22.01.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-4-2
99
Цифцис
21
Баба
5
Михайлидис
3
Кенни
94
Кедзиора
10
Пелкас
8
Мейте
21
Оздоев
14
Живкович
11
Тайсон
7
Якумакис
4-2-3-1
13
Лопес
12
Ортис
16
Гомес
3
Льоренте
13
Родригес
18
Деосса
5
Альтимира
15
Гарсия
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
21
Оздоев
2
Камара
2
Камара
21
Оздоев
10
Пелкас
45
Константелиас
45
Константелиас
10
Пелкас
11
Тайсон
77
Десподов
77
Десподов
11
Тайсон
7
Якумакис
56
56
7
Якумакис
5
Альтимира
21
Рока
21
Рока
5
Альтимира
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
8
Форнальс
Ло Чельсо
28
Перес
28
Перес
Ло Чельсо
24
Руйбаль
10
Эз Абде
10
Эз Абде
24
Руйбаль
15
Гарсия
27
27
15
Гарсия
Остались в запасе
ПАОК
Бетис
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
4
Натан
ЦЗ
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
41
Димитриос Монастирлис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
4
Натан
ЦЗ
33
Carlos De Roa
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
50
Ivan Corralejo
ЦП
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча ПАОК - Бетис
4
2
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
11
Офсайды
6
3
Количество передач
334
458
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.73
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча ПАОК против «Бетиса», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Бетис»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»