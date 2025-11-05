05.11.2025, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-3-1
1
Волк
3
Аззи
13
Кагермазов
77
Сундуков
24
Аларкон
21
Джабраилов
4
Шумахов
47
Глушков
9
Магомедов
53
Гаджиев
25
Агаларов
4-1-3-2
49
Тороп
52
Бандикян
23
Абдулкадыров
4
Виктор
3
Круговой
5
Вильягра
37
Кармо
10
Руис Ривера
31
Кисляк
99
Шуманский
11
Мусаев
13
Кагермазов
5
Табидзе
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
21
Аззи
21
Аззи
77
Сундуков
53
Гаджиев
16
Мрезиг
16
Мрезиг
53
Гаджиев
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
23
Абдулкадыров
90
Лукин
90
Лукин
23
Абдулкадыров
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
17
Глебов
17
Глебов
11
Мусаев
37
Кармо
11
Пополитов
11
Пополитов
37
Кармо
Остались в запасе
Динамо Мх
ЦСКА
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Динамо Мх - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против ЦСКА, 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – ЦСКА
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Источник: «Бомбардир»