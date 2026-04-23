23.04.2026, четверг, 17:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-2-3-2
88
Гудиев
21
Фернандес
26
Эсковаль
24
Неделчару
5
Джурасович
15
Лончар
71
Пестряков
6
Кузьмин
91
Болдырев
11
Беншимоль
22
Дзюба
4-1-1-1-3
1
Волк
43
Ахмедов
24
Аларкон
77
Сундуков
5
Табидзе
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
11
Миро
7
Мастури
5
Джурасович
80
Хосонов
80
Хосонов
5
Джурасович
6
Кузьмин
35
Джаковац
35
Джаковац
6
Кузьмин
25
Агаларов
17
Джапо
17
Джапо
25
Агаларов
7
Мастури
72
Сандрачук
72
Сандрачук
7
Мастури
Остались в запасе
Акрон
Динамо Мх
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Кевин Аревало
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
90
Александр Морозов
ЦФ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Вадим Евсеев
Акрон
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча Акрон - Динамо Мх
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
13
Офсайды
0
1
Количество передач
343
419
Сейвы
4
8
Точность передач %
67
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Динамо» Махачкала, 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»