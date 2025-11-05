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  • «Динамо» Махачкала – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

5 ноября 2025, 17:05
Динамо Мх
05.11.2025, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 0
Завершен
ЦСКА
45+5' Р. Магомедов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
3
Имадеддин Аззи
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Миро
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
18
Лионель Верде
ЦП
10
Иван Обляков
АП
20
Матия Попович
АП
11
Глеб Пополитов
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3-3-3-1
1
Волк
3
Аззи
13
Кагермазов
77
Сундуков
24
Аларкон
21
Джабраилов
4
Шумахов
47
Глушков
9
Магомедов
53
Гаджиев
25
Агаларов
4-1-3-2
49
Тороп
52
Бандикян
23
Абдулкадыров
4
Виктор
3
Круговой
5
Вильягра
37
Кармо
10
Руис Ривера
31
Кисляк
99
Шуманский
11
Мусаев
13
Кагермазов
5
Табидзе
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
21
Аззи
21
Аззи
77
Сундуков
53
Гаджиев
16
Мрезиг
16
Мрезиг
53
Гаджиев
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
23
Абдулкадыров
90
Лукин
90
Лукин
23
Абдулкадыров
3
Круговой
22
Гайич
22
Гайич
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
10
Обляков
31
Кисляк
11
Мусаев
17
Глебов
17
Глебов
11
Мусаев
37
Кармо
11
Пополитов
11
Пополитов
37
Кармо
Остались в запасе
Динамо Мх
ЦСКА
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
11
Миро
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
20
Матия Попович
АП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Динамо Мх - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против ЦСКА, 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – ЦСКА

«Динамо» Махачкала – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Динамо Мх
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