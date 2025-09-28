Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Наполи», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи»