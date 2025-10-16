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  • «Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

«Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

16 октября 2025, 16:20
Факел
16.10.2025, четверг, 17:30
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 0
Завершен
Урал
51' Н. Абдоков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Нури Абдоков
АП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
18
Никита Морозов
АП
97
Илья Ишков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
77
Гонсалу Мигель
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
61
Иван Алферов
АП
90
Тигран Арабачян
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
31
Максим Сергеев
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-1-3-3
1
Фролкин
5
Габараев
95
Гапонов
53
Журавлев
23
Якимов
99
Абдоков
97
Магомедов
77
Багателия
25
Уридия
90
Турищев
17
Ковалев
3-2-3-2
86
Кузнецов
24
Филипенко
16
Итало
46
Мамин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
17
Карапузов
97
Ишков
59
Харин
10
Секулич
18
Морозов
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
90
Турищев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
90
Турищев
25
Уридия
10
Альшин
10
Альшин
25
Уридия
99
Абдоков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
99
Абдоков
97
Ишков
77
Мигель
77
Мигель
97
Ишков
17
Карапузов
90
Арабачян
90
Арабачян
17
Карапузов
59
Харин
14
Железнов
14
Железнов
59
Харин
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
Остались в запасе
Факел
Урал
96
Игорь Обухов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Михаил Опарин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
61
Иван Алферов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
61
Иван Алферов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Факел - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Урала», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Урал»

«Факел» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Урал Факел
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