18.01.2026, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-3-1-2
1
Мартинес
22
Матсен
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
26
Богарде
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
6
Тарковски
15
О'Брайен
16
Миколенко
37
Гарнер
45
Армстронг
34
Рехль
11
Макнил
10
Грилиш
11
Барри
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
26
Богарде
53
Хеммингс
53
Хеммингс
26
Богарде
7
МакГинн
29
Гессан
29
Гессан
7
МакГинн
11
Барри
23
Бету
23
Бету
11
Барри
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
31
Том Кинг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
13
Офсайды
1
4
Количество передач
495
292
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.97
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Эвертона», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Эвертон»
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Источник: «Бомбардир»