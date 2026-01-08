Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

«Арсенал» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

8 января, 21:50
Арсенал
08.01.2026, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
Главный тренер
Арне Слот
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
14
Дьекереш
3-2-2-3
1
Алиссон
30
Фримпонг
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
7
Вирц
18
Гакпо
5
Хинкапе
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
5
Хинкапе
8
Эдегор
10
Эзе
10
Эзе
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
10
9
Офсайды
2
1
Количество передач
459
509
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.31
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ливерпуля», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль»

«Арсенал» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+