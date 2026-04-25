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  • «Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 18:20
Арсенал
25.04.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
9' Э. Эзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
56
Макс Доумэн
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
8
Эдегор
10
Эзе
20
Мадуэке
29
Хаверц
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
33
Берн
16
Тонали
28
Уиллок
39
Гимарайнс
23
Мерфи
67
Майли
41
Рэмзи
10
Осула
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
10
Эзе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
10
Эзе
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
29
Хаверц
14
Дьекереш
14
Дьекереш
29
Хаверц
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
10
Осула
9
Висса
9
Висса
10
Осула
28
Уиллок
19
Эланга
19
Эланга
28
Уиллок
39
Гимарайнс
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
39
Гимарайнс
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
19
Леандро Троссард
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
Точно не сыграют
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Микель Мерино
ЦП
Ньюкасл
Точно не сыграют
Валентино Ливраменто
ПЗ
Энтони Гордон
ЛВ
Жоэлинтон
АП
Эмиль Крафт
ПЗ
Фабиан Шер
ЦЗ
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
2
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
1
Количество передач
400
486
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.49
1
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ньюкасла», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ньюкасл»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Арсенал
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