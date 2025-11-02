02.11.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
4-1-1-1-3
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
4
Ибрагимов
30
Хабибуллин
99
Костин
10
Шагиахметов
6
Умников
37
Воронин
28
Новиков
48
Уридия
7
Мурза
4-1-3-2
13
Волков
88
Сокол
75
Мещанинов
55
Крижан
3
Гогличидзе
38
Мусаев
9
Максименко
25
Бирюков
80
Концевой
10
Рейна
99
Тимошенко
48
Уридия
9
Фольмер
9
Фольмер
48
Уридия
7
Мурза
17
Гершун
17
Гершун
7
Мурза
30
Хабибуллин
8
Рахманов
8
Рахманов
30
Хабибуллин
37
Воронин
9
Каменщиков
9
Каменщиков
37
Воронин
10
Шагиахметов
14
Яковлев
14
Яковлев
10
Шагиахметов
25
Бирюков
49
Дятлов
49
Дятлов
25
Бирюков
10
Рейна
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
10
Рейна
99
Тимошенко
5
Егорычев
5
Егорычев
99
Тимошенко
80
Концевой
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
80
Концевой
9
Максименко
7
Папе
7
Папе
9
Максименко
Остались в запасе
Волга
Родина
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Волга - Родина
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Родины», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Родина»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VК Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»