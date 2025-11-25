25.11.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-2
42
Мелихов
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
22
Цараев
27
Мирзов
21
Максимов
3-3-2-2
25
Нигматуллин
2
Тесленко
5
Вуячич
98
Лобов
70
Кабутов
22
Ходжа
12
Арройо
14
Кузяев
88
Апшацев
99
Шабанхаджай
43
Сиве
3
Ботака-Иобома
45
Кармаев
45
Кармаев
3
Ботака-Иобома
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
21
Раздорских
59
Аванесян
59
Аванесян
21
Раздорских
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
21
Максимов
90
Калмыков
90
Калмыков
21
Максимов
70
Кабутов
51
Рожков
51
Рожков
70
Кабутов
22
Ходжа
96
Васильев
96
Васильев
22
Ходжа
88
Апшацев
19
Иванов
19
Иванов
88
Апшацев
99
Шабанхаджай
23
Безруков
23
Безруков
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Арсенал - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Рубина», 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»