30.10.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 6 раунд
Россия. Кубок, 6 раунд
2 : 3
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-3-3
96
Обухов
53
Журавлев
5
Габараев
95
Гапонов
23
Якимов
99
Абдоков
97
Магомедов
8
Багамаев
25
Уридия
90
Турищев
17
Ковалев
3-1-2-3-1
45
Сангаре
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
44
Исаенко
70
Ахлинви
14
Брнович
21
Раздорских
18
Попов
7
Рейес
17
Горбунов
21
Максимов
17
Ковалев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
17
Ковалев
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
90
Турищев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
90
Турищев
8
Багамаев
10
Альшин
10
Альшин
8
Багамаев
99
Абдоков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
99
Абдоков
7
Рейес
21
Бердников
21
Бердников
7
Рейес
44
Исаенко
4
Пенчиков
4
Пенчиков
44
Исаенко
70
Ахлинви
5
Трошечкин
5
Трошечкин
70
Ахлинви
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
21
Максимов
90
Калмыков
90
Калмыков
21
Максимов
Остались в запасе
Факел
Арсенал
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
18
Михаил Цулая
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Факел - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Арсенала», 6 раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»