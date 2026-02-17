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  • «Галатасарай» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

«Галатасарай» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

17 февраля, 19:35
Галатасарай
17.02.2026, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 1/16 финала
5 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Ювентус
15' Г. Сара 49' Н. Ланг 60' Д. Санчес 74' Н. Ланг 86' С. Боэ
16' Т. Коопмейнерс 32' Т. Коопмейнерс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Лерой Сане
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Чакир
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
70
Ланг
11
Акгюн
8
Сара
4
Якобс
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
4-3-1-1-1
20
Ди Грегорио
6
Келли
3
Бремер
15
Калюлю
20
Камбьясо
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
70
Ланг
23
Боэ
23
Боэ
70
Ланг
42
Бартакжи
90
Синго
90
Синго
42
Бартакжи
11
Акгюн
10
Сане
10
Сане
11
Акгюн
53
Йилмаз
9
Икарди
9
Икарди
53
Йилмаз
20
Камбьясо
32
Кабаль
32
Кабаль
20
Камбьясо
3
Бремер
4
Гатти
4
Гатти
3
Бремер
19
Тюрам
21
Миретти
21
Миретти
19
Тюрам
7
Консейсау
18
Костич
18
Костич
7
Консейсау
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
Остались в запасе
Галатасарай
Ювентус
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
17
Василие Аджич
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Галатасарай
Точно не сыграют
Арда Уньяй
ЦЗ
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Can Armando Güner
ЦФ
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Renato Nhaga
ЦП
Марио Лемина
ОП
Ювентус
Точно не сыграют
Аркадиуш Милик
ЦФ
Душан Влахович
ЦФ
Эмиль Хольм
ПЗ
Джонатан Дэвид
ЦФ
Статистика матча Галатасарай - Ювентус
1
1
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
18
Офсайды
1
2
Количество передач
492
304
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.92
1.13
xGP (предотвращенные голы)
-0.64
-0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Ювентуса», 1/16 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Ювентус»

«Галатасарай» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Галатасарай
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