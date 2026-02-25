25.02.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-1-2
1
Перин
15
Калюлю
6
Келли
4
Гатти
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
15
Дэвид
2-2-2-3-1
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
99
Лемина
8
Сара
70
Ланг
7
Салаи
4
Якобс
53
Йилмаз
45
Осимхен
19
Тюрам
17
Аджич
17
Аджич
19
Тюрам
10
Йылдыз
21
Миретти
21
Миретти
10
Йылдыз
5
Локателли
18
Костич
18
Костич
5
Локателли
15
Дэвид
27
Бога
27
Бога
15
Дэвид
7
Консейсау
27
Жегрова
27
Жегрова
7
Консейсау
15
Калюлю
17
Опенда
17
Опенда
15
Калюлю
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
7
Салаи
23
Боэ
23
Боэ
7
Салаи
34
Торрейра
90
Синго
90
Синго
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
20
Гюндоган
8
Сара
70
Ланг
10
Сане
10
Сане
70
Ланг
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
Остались в запасе
Ювентус
Галатасарай
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
45
Javier Gil
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
50
Никколо Риццо
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
45
Javier Gil
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
50
Никколо Риццо
ЦЗ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ювентус - Галатасарай
3
1
5
Всего ударов по воротам
28
16
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
14
Офсайды
2
1
Количество передач
499
576
Сейвы
6
6
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
13
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
23
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
5.2
2.01
xGP (предотвращенные голы)
0.52
0.52
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Ювентус» против «Галатасарая», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»