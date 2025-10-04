04.10.2025, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-2-2-1
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
90
Синго
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
20
Гюндоган
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
3-2-1-4
34
Гюнок
35
Джало
53
Топджу
39
Юрасек
4
Ндиди
10
Кекчю
25
Саздаги
19
Туре
27
Рафа
18
Черны
18
Абрахам
11
Акгюн
17
Эльмали
17
Эльмали
11
Акгюн
20
Гюндоган
8
Сара
8
Сара
20
Гюндоган
90
Синго
7
Салаи
7
Салаи
90
Синго
53
Йилмаз
10
Сане
10
Сане
53
Йилмаз
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
53
Топджу
2
Удуохай
2
Удуохай
53
Топджу
4
Ндиди
33
Йилмаз
33
Йилмаз
4
Ндиди
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
18
Абрахам
7
Рашица
7
Рашица
18
Абрахам
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
16
Офсайды
2
2
Количество передач
377
325
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Бешикташа», 8-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»