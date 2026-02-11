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  • «Астон Вилла» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

«Астон Вилла» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

11 февраля, 21:20
Астон Вилла
11.02.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
86' Д. Хиншелвуд (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
(К) ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
47
Алиссон Эдвард
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Гарри Хауэлл
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Мартинес
22
Матсен
2
Мингс
15
Конса
24
Онана
12
Луис
26
Богарде
17
Роджерс
19
Санчо
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-1-4-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
13
Гросс
20
Балеба
25
Гомес
24
Кадиоглу
22
Митома
18
Уэлбек
24
Онана
47
Эдвард
47
Эдвард
24
Онана
12
Луис
3
Линделеф
3
Линделеф
12
Луис
10
Буэндия
6
Баркли
6
Баркли
10
Буэндия
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
6
ван Хеке
21
Боскальи
21
Боскальи
6
ван Хеке
20
Балеба
20
Милнер
20
Милнер
20
Балеба
25
Гомес
20
Хауэлл
20
Хауэлл
25
Гомес
22
Митома
11
Минте
11
Минте
22
Митома
18
Уэлбек
19
Костулас
19
Костулас
18
Уэлбек
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Джейсон Стил
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Астон Вилла
Точно не сыграют
Андрес Гарсия
ЛВ
Бубакар Камара
ОП
Джон МакГинн
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Брайтон
Точно не сыграют
Ясин Аяри
ЦП
Солли Мач
ПВ
Стефанос Цимас
ЦФ
Адам Уэбстер
ЦЗ
Матс Виффер
ЦП
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
2
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
15
Офсайды
0
3
Количество передач
418
418
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Брайтона», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Брайтон»

«Астон Вилла» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Астон Вилла
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