17.02.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Лига чемпионов, 1/16 финала
5 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-1-3-3-1
1
Чакир
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
70
Ланг
11
Акгюн
8
Сара
4
Якобс
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
4-3-1-1-1
20
Ди Грегорио
6
Келли
3
Бремер
15
Калюлю
20
Камбьясо
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
70
Ланг
23
Боэ
23
Боэ
70
Ланг
42
Бартакжи
90
Синго
90
Синго
42
Бартакжи
11
Акгюн
10
Сане
10
Сане
11
Акгюн
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
19
Тюрам
21
Миретти
21
Миретти
19
Тюрам
7
Консейсау
18
Костич
18
Костич
7
Консейсау
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
Остались в запасе
Галатасарай
Ювентус
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Галатасарай - Ювентус
1
1
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
18
Офсайды
1
2
Количество передач
492
304
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.92
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ювентуса», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»