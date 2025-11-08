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  • «Динамо» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Динамо» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 12:50
Динамо
08.11.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
88' И. Сергеев
62' Д. Пестряков 80' С. Лончар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Расулов
8
Рубенс
55
Осипенко
6
Фернандес
4
Касерес
74
Фомин
50
Кутицкий
10
Бителло
7
Бабаев
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-2-2-1
88
Гудиев
2
Роча
26
Эсковаль
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
80
Хосонов
35
Джаковац
71
Пестряков
6
Кузьмин
11
Беншимоль
50
Кутицкий
88
Окишор
88
Окишор
50
Кутицкий
7
Бабаев
33
Сергеев
33
Сергеев
7
Бабаев
35
Джаковац
5
Джурасович
5
Джурасович
35
Джаковац
11
Беншимоль
91
Болдырев
91
Болдырев
11
Беншимоль
6
Кузьмин
17
Бакаев
17
Бакаев
6
Кузьмин
Остались в запасе
Динамо
Акрон
99
Андрей Лунев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
60
Тимофей Маринкин
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Динамо - Акрон
2
2
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
11
13
Офсайды
0
3
Количество передач
517
253
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Акрона», 15-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Акрон»

«Динамо» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо
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