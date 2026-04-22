Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Пари НН», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Пари НН»