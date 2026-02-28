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  • «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 16:50
Ливерпуль
28.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 2
Завершен
Вест Хэм
5' У. Экитике 24' В. ван Дейк 43' А. Мак Аллистер 70' К. Гакпо 82' А. Дисаси (АГ)
49' Т. Соучек 75' В. Кастелланос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
27
Сунгуту Магасса
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
63
Эзра Майерс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
17
Мохамаду Канте
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
22
Экитике
10
Салах
4-1-1-3-1
1
Хермансен
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
5
Дисаси
25
Диуф
28
Соучек
27
Магасса
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
2
Гомес
30
Фримпонг
30
Фримпонг
2
Гомес
38
Гравенберх
42
Ньони
42
Ньони
38
Гравенберх
22
Экитике
73
Нгумоха
73
Нгумоха
22
Экитике
25
Диуф
63
Майерс
63
Майерс
25
Диуф
28
Соучек
17
Канте
17
Канте
28
Соучек
27
Магасса
24
Траоре
24
Траоре
27
Магасса
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
Точно не сыграют
Флориан Вирц
АП
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Ватару Эндо
ОП
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Вест Хэм
Точно не сыграют
Лукаш Фабиански
ВР
Пабло
ЦФ
Фредди Поттс
ОП
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
405
422
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.86
xGP (предотвращенные голы)
-2.57
-2.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Вест Хэм»

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Ливерпуль
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