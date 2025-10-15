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  • «Родина» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

«Родина» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

15 октября 2025, 15:50
Родина
15.10.2025, среда, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Челябинск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
7
Папе
ЛВ
5
Андрей Егорычев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Хуан Диас
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
11
Александр Носов
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
13
Сергей Волков
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
49
Илья Дятлов
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
10
Магомед Омаров
АП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
16
Денис Пушкарев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
4-3-3
1
Айдаров
3
Гогличидзе
63
Кузьмичев
88
Сокол
55
Крижан
5
Егорычев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Папе
23
Ушатов
9
Максименко
4-3-2-1
93
Тусеев
15
Кочиев
2
Жиров
5
Гатин
66
Гудков
77
Самойлов
99
Емельянов
70
Левин
10
Гаджимурадов
11
Носов
29
Урванцев
5
Егорычев
10
Омаров
10
Омаров
5
Егорычев
23
Ушатов
80
Концевой
80
Концевой
23
Ушатов
7
Папе
77
Корян
77
Корян
7
Папе
9
Максименко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
9
Максименко
5
Гатин
2
Гапечкин
2
Гапечкин
5
Гатин
77
Самойлов
18
Кертанов
18
Кертанов
77
Самойлов
70
Левин
72
Комиссаров
72
Комиссаров
70
Левин
11
Носов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Носов
Остались в запасе
Родина
Челябинск
91
Даниил Баринов
ВР
13
Сергей Волков
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
49
Илья Дятлов
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
13
Сергей Волков
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
49
Илья Дятлов
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Родина - Челябинск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Челябинска», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Челябинск»

«Родина» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Челябинск Родина
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