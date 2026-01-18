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  • «Астон Вилла» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Астон Вилла» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 18:20
Астон Вилла
18.01.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
59' Т. Барри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
23
Бету
ЦФ
4-3-1-2
1
Мартинес
22
Матсен
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
26
Богарде
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
6
Тарковски
15
О'Брайен
16
Миколенко
37
Гарнер
45
Армстронг
34
Рехль
11
Макнил
10
Грилиш
11
Барри
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
26
Богарде
53
Хеммингс
53
Хеммингс
26
Богарде
7
МакГинн
29
Гессан
29
Гессан
7
МакГинн
11
Барри
23
Бету
23
Бету
11
Барри
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
13
Офсайды
1
4
Количество передач
495
292
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Эвертона», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Эвертон»

«Астон Вилла» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Астон Вилла
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