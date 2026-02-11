11.02.2026, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
3-2-1-2-2
1
Мартинес
22
Матсен
2
Мингс
15
Конса
24
Онана
12
Луис
26
Богарде
17
Роджерс
19
Санчо
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-1-4-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
8
Хиншелвуд
13
Гросс
20
Балеба
25
Гомес
24
Кадиоглу
22
Митома
18
Уэлбек
24
Онана
47
Эдвард
47
Эдвард
24
Онана
12
Луис
3
Линделеф
3
Линделеф
12
Луис
10
Буэндия
6
Баркли
6
Баркли
10
Буэндия
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
11
Уоткинс
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Уоткинс
6
ван Хеке
21
Боскальи
21
Боскальи
6
ван Хеке
20
Балеба
20
Милнер
20
Милнер
20
Балеба
25
Гомес
20
Хауэлл
20
Хауэлл
25
Гомес
22
Митома
11
Минте
11
Минте
22
Митома
18
Уэлбек
19
Костулас
19
Костулас
18
Уэлбек
Остались в запасе
Астон Вилла
Брайтон
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Джейсон Стил
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
29
Максим Де Куйпер
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Астон Вилла
Точно не сыграют
Брайтон
Точно не сыграют
Статистика матча Астон Вилла - Брайтон
2
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
15
Офсайды
0
3
Количество передач
418
418
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Брайтона», 26-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
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Источник: «Бомбардир»