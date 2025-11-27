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  • «КАМАЗ» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«КАМАЗ» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 16:50
КАМАЗ
27.11.2025, четверг, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Крылья Советов
33' Д. Шамкин
56' М. Баньяц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
54
Александр Устюгов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
33
Алексей Лысов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
59
Данила Савельев
АП
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
4-2-3-1
30
Замерец
4
Юдинцев
6
Калистратов
15
Бурко
27
Мануйлов
7
Аюкин
2
Хубаев
27
Голыбин
8
Шамкин
11
Абдуллаев
53
Дерюгин
3-3-1-2-1
80
Кокарев
4
Евгеньев
47
Божин
18
Лепский
23
Чернов
8
Витюгов
2
Печенин
7
Баньяц
15
Рассказов
26
Марин
19
Гайч
4
Юдинцев
5
Ратников
5
Ратников
4
Юдинцев
11
Абдуллаев
28
Султонов
28
Султонов
11
Абдуллаев
27
Голыбин
10
Караев
10
Караев
27
Голыбин
15
Рассказов
33
Лысов
33
Лысов
15
Рассказов
19
Гайч
97
Ахметов
97
Ахметов
19
Гайч
26
Марин
11
Рахманович
11
Рахманович
26
Марин
7
Баньяц
8
Хубулов
8
Хубулов
7
Баньяц
47
Божин
91
Игнатенко
91
Игнатенко
47
Божин
Остались в запасе
КАМАЗ
Крылья Советов
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
39
Евгений Фролов
ВР
59
Данила Савельев
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
22
Андрей Солодухин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
59
Данила Савельев
АП
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча КАМАЗ - Крылья Советов
3
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
15
10
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Крыльев Советов», 1/4 финала Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 18:00 по московскому времени.​

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Крылья Советов»

«КАМАЗ» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Крылья Советов КАМАЗ
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