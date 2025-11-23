23.11.2025, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-1-1-1-3
99
Лунев
8
Рубенс
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
33
Сергеев
3-4-1-1-1
39
Магомедов
99
Алибеков
4
Шумахов
3
Аззи
77
Сундуков
19
Мубарик
16
Мрезиг
13
Кагермазов
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
4
Касерес
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
4
Касерес
33
Сергеев
50
Кутицкий
50
Кутицкий
33
Сергеев
13
Нгамале
88
Окишор
88
Окишор
13
Нгамале
91
Гладышев
7
Бабаев
7
Бабаев
91
Гладышев
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
77
Сундуков
21
Аззи
21
Аззи
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
9
Магомедов
9
Магомедов
16
Мрезиг
19
Мубарик
28
Сердеров
28
Сердеров
19
Мубарик
25
Агаларов
11
Миро
11
Миро
25
Агаларов
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Ролан Гусев
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
1
2
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
485
411
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Динамо» Махачкала, 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»