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  • «Интер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Интер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

20 января, 21:50
Интер
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
18' П. Сучич
10' Г. Жезус 31' Г. Жезус 84' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
95
Бастони
25
Аканджи
15
Ачерби
8
Сучич
7
Зелински
23
Барелла
11
Энрике
9
Тюрам
10
Мартинес
3-1-2-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
3
Москера
49
Льюис-Скелли
23
Мерино
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
9
Жезус
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
7
Зелински
17
Диуф
17
Диуф
7
Зелински
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
10
Мартинес
11
Энрике
14
Бонни
14
Бонни
11
Энрике
12
Тимбер
4
Уайт
4
Уайт
12
Тимбер
3
Москера
6
Габриэль
6
Габриэль
3
Москера
10
Эзе
41
Райс
41
Райс
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
14
Дьекереш
14
Дьекереш
9
Жезус
Остались в запасе
Интер
Арсенал
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
34
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Микель Артета
Интер
Точно не сыграют
Хакан Чалханоглу
ЦП
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
Дензел Дюмфрис
ПП
Томас Паласиос
ЦЗ
Арсенал
Точно не сыграют
Риккардо Калафьори
ЛЗ
Макс Доумэн
АП
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Статистика матча Интер - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
17
Офсайды
3
3
Количество передач
446
420
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Арсенала», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Арсенал»

«Интер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Интер
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