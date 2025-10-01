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  • «Арсенал» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Арсенал» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 20:50
Арсенал
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
12' Г. Мартинелли 90+2' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Олимпиакос
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
23
Мерино
19
Троссард
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
4-1-1-2-2
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
14
Дани Гарсия
10
Мартинш
22
Шикинью
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4
Уайт
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Уайт
6
Габриэль
3
Москера
3
Москера
6
Габриэль
23
Мерино
41
Райс
41
Райс
23
Мерино
7
Мартинелли
10
Эзе
10
Эзе
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
7
Сака
19
Троссард
45
Рецос
4
Бьянсон
4
Бьянсон
45
Рецос
32
Хецце
36
Музакитис
36
Музакитис
32
Хецце
14
Дани Гарсия
16
16
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Стрефецца
7
Стрефецца
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Тареми
9
Тареми
10
Мартинш
Остались в запасе
Арсенал
Олимпиакос
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Арсенал - Олимпиакос
3
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
17
Офсайды
2
4
Количество передач
496
307
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Олимпиакоса», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Олимпиакос»

«Арсенал» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Олимпиакос Арсенал
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