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    Бомбардиры Узбекистан. Суперлига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Тома Табатадзе Навбахор 4 6 3 1.50
    2 Шохрух Абдурахмонов Согдиана 5 4 0 0.80
    3 Исломбек Маматказин Андижан 5 3 0 0.60
    4 Зоран Марушич Насаф 4 2 0 0.50
    5 Нсунгуси Эффионг Нефтчи 4 2 0 0.50
    6 Драган Черан Пахтакор 4 2 0 0.50
    7 Жоэль Кожо Динамо Сам 5 2 0 0.40
    8 Сардор Рахманов ОКМК 5 2 0 0.40
    9 Суннатиллох Хамиджонов Сурхан 5 2 0 0.40
    10 Миржахон Мирахмадов Бунедкор 5 2 0 0.40
    11 Дилшод Комилов Локомотив 5 2 0 0.40
    12 Сардор Абдунабиев Локомотив 5 2 0 0.40
    13 Гиорги Кухианидзе Кызылкум 5 2 0 0.40
    14 Алишер Одилов Олимпик 3 2 1 0.67
    15 Жахонгир Абдусаломов Сурхан 5 2 1 0.40
    16 Акакий Шулая Кызылкум 5 2 1 0.40
    17 Дамьян Крайсник Локомотив 5 2 2 0.40
    18 Азимжон Ахмедов Навбахор 1 1 0 1.00
    19 Дониер Абдуманнопов Пахтакор 1 1 0 1.00
    20 Азиз Холмуродов ОКМК 1 1 0 1.00
    21 Александр Зевадинов Олимпик 1 1 0 1.00
    22 Алибек Давронов Насаф 2 1 0 0.50
    23 Муродбек Рахматов Насаф 2 1 0 0.50
    24 Кэтэлин Карп Нефтчи 3 1 0 0.33
    25 Шахром Самиев Андижан 3 1 0 0.33
    26 Аброрбек Исмоилов Навбахор 3 1 0 0.33
    27 Люпче Дориев Согдиана 4 1 0 0.25
    28 Достон Хамдамов Пахтакор 4 1 0 0.25
    29 Акмаль Мозговой Насаф 4 1 0 0.25
    30 Диер Холматов Пахтакор 4 1 0 0.25
    31 Аббос Гуломов Нефтчи 4 1 0 0.25
    32 Самир Зеликович Бунедкор 4 1 0 0.25
    33 Сардор Абдураимов Металлург Б 4 1 0 0.25
    34 Аброр Тошкузиев Металлург Б 4 1 0 0.25
    35 Темурхожа Абдухоликов Бунедкор 5 1 0 0.20
    36 Олег Зотеев Согдиана 5 1 0 0.20
    37 Лука Згурский Андижан 5 1 0 0.20
    38 Арихиро Сентоку ОКМК 5 1 0 0.20
    39 Нодир Абдураззаков ОКМК 5 1 0 0.20
    40 Мильян Скрбич ОКМК 5 1 0 0.20
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