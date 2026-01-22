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  • ПАОК – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

ПАОК – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 19:35
ПАОК
22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
67' А. Живкович 86' Г. Якумакис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
56
Anestis Mythou
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
4
Натан
ЦЗ
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
50
Ivan Corralejo
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Дани Перес
АП
27
José Morante
ЦФ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
4-4-2
99
Цифцис
21
Баба
5
Михайлидис
3
Кенни
94
Кедзиора
10
Пелкас
8
Мейте
21
Оздоев
14
Живкович
11
Тайсон
7
Якумакис
4-2-3-1
13
Лопес
12
Ортис
16
Гомес
3
Льоренте
13
Родригес
18
Деосса
5
Альтимира
15
Гарсия
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
21
Оздоев
2
Камара
2
Камара
21
Оздоев
10
Пелкас
45
Константелиас
45
Константелиас
10
Пелкас
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
7
Якумакис
56
56
7
Якумакис
5
Альтимира
21
Рока
21
Рока
5
Альтимира
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
Ло Чельсо
28
Перес
28
Перес
Ло Чельсо
24
Руйбаль
10
Эз Абде
10
Эз Абде
24
Руйбаль
15
Гарсия
27
27
15
Гарсия
Остались в запасе
ПАОК
Бетис
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
4
Натан
ЦЗ
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
4
Натан
ЦЗ
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ПАОК
Точно не сыграют
Иржи Павленка
ВР
M. Balde
ЦФ
Лука Гугешашвили
ВР
Александер Еремеефф
ЦФ
Томас Мург
ЦП
Христос Зафейрис
ЦП
Лука Иванушец
АП
Бетис
Точно не сыграют
Седрик Бакамбу
ЦФ
Эктор Бельерин
ПЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Софиан Амрабат
ЦП
Антони
ПВ
Родриго Рикельме
ПВ
Статистика матча ПАОК - Бетис
4
2
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
11
Офсайды
6
3
Количество передач
334
458
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Бетиса», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Бетис»

ПАОК – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бетис ПАОК
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