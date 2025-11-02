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  • «Волга» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Волга» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 14:50
Волга
02.11.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Родина
73' Д. Каменщиков
34' Й. Рейна (П) 45+1' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
9
Артем Максименко
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
17
Игорь Гершун
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
7
Папе
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
4-1-1-1-3
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
99
Костин
10
Шагиахметов
6
Умников
37
Воронин
28
Новиков
48
Уридия
7
Мурза
4-1-3-2
13
Волков
88
Сокол
75
Мещанинов
55
Крижан
3
Гогличидзе
38
Мусаев
9
Максименко
25
Бирюков
80
Концевой
10
Рейна
99
Тимошенко
48
Уридия
9
Фольмер
9
Фольмер
48
Уридия
7
Мурза
17
Гершун
17
Гершун
7
Мурза
30
Хабибуллин
8
Рахманов
8
Рахманов
30
Хабибуллин
37
Воронин
9
Каменщиков
9
Каменщиков
37
Воронин
10
Шагиахметов
14
Яковлев
14
Яковлев
10
Шагиахметов
25
Бирюков
49
Дятлов
49
Дятлов
25
Бирюков
10
Рейна
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
10
Рейна
99
Тимошенко
5
Егорычев
5
Егорычев
99
Тимошенко
80
Концевой
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
80
Концевой
9
Максименко
7
Папе
7
Папе
9
Максименко
Остались в запасе
Волга
Родина
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Волга - Родина
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Родины», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Родина»

«Волга» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Волга
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