Сборная России может сыграть товарищеский матч с Германией. Дайджест событий дня

Напомним, что Артем Дзюба стал игроком "Зенита" этим летом, перейдя из стана "Спартака" в статусе свободного агента.
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в очередной раз прокомментировал информацию о своем скором назначении на пост наставника сборной России.
"Спрашивая меня про это, вы должны понимать, что я последний, кто может дать какие-то пояснения. Как и вы, я ограничиваюсь данными в СМИ. Эта тема поднадоела, поэтому пытаюсь абстрагироваться от нее. Вообще, ситуация комична, ведь, по сути, без меня меня женили. Ощущение, что все все знают, а я — нет", - сказал специалист "НТВ-ПЛЮС".
Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие
«Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии
Вслед за некоторыми другими европейскими футбольными сезонами стартовал оный и в Германии: в Вольфсбурге одноименный клуб и "Бавария" разыгрывали Суперкубок страны. Естественно, шансы на победу гостей были куда более предпочтительными, но "волки" в минувшем году прослыли играющей и интересной командой, поэтому заранее сбрасывать со счетом участника Лиги чемпионов было нельзя. И в первой половине встречи при несколько академичной игре подопечные Дитера Хекинга свои ворота на замке сохранили, которые защищал не основной вратарь Диего Бенальо, а вернувшийся из аренды в "Вердере" Коэн Кастелс. Однако на самом старте второго тайма надежда "Баварии" Арьен Роббен вывел "ротхозе" вперед. Было ощущение, что теперь играть гостям будет куда легче, они будут действовать раскованно и смогут забить еще, но мяч в ворота бельгийца больше не шел. А когда дело катилось к минимальной победе "Баварии", быка за рога резко взял порядком позабытый широкой публикой Никлас Бендтнер, забивший гол на 89-й минуте и тем самым спасший "волков" от поражения в основное время. В серии пенальти же оказалась фатальной попытка Хаби Алонсо.
1 августа. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена"
Голы: 0:1 — Роббен, 49; 1:1 - Бендтнер, 89.
Вольфсбург: Кастелс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури (Шюррле, 63), Гилавоги, Де Брюйне, Перишич (Бендтнер, 70), Дост (Крузе, 70).
Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Коста, Алонсо, Алькантара (Видаль, 74), Роббен, Левандовски (Рафинья, 72), Мюллер (Гетце, 84).
Предупреждения: Коста, 21; Гилавоги, 35; Налдо, 71; Перишич, 77; Видаль, 82.
Судья: Марко Фриц (Корб).
«ПСЖ» взял Суперкубок Франции
Парижский ПСЖ на старте сезона уверенно расправился с "Лионом" в матче за Суперкубок Франции.
1 августа. Монреаль. Стадион "Сапуто"
ПСЖ (Париж) - Лион - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 - Орье, 11; 2:0 - Кавани, 17.
ПСЖ: Трапп, Орье, Максвелл, Силва, Луис, Матюиди, Верратти (Стамбули, 70), Рабиу, Моура (Баэбек, 82), Ибрагимович, Кавани (Огустен, 63).
Лион: Лопеш, Жалле, Бедимо, Коне, Умтити, Гоналон, Ферри (Мальбранк, 78), Толиссо, Лаказетт, Бензия (Геззаль, 67), Бове.
Предупреждения: Верратти, 60; Луис, 81.
Удаление: Гоналон, 64.