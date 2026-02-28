28.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
1
Алиссон
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
22
Экитике
10
Салах
4-1-1-3-1
1
Хермансен
29
Ван-Биссака
15
Мавропанос
5
Дисаси
25
Диуф
28
Соучек
27
Магасса
38
Саммервил
18
Фернандеш
20
Боуэн
11
Кастелланос
2
Гомес
30
Фримпонг
30
Фримпонг
2
Гомес
38
Гравенберх
42
Ньони
42
Ньони
38
Гравенберх
22
Экитике
73
Нгумоха
73
Нгумоха
22
Экитике
25
Диуф
63
Майерс
63
Майерс
25
Диуф
28
Соучек
17
Канте
17
Канте
28
Соучек
27
Магасса
24
Траоре
24
Траоре
27
Магасса
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
Точно не сыграют
Вест Хэм
Точно не сыграют
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
5
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
405
422
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.86
xGP (предотвращенные голы)
-2.57
-2.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»