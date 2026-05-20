20.05.2026, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
3-3-1-2-1
13
Чагров
17
Покидышев
15
Данилкин
24
Коротков
17
Шильников
5
Трошечкин
24
Клещенко
21
Макаров
73
Азнауров
9
Давидян
11
Эльдарушев
4-1-2-1-2
32
Тереховский
2
Роча
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
22
Марадишвили
8
Бистрович
91
Болдырев
22
Дзюба
11
Беншимоль
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
73
Азнауров
10
Симонян
10
Симонян
73
Азнауров
24
Коротков
50
Дадич
50
Дадич
24
Коротков
17
Шильников
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
17
Шильников
22
Марадишвили
15
Лончар
15
Лончар
22
Марадишвили
11
Беншимоль
71
Пестряков
71
Пестряков
11
Беншимоль
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
21
Фернандес
89
Попенков
89
Попенков
21
Фернандес
8
Бистрович
35
Джаковац
35
Джаковац
8
Бистрович
Остались в запасе
Ротор
Акрон
13
Максим Кайнов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
20
Иван Литвенок
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
88
Виталий Гудиев
ВР
6
Максим Кузьмин
АП
Главный тренер
Мурат Искаков
Остались в запасе
13
Максим Кайнов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
20
Иван Литвенок
ВР
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
6
Максим Кузьмин
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Мурат Искаков
Статистика матча Ротор - Акрон
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
17
13
Офсайды
3
2
Количество передач
255
347
Сейвы
1
3
Точность передач %
55
70
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Акрона», переходной матч чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»