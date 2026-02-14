14.02.2026, суббота, 20:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
3-2-2-1-2
40
Бизот
12
Динь
14
Торрес
3
Линделеф
24
Онана
12
Луис
26
Богарде
6
Баркли
17
Роджерс
18
Абрахам
17
Бэйли
3-1-2-2-2
32
Рэмсдейл
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
3
Холл
11
Барнс
23
Мерфи
41
Рэмзи
27
Вольтемаде
10
Осула
17
Бэйли
1
Мартинес
1
Мартинес
17
Бэйли
17
Роджерс
22
Матсен
22
Матсен
17
Роджерс
12
Луис
19
Санчо
19
Санчо
12
Луис
6
Баркли
10
Буэндия
10
Буэндия
6
Баркли
18
Абрахам
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Абрахам
2
Триппьер
3
Мерфи
3
Мерфи
2
Триппьер
41
Рэмзи
28
Уиллок
28
Уиллок
41
Рэмзи
23
Мерфи
19
Эланга
19
Эланга
23
Мерфи
10
Осула
17
Гордон
17
Гордон
10
Осула
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
14
Mohamed Koné
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
2
Лео Шахар
ПЗ
64
Park Seung-soo
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
14
Mohamed Koné
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
26
Джон Радди
ВР
2
Лео Шахар
ПЗ
64
Park Seung-soo
ЦФ
14
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
362
476
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ньюкасла», 1/16 Кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля в 20:45 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»