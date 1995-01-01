Узбекистан. Суперлига

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Тома Табатадзе
|Навбахор
|4
|6
|3
|1.50
|2
|Шохрух Абдурахмонов
|Согдиана
|5
|4
|0
|0.80
|3
|Исломбек Маматказин
|Андижан
|5
|3
|0
|0.60
|4
|Зоран Марушич
|Насаф
|4
|2
|0
|0.50
|5
|Нсунгуси Эффионг
|Нефтчи
|4
|2
|0
|0.50
|6
|Драган Черан
|Пахтакор
|4
|2
|0
|0.50
|7
|Жоэль Кожо
|Динамо Сам
|5
|2
|0
|0.40
|8
|Сардор Рахманов
|ОКМК
|5
|2
|0
|0.40
|9
|Суннатиллох Хамиджонов
|Сурхан
|5
|2
|0
|0.40
|10
|Миржахон Мирахмадов
|Бунедкор
|5
|2
|0
|0.40
|11
|Дилшод Комилов
|Локомотив
|5
|2
|0
|0.40
|12
|Сардор Абдунабиев
|Локомотив
|5
|2
|0
|0.40
|13
|Гиорги Кухианидзе
|Кызылкум
|5
|2
|0
|0.40
|14
|Алишер Одилов
|Олимпик
|3
|2
|1
|0.67
|15
|Жахонгир Абдусаломов
|Сурхан
|5
|2
|1
|0.40
|16
|Акакий Шулая
|Кызылкум
|5
|2
|1
|0.40
|17
|Дамьян Крайсник
|Локомотив
|5
|2
|2
|0.40
|18
|Азимжон Ахмедов
|Навбахор
|1
|1
|0
|1.00
|19
|Дониер Абдуманнопов
|Пахтакор
|1
|1
|0
|1.00
|20
|Азиз Холмуродов
|ОКМК
|1
|1
|0
|1.00
|21
|Александр Зевадинов
|Олимпик
|1
|1
|0
|1.00
|22
|Алибек Давронов
|Насаф
|2
|1
|0
|0.50
|23
|Муродбек Рахматов
|Насаф
|2
|1
|0
|0.50
|24
|Кэтэлин Карп
|Нефтчи
|3
|1
|0
|0.33
|25
|Шахром Самиев
|Андижан
|3
|1
|0
|0.33
|26
|Аброрбек Исмоилов
|Навбахор
|3
|1
|0
|0.33
|27
|Люпче Дориев
|Согдиана
|4
|1
|0
|0.25
|28
|Достон Хамдамов
|Пахтакор
|4
|1
|0
|0.25
|29
|Акмаль Мозговой
|Насаф
|4
|1
|0
|0.25
|30
|Диер Холматов
|Пахтакор
|4
|1
|0
|0.25
|31
|Аббос Гуломов
|Нефтчи
|4
|1
|0
|0.25
|32
|Самир Зеликович
|Бунедкор
|4
|1
|0
|0.25
|33
|Сардор Абдураимов
|Металлург Б
|4
|1
|0
|0.25
|34
|Аброр Тошкузиев
|Металлург Б
|4
|1
|0
|0.25
|35
|Темурхожа Абдухоликов
|Бунедкор
|5
|1
|0
|0.20
|36
|Олег Зотеев
|Согдиана
|5
|1
|0
|0.20
|37
|Лука Згурский
|Андижан
|5
|1
|0
|0.20
|38
|Арихиро Сентоку
|ОКМК
|5
|1
|0
|0.20
|39
|Нодир Абдураззаков
|ОКМК
|5
|1
|0
|0.20
|40
|Мильян Скрбич
|ОКМК
|5
|1
|0
|0.20