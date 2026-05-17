17.05.2026, воскресенье, 22:15
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-3-1-1
1
Гарсия
18
Мартин
23
Кунде
24
Гарсия
2
Канселу
22
Берналь
16
Гави
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
9
Левандовски
4-3-3
1
Вальес
2
Бельерин
4
Натан
16
Гомес
23
Фирпо
4
Амрабат
18
Деосса
15
Фидальго
7
Антони
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
7
Лопес
3
Бальде
3
Бальде
7
Лопес
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
9
Левандовски
6
Касадо
6
Касадо
9
Левандовски
22
Берналь
20
Ольмо
20
Ольмо
22
Берналь
11
Рафинья
19
Барджи
19
Барджи
11
Рафинья
4
Амрабат
21
Рока
21
Рока
4
Амрабат
20
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
15
Фидальго
94
Бакамбу
94
Бакамбу
15
Фидальго
7
Антони
6
Авила
6
Авила
7
Антони
Остались в запасе
Барселона
Бетис
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
16
Томми Маркес
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Бетис
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
8
Офсайды
3
4
Количество передач
705
411
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.97
xGP (предотвращенные голы)
-1.02
-1.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Бетиса», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 22:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»