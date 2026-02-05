Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетико», 1/4 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетико»