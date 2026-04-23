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  • «Акрон» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

«Акрон» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

23 апреля, 16:20
Акрон
23.04.2026, четверг, 17:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мх
9' Р. Фернандес
75' М. Хоссейннеджад
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
(К) ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
(К) ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
7
Хазем Мастури
ЦФ
11
Миро
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
22
Константин Марадишвили
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
21
Фернандес
26
Эсковаль
24
Неделчару
5
Джурасович
15
Лончар
71
Пестряков
6
Кузьмин
91
Болдырев
11
Беншимоль
22
Дзюба
4-1-1-1-3
1
Волк
43
Ахмедов
24
Аларкон
77
Сундуков
5
Табидзе
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
11
Миро
7
Мастури
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
6
Кузьмин
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Кузьмин
25
Агаларов
17
Джапо
17
Джапо
25
Агаларов
7
Мастури
72
Сандрачук
72
Сандрачук
7
Мастури
Остались в запасе
Акрон
Динамо Мх
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Акрон
Точно не сыграют
Марат Бокоев
ЦЗ
Кристиян Бистрович
ЦП
Динамо Мх
Точно не сыграют
Мохамед Аззи
ПЗ
Сослан Кагермазов
ЦЗ
Идар Шумахов
ЦЗ
Статистика матча Акрон - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
13
Офсайды
0
1
Количество передач
343
419
Сейвы
4
8
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Динамо» Махачкала, 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала

«Акрон» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Акрон
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