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  • «Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 16:50
Торпедо
25.11.2025, вторник, 18:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
0 : 2
Завершен
Балтика
19' А. Мендель 71' Ч. Оффор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
5
Айман Мурид
ОП
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
42
Владислав Поспелов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Солдатенко
5
Степанов
3
Иваньков
15
Данилкин
4
Бородин
26
Байтуков
5
Москвичев
27
Орехов
21
Галоян
7
Юшин
79
Каштанов
3-1-2-2-1
81
Кукушкин
4
Гассама
25
Андраде
77
Чивич
8
Мендель
17
Ковалев
14
Ковач
2
Манелов
15
Йенне
9
Оффор
5
Степанов
90
Роганович
90
Роганович
5
Степанов
26
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
26
Байтуков
3
Иваньков
84
Чурилов
84
Чурилов
3
Иваньков
21
Галоян
73
Шитов
73
Шитов
21
Галоян
7
Юшин
9
Чупаев
9
Чупаев
7
Юшин
25
Андраде
25
Филин
25
Филин
25
Андраде
77
Чивич
22
Бевеев
22
Бевеев
77
Чивич
8
Мендель
5
Мурид
5
Мурид
8
Мендель
15
Йенне
19
Пряхин
19
Пряхин
15
Йенне
47
Обонин
39
Степанов
39
Степанов
47
Обонин
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Торпедо - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Балтики», 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Балтика»

«Торпедо» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Балтика Торпедо
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