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  • «Астон Вилла» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

14 февраля, 19:35
Астон Вилла
14.02.2026, суббота, 20:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Ньюкасл
14' Т. Абрахам
63' С. Тонали 76' С. Тонали 88' Н. Вольтемаде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
(К) ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
14
Mohamed Koné
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
64
Park Seung-soo
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Бизот
12
Динь
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
12
Луис
26
Богарде
6
Баркли
17
Роджерс
18
Абрахам
17
Бэйли
3-1-2-2-2
32
Рэмсдейл
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
3
Холл
11
Барнс
23
Мерфи
41
Рэмзи
27
Вольтемаде
10
Осула
17
Бэйли
1
Мартинес
1
Мартинес
17
Бэйли
17
Роджерс
22
Матсен
22
Матсен
17
Роджерс
12
Луис
19
Санчо
19
Санчо
12
Луис
6
Баркли
10
Буэндия
10
Буэндия
6
Баркли
18
Абрахам
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Абрахам
2
Триппьер
3
Мерфи
3
Мерфи
2
Триппьер
41
Рэмзи
28
Уиллок
28
Уиллок
41
Рэмзи
23
Мерфи
19
Эланга
19
Эланга
23
Мерфи
10
Осула
17
Гордон
17
Гордон
10
Осула
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
14
Mohamed Koné
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
2
Лео Шахар
ПЗ
64
Park Seung-soo
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
14
Mohamed Koné
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
2
Лео Шахар
ПЗ
64
Park Seung-soo
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
362
476
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ньюкасла», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Ньюкасл»

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок Ньюкасл Астон Вилла
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