22.04.2026, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-1-3-1
1
Овсянников
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
26
Ценов
18
Муфи
57
Болотов
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
8
Пуэбла
10
Томпсон
9
Савельев
4-1-3-2
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
3
Кирш
19
Шнапцев
14
Тичич
77
Ивлев
52
Смелов
29
Сефас
29
Урванцев
9
Бальбоа
26
Ценов
23
Кантеро
23
Кантеро
26
Ценов
57
Болотов
33
Квеквескири
33
Квеквескири
57
Болотов
8
Пуэбла
27
Голыбин
27
Голыбин
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
9
Савельев
19
Жезус
19
Жезус
9
Савельев
9
Бальбоа
23
Кастильо
23
Кастильо
9
Бальбоа
14
Тичич
17
Сидоренко
17
Сидоренко
14
Тичич
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
29
Урванцев
88
Лесовой
88
Лесовой
29
Урванцев
Кастильо
27
Грулев
27
Грулев
Кастильо
Остались в запасе
Оренбург
Нижний Новгород
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Оренбург
Точно не сыграют
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Статистика матча Оренбург - Нижний Новгород
2
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
16
Офсайды
0
2
Количество передач
319
264
Сейвы
0
4
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Пари НН», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»