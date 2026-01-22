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Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Астон Виллы», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Астон Вилла»