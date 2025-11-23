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  • «Динамо» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Динамо» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 16:20
Динамо
23.11.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Мх
27' К. Тюкавин 46' И. Сергеев 87' Э. Маухуб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
(К) ОП
10
Бителло
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
4-1-1-1-3
99
Лунев
8
Рубенс
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
33
Сергеев
3-4-1-1-1
39
Магомедов
99
Алибеков
4
Шумахов
3
Аззи
77
Сундуков
19
Мубарик
16
Мрезиг
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
4
Касерес
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
4
Касерес
33
Сергеев
50
Кутицкий
50
Кутицкий
33
Сергеев
13
Нгамале
88
Окишор
88
Окишор
13
Нгамале
91
Гладышев
7
Бабаев
7
Бабаев
91
Гладышев
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
77
Сундуков
21
Аззи
21
Аззи
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
9
Магомедов
9
Магомедов
16
Мрезиг
19
Мубарик
28
Сердеров
28
Сердеров
19
Мубарик
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
1
2
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
485
411
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Динамо» Махачкала, 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Махачкала

«Динамо» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Динамо
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