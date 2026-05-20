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  • «Ротор» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

«Ротор» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

20 мая, 18:20
Ротор
20.05.2026, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Акрон
45+1' Беншимоль 51' Беншимоль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Искаков
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
50
Томислав Дадич
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
10
Артем Симонян
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
15
Стефан Лончар
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
3-3-1-2-1
13
Чагров
17
Покидышев
15
Данилкин
24
Коротков
17
Шильников
5
Трошечкин
24
Клещенко
21
Макаров
73
Азнауров
9
Давидян
11
Эльдарушев
4-1-2-1-2
32
Тереховский
2
Роча
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
22
Марадишвили
8
Бистрович
91
Болдырев
22
Дзюба
11
Беншимоль
9
Давидян
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Давидян
11
Эльдарушев
9
Алиев
9
Алиев
11
Эльдарушев
73
Азнауров
10
Симонян
10
Симонян
73
Азнауров
24
Коротков
50
Дадич
50
Дадич
24
Коротков
17
Шильников
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
17
Шильников
22
Марадишвили
15
Лончар
15
Лончар
22
Марадишвили
11
Беншимоль
71
Пестряков
71
Пестряков
11
Беншимоль
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
21
Фернандес
89
Попенков
89
Попенков
21
Фернандес
8
Бистрович
35
Джаковац
35
Джаковац
8
Бистрович
Остались в запасе
Ротор
Акрон
13
Максим Кайнов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
20
Иван Литвенок
ВР
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
88
Виталий Гудиев
ВР
6
Максим Кузьмин
АП
Главный тренер
Мурат Искаков
Остались в запасе
13
Максим Кайнов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
17
Денис Фомин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
20
Иван Литвенок
ВР
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
6
Максим Кузьмин
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Мурат Искаков
Ротор
Точно не сыграют
Ярослав Арбузов
ПВ
Анатолий Макаров
ЦП
Никита Плотников
ОП
Статистика матча Ротор - Акрон
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
17
13
Офсайды
3
2
Количество передач
255
347
Сейвы
1
3
Точность передач %
55
70
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Акрона», переходной матч чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Акрон»

«Ротор» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Ротор
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