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Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ювентуса», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Ювентус»