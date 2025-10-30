Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Арсенала», 6 раунд Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Арсенал»