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  • «Барселона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Барселона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 21:05
Барселона
17.05.2026, воскресенье, 22:15
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
28' Рафинья 62' Рафинья 74' Ж. Канселу
69' Иско (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
16
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
(К) ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
16
Томми Маркес
ОП
20
Дани Ольмо
АП
19
Руни Барджи
ПВ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
22
Иско
АП
8
Пабло Форнальс
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
2
Канселу
22
Берналь
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
9
Левандовски
4-3-3
1
Вальес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
23
Фирпо
4
Амрабат
18
Деосса
15
Фидальго
7
Антони
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
7
Лопес
3
Бальде
3
Бальде
7
Лопес
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
9
Левандовски
6
Касадо
6
Касадо
9
Левандовски
22
Берналь
20
Ольмо
20
Ольмо
22
Берналь
11
Рафинья
19
Барджи
19
Барджи
11
Рафинья
4
Амрабат
21
Рока
21
Рока
4
Амрабат
20
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
15
Фидальго
94
Бакамбу
94
Бакамбу
15
Фидальго
7
Антони
6
Авила
6
Авила
7
Антони
Остались в запасе
Барселона
Бетис
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
Точно не сыграют
Ламин Ямаль
ПВ
Френки де Йонг
ЦП
Ферран Торрес
ПВ
Бетис
Точно не сыграют
Марк Бартра
ЦЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Диего Льоренте
ЦЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Серджи Альтимира
ЦП
Айтор Руйбаль
ПВ
Статистика матча Барселона - Бетис
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
8
Офсайды
3
4
Количество передач
705
411
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-1.02
-1.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бетиса», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Бетис»

«Барселона» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Барселона
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