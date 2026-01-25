25.01.2026, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
1
Поуп
12
Тиав
4
Ботман
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
3
Холл
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Висса
67
Майли
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
22
Матсен
24
Онана
18
Тилеманс
19
Санчо
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
16
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
16
Тонали
7
Жоэлинтон
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
19
Эланга
19
Эланга
17
Гордон
9
Висса
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
9
Висса
10
Буэндия
12
Динь
12
Динь
10
Буэндия
14
Торрес
2
Мингс
2
Мингс
14
Торрес
24
Онана
3
Линделеф
3
Линделеф
24
Онана
18
Тилеманс
26
Богарде
26
Богарде
18
Тилеманс
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
Остались в запасе
Ньюкасл
Астон Вилла
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
40
Марко Бизот
ВР
53
Джордж Хеммингс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
53
Джордж Хеммингс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
Точно не сыграют
Под вопросом
Астон Вилла
Точно не сыграют
Статистика матча Ньюкасл - Астон Вилла
1
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
12
Офсайды
2
0
Количество передач
519
353
Сейвы
6
4
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.16
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Астон Виллы», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»