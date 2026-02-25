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  • «Ювентус» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

«Ювентус» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

25 февраля, 21:50
Ювентус
25.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Галатасарай
37' М. Локателли (П) 70' Ф. Гатти 82' У. МакКенни
105+1' В. Осимхен 119' Б. Йилмаз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
45
Javier Gil
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
50
Никколо Риццо
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
27
Жереми Бога
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Перин
15
Калюлю
6
Келли
4
Гатти
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
15
Дэвид
2-2-2-3-1
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
70
Ланг
7
Салаи
4
Якобс
53
Йилмаз
45
Осимхен
19
Тюрам
17
Аджич
17
Аджич
19
Тюрам
10
Йылдыз
21
Миретти
21
Миретти
10
Йылдыз
5
Локателли
18
Костич
18
Костич
5
Локателли
15
Дэвид
27
Бога
27
Бога
15
Дэвид
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
15
Калюлю
17
Опенда
17
Опенда
15
Калюлю
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
7
Салаи
23
Боэ
23
Боэ
7
Салаи
34
Торрейра
90
Синго
90
Синго
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Сара
70
Ланг
10
Сане
10
Сане
70
Ланг
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
Остались в запасе
Ювентус
Галатасарай
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
45
Javier Gil
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
50
Никколо Риццо
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
45
Javier Gil
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
50
Никколо Риццо
ЦЗ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Окан Бурук
Ювентус
Точно не сыграют
Хуан Кабаль
ЦЗ
Андреа Камбьясо
ЛЗ
Эмиль Хольм
ПЗ
Аркадиуш Милик
ЦФ
Душан Влахович
ЦФ
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Can Armando Güner
ЦФ
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Renato Nhaga
ЦП
Арда Уньяй
ЦЗ
Статистика матча Ювентус - Галатасарай
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
16
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
14
Офсайды
2
1
Количество передач
499
576
Сейвы
6
6
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
23
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
5.2
2.01
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ювентус» против «Галатасарая», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Галатасарай»

«Ювентус» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Галатасарай Ювентус
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