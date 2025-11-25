25.11.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
0 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-1-2-1
25
Солдатенко
5
Степанов
3
Иваньков
15
Данилкин
4
Бородин
26
Байтуков
5
Москвичев
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
79
Каштанов
3-1-2-2-1
81
Кукушкин
4
Гассама
25
Андраде
77
Чивич
8
Мендель
17
Ковалев
14
Ковач
2
Манелов
15
Йенне
9
Оффор
5
Степанов
90
Роганович
90
Роганович
5
Степанов
26
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
26
Байтуков
3
Иваньков
84
Чурилов
84
Чурилов
3
Иваньков
21
Галоян
73
Шитов
73
Шитов
21
Галоян
7
Юшин
9
Чупаев
9
Чупаев
7
Юшин
25
Андраде
25
Филин
25
Филин
25
Андраде
77
Чивич
22
Бевеев
22
Бевеев
77
Чивич
8
Мендель
5
Мурид
5
Мурид
8
Мендель
15
Йенне
19
Пряхин
19
Пряхин
15
Йенне
47
Обонин
39
Степанов
39
Степанов
47
Обонин
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Торпедо - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Балтики», 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»