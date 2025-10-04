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  • «Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

«Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

4 октября 2025, 18:50
Галатасарай
04.10.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
55' И. Гюндоган
12' Т. Абрахам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
3-2-1-4
34
Гюнок
35
Джало
53
Топджу
39
Юрасек
4
Ндиди
10
Кекчю
25
Саздаги
19
Туре
27
Рафа
18
Черны
18
Абрахам
11
Акгюн
17
Эльмали
17
Эльмали
11
Акгюн
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
90
Синго
7
Салаи
7
Салаи
90
Синго
53
Йилмаз
10
Сане
10
Сане
53
Йилмаз
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
53
Топджу
2
Удуохай
2
Удуохай
53
Топджу
4
Ндиди
33
Йилмаз
33
Йилмаз
4
Ндиди
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
18
Абрахам
7
Рашица
7
Рашица
18
Абрахам
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
16
Офсайды
2
2
Количество передач
377
325
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Бешикташа», 8-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Бешикташ»

«Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Галатасарай
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