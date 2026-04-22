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  • «Оренбург» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Оренбург» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 16:20
Оренбург
22.04.2026, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
79' А. Жезус 82' А. Жезус
41' А. Бальбоа (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Джонни Паласиос
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
18
Фахд Муфи
(К) ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
14
Лука Тичич
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
52
Егор Смелов
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
23
Алексис Кантеро
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
21
Павел Горелов
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
78
Руслан Куль
ПВ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
4-1-1-3-1
1
Овсянников
6
Джонни Паласиос
4
Хотулев
26
Ценов
18
Муфи
57
Болотов
37
Ду Кейрос
17
Гюрлюк
8
Пуэбла
10
Томпсон
9
Савельев
4-1-3-2
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
3
Кирш
19
Шнапцев
14
Тичич
77
Ивлев
52
Смелов
29
Сефас
29
Урванцев
9
Бальбоа
26
Ценов
23
Кантеро
23
Кантеро
26
Ценов
57
Болотов
33
Квеквескири
33
Квеквескири
57
Болотов
8
Пуэбла
27
Голыбин
27
Голыбин
8
Пуэбла
37
Ду Кейрос
78
Куль
78
Куль
37
Ду Кейрос
9
Савельев
19
Жезус
19
Жезус
9
Савельев
9
Бальбоа
23
Кастильо
23
Кастильо
9
Бальбоа
14
Тичич
17
Сидоренко
17
Сидоренко
14
Тичич
77
Ивлев
19
Ермаков
19
Ермаков
77
Ивлев
29
Урванцев
88
Лесовой
88
Лесовой
29
Урванцев
Кастильо
27
Грулев
27
Грулев
Кастильо
Остались в запасе
Оренбург
Нижний Новгород
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данила Ведерников
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
65
Иван Иващенко
ЦП
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Оренбург
Точно не сыграют
Гедеон Гузина
ЦФ
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Свен Карич
ЦЗ
Олакунле Олусегун
ЦФ
Статистика матча Оренбург - Нижний Новгород
2
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
11
16
Офсайды
0
2
Количество передач
319
264
Сейвы
0
4
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Пари НН», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Пари НН»

«Оренбург» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород Оренбург
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