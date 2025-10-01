01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
4-1-1-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
14
Дани Гарсия
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
6
Габриэль
3
Москера
3
Москера
6
Габриэль
23
Мерино
41
Райс
41
Райс
23
Мерино
7
Мартинелли
10
Эзе
10
Эзе
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
7
Сака
19
Троссард
45
Рецос
4
Бьянсон
4
Бьянсон
45
Рецос
32
Хецце
36
Музакитис
36
Музакитис
32
Хецце
14
Дани Гарсия
16
16
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Стрефецца
7
Стрефецца
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинш
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
3
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
4
Количество передач
496
307
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Олимпиакоса», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»