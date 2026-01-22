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  • «Фенербахче» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Фенербахче» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:35
Фенербахче
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
25' Д. Санчо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
37
Милан Шкриньяр
(К) ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
(К) ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
19
Haydar Karataş
ЦП
94
Талиска
АП
Астон Вилла
12
Сэм Проктор
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
24
Остерволде
18
Мюлдюр
37
Шкриньяр
27
Семеду
5
Юкшек
7
Фред
7
Актюркоглу
10
Асенсио
22
Дуран
45
Нене
4-2-2-2
40
Бизот
2
Кэш
3
Линделеф
2
Мингс
12
Динь
26
Богарде
18
Тилеманс
19
Санчо
17
Роджерс
10
Буэндия
11
Уоткинс
27
Семеду
14
Демир
14
Демир
27
Семеду
5
Юкшек
4
Альварес
4
Альварес
5
Юкшек
45
Нене
94
Талиска
94
Талиска
45
Нене
2
Кэш
22
Матсен
22
Матсен
2
Кэш
10
Буэндия
24
Онана
24
Онана
10
Буэндия
18
Тилеманс
53
Хеммингс
53
Хеммингс
18
Тилеманс
19
Санчо
21
Гарсия
21
Гарсия
19
Санчо
17
Роджерс
29
Гессан
29
Гессан
17
Роджерс
Остались в запасе
Фенербахче
Астон Вилла
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Сэм Проктор
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
12
Сэм Проктор
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Унаи Эмери
Фенербахче
Точно не сыграют
Арчи Браун
ЛЗ
Бартуг Элмаз
ОП
A. Fall
Маттео Гендузи
ЦП
Мерт Гюнок
ВР
Левент Мерджан
АП
Эмре Мор
ПВ
Антони Мусаба
ПВ
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Под вопросом
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Джон МакГинн
ЦП
Росс Баркли
ЦП
Бубакар Камара
ОП
Брайан Маджо
ЦФ
Амаду Онана
ОП
Алиссон Эдвард
ПВ
Эмилиано Мартинес
ВР
Статистика матча Фенербахче - Астон Вилла
4
5
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
ВАР
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
15
Офсайды
7
2
Количество передач
510
289
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
1.69
xGP (предотвращенные голы)
1.49
1.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Астон Виллы», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Астон Вилла»

«Фенербахче» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Астон Вилла Фенербахче
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