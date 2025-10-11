11.10.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
3-2-2-1-1
51
Митров
62
Карпов
53
Котин
50
Лысцов
7
Маляров
2
Косогоров
50
Голубев
15
Самойлов
78
Куль
23
Стефанович
4-1-3-2
96
Обухов
2
Черов
20
Юрганов
53
Журавлев
27
Магкеев
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
10
Гонгадзе
19
Пуси
78
Куль
23
Нафиков
23
Нафиков
78
Куль
7
Маляров
97
Малахов
97
Малахов
7
Маляров
50
Голубев
11
Порохов
11
Порохов
50
Голубев
15
Самойлов
88
Миронов
88
Миронов
15
Самойлов
23
Стефанович
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
23
Стефанович
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
10
Альшин
97
Магомедов
97
Магомедов
10
Альшин
19
Пуси
25
Уридия
25
Уридия
19
Пуси
10
Гонгадзе
90
Турищев
90
Турищев
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Шинник
Факел
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Главный тренер
Артем Булойчик
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Шинник - Факел
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Факела», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Факел»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»