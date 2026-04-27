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  • «Торпедо» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Торпедо» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 16:20
Торпедо
27.04.2026, понедельник, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Факел
24' А. Орехов 75' Р. Апеков
40' Б. Магомедов 89' М. Турищев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
17
Илья Берковский
АП
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
4-2-1-3
86
Корец
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
27
Орехов
47
Уткин
33
Камара
79
Каштанов
73
Шитов
10
Цыпченко
4-1-3-2
96
Обухов
55
Тодорович
53
Журавлев
5
Габараев
20
Юрганов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
19
Пуси
9
Гнапи
4
Бородин
24
Гоцук
24
Гоцук
4
Бородин
90
Роганович
4
Савичев
4
Савичев
90
Роганович
33
Камара
17
Берковский
17
Берковский
33
Камара
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
10
Цыпченко
7
Юшин
7
Юшин
10
Цыпченко
19
Пуси
1
Фролкин
1
Фролкин
19
Пуси
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Альшин
99
Гиоргобиани
9
Гнапи
90
Турищев
90
Турищев
9
Гнапи
55
Тодорович
25
Уридия
25
Уридия
55
Тодорович
Остались в запасе
Торпедо
Факел
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
7
Никита Моцпан
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
Остались в запасе
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
99
Нури Абдоков
АП
7
Никита Моцпан
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Торпедо - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Факела», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Факел»

«Торпедо» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел Торпедо
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