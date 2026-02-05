05.02.2026, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 5
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-1-3-2
13
Адриан
5
Бартра
3
Льоренте
16
Гомес
21
Рока
18
Деосса
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
6
Авила
24
Руйбаль
3-3-2-2
1
Муссо
18
Пубиль
17
Ганцко
13
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
20
Симеоне
10
Баэна
7
Гризманн
11
Лукман
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
6
Авила
12
Ортис
12
Ортис
6
Авила
18
Деосса
15
Фидальго
15
Фидальго
18
Деосса
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
8
Барриос
20
Хименес
20
Хименес
8
Барриос
20
Симеоне
20
Молина
20
Молина
20
Симеоне
14
Льоренте
4
Мендоса
4
Мендоса
14
Льоренте
11
Лукман
3
Варгас
3
Варгас
11
Лукман
10
Баэна
23
Алмада
23
Алмада
10
Баэна
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
13
Пау Лопес
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
11
Офсайды
0
3
Количество передач
482
688
Сейвы
1
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетико», 1/4 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетико»
- Матч будет можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»