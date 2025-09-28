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  • «Милан» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

«Милан» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

28 сентября 2025, 20:35
Милан
28.09.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
3' А. Салемакерс 31' К. Пулишич
60' К. Де Брюйне (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Билли Гилмор
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
2
Эступиньян
46
Габбиа
31
Павлович
23
Томори
24
Фофана
14
Модрич
12
Рабьо
56
Салемакерс
11
Пулишич
29
Хименес
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
35
Мариануччи
15
Жуан
3
Гутьеррес
68
Лоботка
99
Ангисса
8
Мактоминей
21
Политано
11
Де Брюйне
19
Хойлунд
11
Пулишич
33
Бартезаги
33
Бартезаги
11
Пулишич
23
Томори
5
Де Винтер
5
Де Винтер
23
Томори
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
24
Фофана
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
29
Хименес
27
Леау
27
Леау
29
Хименес
21
Политано
70
Ланг
70
Ланг
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
11
Де Брюйне
11
Эльмас
11
Эльмас
11
Де Брюйне
8
Мактоминей
7
Нерес
7
Нерес
8
Мактоминей
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
Остались в запасе
Милан
Наполи
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
25
Mathias Ferrante
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
37
Маттео Питтарелла
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Сам Беукема
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Наполи
1
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
7
Офсайды
1
0
Количество передач
359
604
Сейвы
6
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.75
2.96
xGP (предотвращенные голы)
-1.32
-1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Наполи», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи»

«Милан» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Милан
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