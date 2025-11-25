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  • «Арсенал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Арсенал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 19:20
Арсенал
25.11.2025, вторник, 20:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Рубин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Рубин
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
96
Никита Васильев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
3-2-3-2
42
Мелихов
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
22
Цараев
27
Мирзов
21
Максимов
3-3-2-2
25
Нигматуллин
2
Тесленко
5
Вуячич
98
Лобов
70
Кабутов
22
Ходжа
12
Арройо
14
Кузяев
88
Апшацев
99
Шабанхаджай
43
Сиве
3
Ботака-Иобома
45
Кармаев
45
Кармаев
3
Ботака-Иобома
22
Цараев
70
Ахлинви
70
Ахлинви
22
Цараев
21
Раздорских
59
Аванесян
59
Аванесян
21
Раздорских
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
21
Максимов
90
Калмыков
90
Калмыков
21
Максимов
70
Кабутов
51
Рожков
51
Рожков
70
Кабутов
22
Ходжа
96
Васильев
96
Васильев
22
Ходжа
88
Апшацев
19
Иванов
19
Иванов
88
Апшацев
99
Шабанхаджай
23
Безруков
23
Безруков
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Арсенал
Рубин
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
39
Илья Ежов
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Арсенал - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Рубина», 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Рубин»

«Арсенал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Арсенал
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