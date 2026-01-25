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  • «Ньюкасл» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Ньюкасл» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 15:50
Ньюкасл
25.01.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
19' Э. Буэндия 88' О. Уоткинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
9
Йоанн Висса
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
(К) ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
3
Холл
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Висса
67
Майли
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
22
Матсен
24
Онана
18
Тилеманс
19
Санчо
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
16
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
16
Тонали
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
9
Висса
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Висса
10
Буэндия
12
Динь
12
Динь
10
Буэндия
14
Торрес
2
Мингс
2
Мингс
14
Торрес
24
Онана
3
Линделеф
3
Линделеф
24
Онана
18
Тилеманс
26
Богарде
26
Богарде
18
Тилеманс
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
40
Марко Бизот
ВР
53
Джордж Хеммингс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
53
Джордж Хеммингс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
Точно не сыграют
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Джейкоб Мерфи
ПВ
Фабиан Шер
ЦЗ
Под вопросом
Бруно Гимарайнс
ЦП
Астон Вилла
Точно не сыграют
Алиссон Эдвард
ПВ
Росс Баркли
ЦП
Бубакар Камара
ОП
Джон МакГинн
ЦП
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
519
353
Сейвы
6
4
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.16
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Астон Виллы», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Астон Вилла»

«Ньюкасл» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Ньюкасл
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