25.04.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
8
Эдегор
10
Эзе
20
Мадуэке
29
Хаверц
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
16
Тонали
28
Уиллок
39
Гимарайнс
23
Мерфи
67
Майли
41
Рэмзи
10
Осула
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
10
Эзе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
29
Хаверц
14
Дьекереш
14
Дьекереш
29
Хаверц
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
28
Уиллок
19
Эланга
19
Эланга
28
Уиллок
39
Гимарайнс
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
39
Гимарайнс
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
Точно не сыграют
Ньюкасл
Точно не сыграют
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
1
Количество передач
400
486
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.49
1
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ньюкасла», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ньюкасл»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»