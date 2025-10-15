15.10.2025, среда, 17:00
Россия. Кубок, 5 раунд
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-3-3
1
Айдаров
3
Гогличидзе
63
Кузьмичев
88
Сокол
55
Крижан
5
Егорычев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Папе
23
Ушатов
9
Максименко
4-3-2-1
93
Тусеев
15
Кочиев
2
Жиров
5
Гатин
66
Гудков
77
Самойлов
99
Емельянов
70
Левин
10
Гаджимурадов
11
Носов
29
Урванцев
5
Егорычев
10
Омаров
10
Омаров
5
Егорычев
23
Ушатов
80
Концевой
80
Концевой
23
Ушатов
7
Папе
77
Корян
77
Корян
7
Папе
9
Максименко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
9
Максименко
5
Гатин
2
Гапечкин
2
Гапечкин
5
Гатин
77
Самойлов
18
Кертанов
18
Кертанов
77
Самойлов
70
Левин
72
Комиссаров
72
Комиссаров
70
Левин
11
Носов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Носов
Остались в запасе
Родина
Челябинск
91
Даниил Баринов
ВР
13
Сергей Волков
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
49
Илья Дятлов
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
13
Сергей Волков
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
49
Илья Дятлов
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
16
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Родина - Челябинск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Челябинска», 5-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»