экс-главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов может воглавить "Терек", сообщает "Советский спорт". По версии издательства, руководство грозненского клуба недовольно работой Рашида Рахимова и всерьез думает о его замены.
    После трех туров "Терек" не добился ни одной победы, а сегодня разгромно проиграл "Зениту" - 3:0. Кроме того, главный тренер не контролирует поведение игроков, которые отказываются признавать его авторитет.
    Напомним, что Станислав Черчесов уже тренировал "Терек" в период с 2011-го по 2013-й года.

    Генсек DFB поддержал идею провести матч между Россией и Германией в Волгограде
    Генеральный секретарь DFB Хельмут Сандрок поддержал идею провести товарищеский матч между сборными России и Германии в качестве матча-открытия стадиона в Волгограде, окончание строительства которого планируется в 2017 году.
    "Я слышал об этой идее, и мне она нравится. Говорить что-то более конкретное пока рано. Во-первых, впереди еще много времени. Во-вторых, последнее слово при выборе соперников по товарищескому матчу всегда остается за тренером. А вдруг наши сборные попадут в одну группу на чемпионате мира? Поэтому загадывать сейчас не хотелось бы. Но, повторюсь, такую инициативу я бы поддержал", — заявил генсек немецкого футбольного союза.

    Дзюба получил перелом носа

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил перелом носа в игре 3-го тура РФПЛ против "Терека" (3:0). Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.
    Сообщается, что сразу после этого его увезли на машине скорой помощи для углубленного осмотра.
    Напомним, что Артем Дзюба стал игроком "Зенита" этим летом, перейдя из стана "Спартака" в статусе свободного агента.

    Слуцкий — о сборной: «Без меня меня женили»
    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в очередной раз прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост наставника сборной России.
    "Спрашивая меня про это, вы должны понимать, что я последний, кто может дать какие-то пояснения. Как и вы, я ограничиваюсь данными в СМИ. Эта тема поднадоела, поэтому пытаюсь абстрагироваться от нее. Вообще, ситуация комична, ведь, по сути, без меня меня женили. Ощущение, что все все знают, а я — нет", - сказал специалист "НТВ-ПЛЮС".

    Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

    «Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии

    Вслед за некоторыми другими европейскими футбольными сезонами стартовал оный и в Германии: в Вольфсбурге одноименный клуб и "Бавария" разыгрывали Суперкубок страны. Естественно, шансы на победу гостей были куда более предпочтительными, но "волки" в минувшем году прослыли играющей и интересной командой, поэтому заранее сбрасывать со счетом участника Лиги чемпионов было нельзя. И в первой половине встречи при несколько академичной игре подопечные Дитера Хекинга свои ворота на замке сохранили, которые защищал не основной вратарь Диего Бенальо, а вернувшийся из аренды в "Вердере" Коэн Кастелс. Однако на самом старте второго тайма надежда "Баварии" Арьен Роббен вывел "ротхозе" вперед. Было ощущение, что теперь играть гостям будет куда легче, они будут действовать раскованно и смогут забить еще, но мяч в ворота бельгийца больше не шел. А когда дело катилось к минимальной победе "Баварии", быка за рога резко взял порядком позабытый широкой публикой Никлас Бендтнер, забивший гол на 89-й минуте и тем самым спасший "волков" от поражения в основное время. В серии пенальти же оказалась фатальной попытка Хаби Алонсо.
    1 августа. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена"
    Вольфсбург - Бавария (Мюнхен) - 1:1 (0:0, 1:1, 5:4 по пен.) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Роббен, 49; 1:1 - Бендтнер, 89.
    Вольфсбург: Кастелс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури (Шюррле, 63), Гилавоги, Де Брюйне, Перишич (Бендтнер, 70), Дост (Крузе, 70).
    Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Коста, Алонсо, Алькантара (Видаль, 74), Роббен, Левандовски (Рафинья, 72), Мюллер (Гетце, 84).
    Предупреждения: Коста, 21; Гилавоги, 35; Налдо, 71; Перишич, 77; Видаль, 82.
    Судья: Марко Фриц (Корб).

    «ПСЖ» взял Суперкубок Франции
    Парижский ПСЖ на старте сезона уверенно расправился с "Лионом" в матче за Суперкубок Франции.
    1 августа. Монреаль. Стадион "Сапуто"
    ПСЖ (Париж) - Лион - 2:0 (2:0)
    Голы: 1:0 - Орье, 11; 2:0 - Кавани, 17.
    ПСЖ: Трапп, Орье, Максвелл, Силва, Луис, Матюиди, Верратти (Стамбули, 70), Рабиу, Моура (Баэбек, 82), Ибрагимович, Кавани (Огустен, 63).
    Лион: Лопеш, Жалле, Бедимо, Коне, Умтити, Гоналон, Ферри (Мальбранк, 78), Толиссо, Лаказетт, Бензия (Геззаль, 67), Бове.
    Предупреждения: Верратти, 60; Луис, 81.
    Удаление: Гоналон, 64.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 3 августа 2015, 11:18

      Писали, что после суперкубка Франции Ибра куда-нибудь уйдёт... Ждём)

      0
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      Рейтинг: +10

      Боба32 3 августа 2015, 09:59

      Правильно всё,нужно играть против топовых сборных!набираться опыта,мастерства!

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 21:31

      ИЛИ ВОТ С ИСПАНИЕЙ СЫГРАЛИ БЫ

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 2 августа 2015, 19:49

      Можно с Португалией сыграть.

      0
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP > AK--47 2 августа 2015, 21:30

      Ну так то нор было бы

      0
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      Рейтинг: +17

      bombardir001 2 августа 2015, 19:19

      уже в начали матча псж показал то что он в любом случае победит лион у псж атак было больше и владенье мячом было лучше

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      Рейтинг: +17

      bombardir001 2 августа 2015, 19:18

      желаю удачи россии в матче против германии надеюсь матч будет интересным

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 18:39

      ПСЖ красавчики

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      Рейтинг: +10

      Shatov17 2 августа 2015, 18:04

      молодым футболистом тут не места в россии они не развивают кареру а губит и молодым россиянами надо развиватся в европу

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      Рейтинг: +11

      Мачоо > Shatov17 2 августа 2015, 18:22

      Братан я согласен с тобою

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      Рейтинг: +12

      Tmn2012 2 августа 2015, 13:11

      ИМХО: сборной нужен не тренер, а колдун, который умеет лепить из г0вн@ конфеты.
      Подпишите хоть Моуриньо, ему в помощники возьмите Гвардиолу, Бенитеса и Анчелотти - все равно по полю передвигают свои дрыгалки зажравшиеся, расслабленные бизнесмены, которые в своей обыденности ни к чему не стремятся, за исключением единиц...

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      Рейтинг: +12

      Tmn2012 2 августа 2015, 13:00

      Было бы интересно посмотреть на противостояние Гвардиолы и Моуриньо в Англии. Война тренеров, война бюджетов... Безусловно, это будет плюс для зрелищности в АПЛ, но согласится ли Пеп?...
      P.S. Кажется авторы сайта пишут статьи на планшете в метро в час-пик. Количество опечаток зашкаливает.

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