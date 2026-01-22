22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-2-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
27
Семеду
5
Юкшек
7
Фред
7
Актюркоглу
10
Асенсио
22
Дуран
45
Нене
4-2-2-2
40
Бизот
2
Кэш
3
Линделеф
2
Мингс
12
Динь
26
Богарде
18
Тилеманс
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
27
Семеду
14
Демир
14
Демир
27
Семеду
5
Юкшек
4
Альварес
4
Альварес
5
Юкшек
45
Нене
94
Талиска
94
Талиска
45
Нене
2
Кэш
22
Матсен
22
Матсен
2
Кэш
10
Буэндия
24
Онана
24
Онана
10
Буэндия
18
Тилеманс
53
Хеммингс
53
Хеммингс
18
Тилеманс
19
Санчо
21
Гарсия
21
Гарсия
19
Санчо
17
Роджерс
29
Гессан
29
Гессан
17
Роджерс
Остались в запасе
Фенербахче
Астон Вилла
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Сэм Проктор
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
12
Сэм Проктор
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Унаи Эмери
Фенербахче
Точно не сыграют
Арчи Браун
ЛЗ
Бартуг Элмаз
ОП
A. Fall
Маттео Гендузи
ЦП
Мерт Гюнок
ВР
Левент Мерджан
АП
Эмре Мор
ПВ
Антони Мусаба
ПВ
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Под вопросом
Статистика матча Фенербахче - Астон Вилла
4
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
ВАР
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
15
Офсайды
7
2
Количество передач
510
289
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.69
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Астон Виллы», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»