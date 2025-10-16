16.10.2025, четверг, 17:30
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-3-3
1
Фролкин
5
Габараев
95
Гапонов
53
Журавлев
23
Якимов
99
Абдоков
97
Магомедов
77
Багателия
25
Уридия
90
Турищев
17
Ковалев
3-2-3-2
86
Кузнецов
24
Филипенко
16
Итало
46
Мамин
8
Аюпов
6
Сунгатулин
17
Карапузов
97
Ишков
59
Харин
10
Секулич
18
Морозов
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
90
Турищев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
90
Турищев
25
Уридия
10
Альшин
10
Альшин
25
Уридия
99
Абдоков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
99
Абдоков
97
Ишков
77
Мигель
77
Мигель
97
Ишков
17
Карапузов
90
Арабачян
90
Арабачян
17
Карапузов
59
Харин
14
Железнов
14
Железнов
59
Харин
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
Остались в запасе
Факел
Урал
96
Игорь Обухов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Михаил Опарин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
61
Иван Алферов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
61
Иван Алферов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
31
Максим Сергеев
АП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Факел - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Урала», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»