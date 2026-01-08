Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
41
Райс
36
Субименди
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
14
Дьекереш
3-2-2-3
1
Алиссон
30
Фримпонг
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
7
Вирц
18
Гакпо
5
Хинкапе
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
5
Хинкапе
8
Эдегор
10
Эзе
10
Эзе
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
10
9
Офсайды
2
1
Количество передач
459
509
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.31
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ливерпуля», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»