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  • «Шинник» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

«Шинник» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 15:50
Шинник
11.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Факел
58' Н. Гиоргобиани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
3-2-2-1-1
51
Митров
62
Карпов
53
Котин
50
Лысцов
7
Маляров
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
78
Куль
23
Стефанович
4-1-3-2
96
Обухов
2
Черов
20
Юрганов
53
Журавлев
27
Магкеев
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Гонгадзе
19
Пуси
78
Куль
23
Нафиков
23
Нафиков
78
Куль
7
Маляров
97
Малахов
97
Малахов
7
Маляров
50
Голубев
11
Порохов
11
Порохов
50
Голубев
15
Самойлов
88
Миронов
88
Миронов
15
Самойлов
23
Стефанович
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
23
Стефанович
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
10
Альшин
97
Магомедов
97
Магомедов
10
Альшин
19
Пуси
25
Уридия
25
Уридия
19
Пуси
10
Гонгадзе
90
Турищев
90
Турищев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Шинник
Факел
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Шинник - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Факела», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Факел»

«Шинник» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел Шинник
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