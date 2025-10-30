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  • «Факел» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

«Факел» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

30 октября 2025, 18:20
Факел
30.10.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, 6 раунд
2 : 3
Завершен
Арсенал
42' Н. Абдоков 80' Н. Гиоргобиани
32' Ю. Журавлев (АГ) 58' И. Горбунов 90' Д. Липовой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Нури Абдоков
АП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
3-1-3-3
96
Обухов
53
Журавлев
5
Габараев
95
Гапонов
23
Якимов
99
Абдоков
97
Магомедов
8
Багамаев
25
Уридия
90
Турищев
17
Ковалев
3-1-2-3-1
45
Сангаре
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
44
Исаенко
70
Ахлинви
14
Брнович
21
Раздорских
18
Попов
7
Рейес
17
Горбунов
21
Максимов
17
Ковалев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
17
Ковалев
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
90
Турищев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
90
Турищев
8
Багамаев
10
Альшин
10
Альшин
8
Багамаев
99
Абдоков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
99
Абдоков
7
Рейес
21
Бердников
21
Бердников
7
Рейес
44
Исаенко
4
Пенчиков
4
Пенчиков
44
Исаенко
70
Ахлинви
5
Трошечкин
5
Трошечкин
70
Ахлинви
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
21
Максимов
90
Калмыков
90
Калмыков
21
Максимов
Остались в запасе
Факел
Арсенал
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
18
Михаил Цулая
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
77
Лука Багателия
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Факел - Арсенал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Арсенала», 6 раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Арсенал»

«Факел» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Арсенал Факел
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