28.09.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
2
Эступиньян
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
24
Фофана
14
Модрич
12
Рабьо
56
Салемакерс
11
Пулишич
29
Хименес
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
35
Мариануччи
15
Жуан
3
Гутьеррес
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Мактоминей
21
Политано
11
Де Брюйне
19
Хойлунд
11
Пулишич
33
Бартезаги
33
Бартезаги
11
Пулишич
23
Томори
5
Де Винтер
5
Де Винтер
23
Томори
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
29
Хименес
27
Леау
27
Леау
29
Хименес
21
Политано
70
Ланг
70
Ланг
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
11
Де Брюйне
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Де Брюйне
8
Мактоминей
7
Нерес
7
Нерес
8
Мактоминей
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
Остались в запасе
Милан
Наполи
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Mathias Ferrante
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
359
604
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.75
2.96
xGP (предотвращенные голы)
-1.32
-1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Наполи», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»