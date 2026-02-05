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  • «Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

«Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

5 февраля, 21:50
Бетис
05.02.2026, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 5
Завершен
Атлетико
12' Д. Ганцко 12' Д. Ганцко 12' Д. Ганцко 30' Д. Симеоне 37' А. Лукман 62' А. Гризманн 83' Т. Алмада
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Адриан
5
Бартра
3
Льоренте
16
Гомес
21
Рока
18
Деосса
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
6
Авила
24
Руйбаль
3-3-2-2
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
13
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
20
Симеоне
10
Баэна
7
Гризманн
11
Лукман
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
6
Авила
12
Ортис
12
Ортис
6
Авила
18
Деосса
15
Фидальго
15
Фидальго
18
Деосса
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
8
Барриос
20
Хименес
20
Хименес
8
Барриос
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
14
Льоренте
4
Мендоса
4
Мендоса
14
Льоренте
11
Лукман
3
Варгас
3
Варгас
11
Лукман
10
Баэна
23
Алмада
23
Алмада
10
Баэна
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
13
Пау Лопес
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
3
Количество передач
482
688
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетико», 1/4 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетико»

«Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Атлетико Бетис
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