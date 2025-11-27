27.11.2025, четверг, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
4-2-3-1
30
Замерец
4
Юдинцев
6
Калистратов
15
Бурко
27
Мануйлов
7
Аюкин
2
Хубаев
27
Голыбин
8
Шамкин
11
Абдуллаев
53
Дерюгин
3-3-1-2-1
80
Кокарев
4
Евгеньев
47
Божин
18
Лепский
23
Чернов
8
Витюгов
2
Печенин
7
Баньяц
15
Рассказов
26
Марин
19
Гайч
4
Юдинцев
5
Ратников
5
Ратников
4
Юдинцев
11
Абдуллаев
28
Султонов
28
Султонов
11
Абдуллаев
27
Голыбин
10
Караев
10
Караев
27
Голыбин
15
Рассказов
33
Лысов
33
Лысов
15
Рассказов
19
Гайч
97
Ахметов
97
Ахметов
19
Гайч
26
Марин
11
Рахманович
11
Рахманович
26
Марин
7
Баньяц
8
Хубулов
8
Хубулов
7
Баньяц
47
Божин
91
Игнатенко
91
Игнатенко
47
Божин
Остались в запасе
КАМАЗ
Крылья Советов
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
39
Евгений Фролов
ВР
59
Данила Савельев
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
59
Данила Савельев
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча КАМАЗ - Крылья Советов
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
15
10
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Крыльев Советов», 1/4 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»