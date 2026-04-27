27.04.2026, понедельник, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-1-3
86
Корец
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
27
Орехов
47
Уткин
33
Камара
79
Каштанов
73
Шитов
10
Цыпченко
4-1-3-2
96
Обухов
55
Тодорович
53
Журавлев
5
Габараев
20
Юрганов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
19
Пуси
9
Гнапи
4
Бородин
24
Гоцук
24
Гоцук
4
Бородин
90
Роганович
4
Савичев
4
Савичев
90
Роганович
33
Камара
17
Берковский
17
Берковский
33
Камара
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Юшин
7
Юшин
10
Цыпченко
19
Пуси
1
Фролкин
1
Фролкин
19
Пуси
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
90
Турищев
90
Турищев
9
Гнапи
55
Тодорович
25
Уридия
25
Уридия
55
Тодорович
Остались в запасе
Торпедо
Факел
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
7
Никита Моцпан
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Остались в запасе
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
7
Никита Моцпан
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Торпедо - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Факела», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»