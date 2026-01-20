20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-1-2-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
95
Бастони
25
Аканджи
15
Ачерби
8
Сучич
7
Зелински
23
Барелла
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
3-1-2-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
3
Москера
49
Льюис-Скелли
23
Мерино
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
9
Жезус
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
7
Зелински
17
Диуф
17
Диуф
7
Зелински
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
11
Энрике
14
Бонни
14
Бонни
11
Энрике
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
3
Москера
6
Габриэль
6
Габриэль
3
Москера
10
Эзе
41
Райс
41
Райс
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Жезус
Остались в запасе
Интер
Арсенал
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Микель Артета
Интер
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Интер - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
17
Офсайды
3
3
Количество передач
446
420
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Арсенала», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»